Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, região oceânica de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, região oceânica de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 24/09/2026 15:46 | Atualizado 24/09/2026 15:47

A Prefeitura de Maricá traz uma agenda diversificada de atividades gratuitas para este sábado (26), por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) . Atrações ligadas à cultura pop, ao cinema nacional, à música popular e à inclusão movimentam o Cine Henfil, a Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá e o Museu Casa Darcy Ribeiro.

Todas as atividades na programação assim como a entrada no evento é cem por cento gratuita.



Um dos destaques da programação é a 20ª Primavera dos Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que, em 2026, debate o tema “Museus para Todas as Pessoas”. A partir das 11h, no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, o público poderá participar da "Visita para Todas as Pessoas", vivência focada nos recursos de acessibilidade do espaço, como maquete tátil, audiodescrição e videoguia em Libras.



Também integra a programação a experiência musical Muriquinho Pequenino, que acontece na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, no Centro, a partir das 10h, e no Museu Casa Darcy Ribeiro, a partir das 15h. A atividade convida o público a vivenciar a música por meio do corpo, das brincadeiras e de manifestações da cultura popular brasileira.



Para aqueles que se interessam por cultura pop e audiovisual, o Cine Henfil inicia suas atividades às 15h com a Feira Geek, na área externa, levando Random Dance K-Pop, jogos de RPG, games independentes e culinária temática. Na sala de cinema, serão exibidos os filmes “#SalveRosa” e o lançamento “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, produção protagonizada por uma atriz surda e equipada com audiodescrição e Libras.

Veja a programação, o endereço do Cine Henfil e como garantir sua entrada:

Endereço: Rua Alferes Gomes, nº 390, Centro.



Programação:

Feira Geek — a partir das 15h

“#SalveRosa” — 16h | Classificação indicativa: 16 anos

“Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” — 18h | Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos gratuitos disponíveis em: Endereço: Rua Alferes Gomes, nº 390, Centro.Feira Geek — a partir das 15h“#SalveRosa” — 16h | Classificação indicativa: 16 anos“Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” — 18h | Classificação indicativa: 16 anosIngressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/cinehenfil

Os ingressos não correspondem a lugares marcados. A ocupação acontece por ordem de chegada, respeitando os espaços destinados a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e demais públicos prioritários. Recomenda-se chegar com antecedência.