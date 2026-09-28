Quadra da União de Maricá reúne duas mil pessoas em festa de São Cosme e São DamiãoFoto: Divulgação
Quadra da União de Maricá reúne multidão em festa de Cosme e Damião
Evento contou com atividades para as crianças, distribuição de doces, sorteios e marcou o lançamento oficial da escola mirim Sementes de Maricá
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DJ Alok fascina multidão e encerra a 1ª Expo Rural de Maricá
O artista realizou show de drones e espetáculo de luzes na noite de domingo, a exposição reuniu milhares de pessoas por oito dias de shows, rodeio, atrações agropecuárias e feira gastronômica
Natanzinho Lima leva grande público à Expo Rural de Maricá
Penúltimo dia do evento reuniu mais de 50 mil pessoas e contou com rodeio, atividades do campo e a plenária "Mulheres em Movimento"
Daniel embala início da segunda semana da Expo Rural Maricá
Programação desta quinta-feira teve rodeio, visitação à Arena Rural, competições, artistas locais e atividades para toda a família
Homem esfaqueia mulher dentro da igreja Universal no Centro de Maricá
O criminoso foi preso pela Guarda Municipal no bairro de São José do Imbassaí logo após o crime, graças ao monitoramento do CIOSP, a vítima foi socorrida e seu estado de saúde é estável
Maricá traz festival geek, cinema e muito mais, no próximo sábado
A programação acontece no Cine Henfil, Casa de Cultura e Museu Darcy Ribeiro e inclui oficinas infantis, feiras, artes e atividades acessíveis a todos, a entrada é gratuita
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