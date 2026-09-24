Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, região oceânica de MaricáFoto: Bernardo Gomes
Um dos destaques da programação é a 20ª Primavera dos Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que, em 2026, debate o tema “Museus para Todas as Pessoas”. A partir das 11h, no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, o público poderá participar da "Visita para Todas as Pessoas", vivência focada nos recursos de acessibilidade do espaço, como maquete tátil, audiodescrição e videoguia em Libras.
Também integra a programação a experiência musical Muriquinho Pequenino, que acontece na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, no Centro, a partir das 10h, e no Museu Casa Darcy Ribeiro, a partir das 15h. A atividade convida o público a vivenciar a música por meio do corpo, das brincadeiras e de manifestações da cultura popular brasileira.
Para aqueles que se interessam por cultura pop e audiovisual, o Cine Henfil inicia suas atividades às 15h com a Feira Geek, na área externa, levando Random Dance K-Pop, jogos de RPG, games independentes e culinária temática. Na sala de cinema, serão exibidos os filmes “#SalveRosa” e o lançamento “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, produção protagonizada por uma atriz surda e equipada com audiodescrição e Libras.
Endereço: Rua Alferes Gomes, nº 390, Centro.
Programação:
Feira Geek — a partir das 15h
“#SalveRosa” — 16h | Classificação indicativa: 16 anos
“Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” — 18h | Classificação indicativa: 16 anos
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/cinehenfil
Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá
Endereço: Rua Álvares de Castro, nº 154, Centro
Programação:
Muriquinho Pequenino — 10h
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/museuhistoricodemarica
Museu Casa Darcy Ribeiro
Endereço: Rua Casa Darcy Ribeiro (antiga Rua 119), nº 395, Cordeirinho
Programação:
Visita para Todas as Pessoas — 11h
Muriquinho Pequenino — 15h
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/museucasadarcyribeiro
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