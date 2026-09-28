Quadra da União de Maricá reúne duas mil pessoas em festa de São Cosme e São Damião - Foto: Divulgação

Quadra da União de Maricá reúne duas mil pessoas em festa de São Cosme e São DamiãoFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2026 14:48 | Atualizado 28/09/2026 15:02

A quadra da União de Maricá ficou lotada neste domingo (27) para a festa de São Cosme e São Damião . Quase duas mil pessoas participaram do evento, que reuniu crianças e famílias de diferentes regiões da cidade em um dia de celebração, brincadeiras e muita alegria. A programação foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida e a Prefeitura de Maricá.

Ao longo do dia, o público contou com apresentações de teatro, distribuição de lanches e doces, brinquedos infláveis e sorteios de bicicletas. A festa também recebeu outras escolas de samba mirins e teve um momento especial com o lançamento oficial da escola mirim Sementes de Maricá, além da apresentação do enredo “Maricá Mitã” que parte do olhar de uma criança Guarani da Aldeia Tekoa Ka'aguy Ovy Porã para contar a história e a identidade do município.

Para Gabriela Lopes, presidente da Sementes de Maricá, a festa representa um momento importante para aproximar as crianças do samba e fortalecer a cultura carnavalesca desde cedo.

“Foi uma festa linda. Recebemos crianças de toda a cidade no lançamento do nosso enredo e no batizado da nossa escola. Estamos todos muito felizes, animados e nos divertindo. Também recebemos outras escolas mirins e conseguimos fazer uma grande celebração. A quadra é das pessoas, das crianças e estaremos sempre de portas abertas para receber a nossa comunidade”, afirmou.

A secretária Brunna Tavares destacou a importância da união entre o poder público, as comunidades e as instituições culturais para a realização de iniciativas voltadas para as famílias e, principalmente, para as crianças.

“É muito importante ver as comunidades, a cultura e o poder público caminhando juntos. Quando conseguimos abrir espaços para as nossas crianças, oferecer atividades, lazer e cultura, estamos também fortalecendo os vínculos da nossa cidade. A parceria com a União de Maricá e com a Sementes mostra que, quando todos se unem, conseguimos realizar uma festa bonita, acolhedora e feita para o povo”, disse.

Presidente da União de Maricá, Matheus Santos ressaltou que a quadra da escola deve ser cada vez mais ocupada pela população e destacou a importância de transformar o espaço em um ponto de encontro para as famílias de Maricá.

“É o segundo ano que realizamos a festa de São Cosme e São Damião aqui na quadra e é uma alegria enorme ver esse espaço cheio de crianças e famílias. A nossa quadra está de portas abertas para a cidade, para todas as idades e para diferentes manifestações culturais. Queremos que as pessoas se sintam em casa e saibam que esse espaço também é delas. Essa foi mais uma festa que ficou marcada e, com certeza, muitas outras ainda virão”, completou Matheus.

Durante a festa, Tia Surica também foi homenageada como madrinha da Sementes de Maricá. O evento contou ainda com apresentações das escolas mirins Império do Futuro, Mangueira do Amanhã, Sonho do Beija-Flor, Virando Esperança e Pimpolhos da Grande Rio, além do projeto de mestre-sala e porta-bandeira da Sementes das Comunidades.

