Expo Rural Maricá encerra o 1º fim de semana com a dupla César Menotti & Fabiano - Foto: Thamyris Mello

Expo Rural Maricá encerra o 1º fim de semana com a dupla César Menotti & FabianoFoto: Thamyris Mello

Publicado 21/09/2026 14:10 | Atualizado 21/09/2026 14:11

A Prefeitura de Maricá encerrou, neste domingo (20), o primeiro fim de semana da 1ª Expo Rural Maricá. Realizada no Parque de Exposições, no Espraiado, a programação gratuita teve como principal atração musical a dupla César Menotti & Fabiano e reuniu atividades agropecuárias, competições, rodeio, gastronomia, artesanato e shows.

Ao longo de quatro dias, o evento promovido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) aproximou o público do universo rural, abriu espaço para produtores e empreendedores locais e apresentou o potencial do Espraiado para receber uma programação permanente ligada ao campo e ao turismo. A proposta é inserir Maricá no circuito dos grandes eventos agropecuários e criar condições para que o município se consolide como um novo polo agro.

Para o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, a participação do público ao longo dos primeiros dias do evento demonstra a capacidade da Expo Rural de articular entretenimento e desenvolvimento econômico.

“O agro é um universo fantástico. Todo investimento feito no evento traz um grande retorno para Maricá. O Espraiado tem um mundo de possibilidades turísticas e de produtos que ainda podem ser explorados”, afirmou.

César Menotti & Fabiano encerram a noite de shows

A programação musical começou às 20h, com Forró Nega Clei no Palco Roça. Em seguida, o grupo Tá Tudo em Casa se apresentou no Palco Principal, seguido pelo DJ Phillipe Ricardo. César Menotti & Fabiano fizeram o show principal da noite e o Pagode MW encerrou as apresentações no Palco Roça.

“É uma honra participar do início deste evento, que tem tudo para ter vida longa e trazer muitos benefícios para Maricá e para o estado. O agro é um setor de que gostamos muito, e estamos muito felizes em fazer parte deste momento. Esperamos voltar daqui a dez ou vinte anos e acompanhar o crescimento da Expo Rural”, afirmou César Menotti.

As atividades começaram pela manhã, com o Poeirão de Marcha. O domingo também teve visitação aos espaços das raças Tabapuã e Girolando, Fazendinha, feira agrícola e de artesanato, palestras, Prova de Três Tambores e a final do rodeio classificatório de cavalos e touros para Barretos.

Aprovação do público

A diversidade da programação também recebeu a aprovação dos visitantes, que destacaram tanto a oportunidade de acompanhar gratuitamente artistas nacionais quanto o contato com atividades e tradições do universo rural.

“Sou fã de César Menotti & Fabiano há muitos anos e poder assistir à dupla gratuitamente na minha cidade foi muito especial. A Expo Rural reuniu música, rodeio e atrações para todas as idades”, afirmou Marcelo Santos, de 45 anos, morador do Centro.

Moradora de Bambuí, Renata Oliveira, de 38 anos, aproveitou o domingo com o marido e os dois filhos. “As crianças conheceram os animais, assistimos às provas e também passamos pelas barracas dos produtores. É uma oportunidade de lazer para a família e de conhecer melhor tudo o que está ligado ao campo”, contou.

Programação retorna na próxima quinta-feira

A Expo Rural será retomada na quinta-feira (24/9), com competições de Mangalarga Marchador, rodeio e show de Daniel. Gustavo Mioto se apresenta na sexta-feira (25/9); Natanzinho Lima, no sábado (26/9); e Wesley Safadão encerra o evento no domingo (27/9). A segunda semana também terá competições das raças Mangalarga Marchador e Tabapuã e etapas do Circuito Barretos de Rodeio.

Para preservar a segurança dos participantes e trabalhadores e facilitar a circulação do público, não será permitida a entrada no evento com cooler, guarda-chuva, cadeira de praia, alimentos, bebidas em lata, recipientes ou objetos de vidro e quaisquer objetos ou itens perfurocortantes.