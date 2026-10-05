Flávio Bolsonaro teve maioria de votos para presidente em Maricá: 49,82% já o atual presidente Lula (PT) teve 43,18% Foto: Jornal O Dia
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Maricá com 49,82% dos votos
Douglas Ruas também ficou à frente de Eduardo Paes na corrida pelo Governo do Estado, o município elegeu dois deputados federais e três deputados estaduais
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Maricá com 49,82% dos votos
Douglas Ruas também ficou à frente de Eduardo Paes na corrida pelo Governo do Estado, o município elegeu dois deputados federais e três deputados estaduais
Renato Machado segue na disputa para a reeleição
O Deputado está autorizado a continuar e está apto para concorrer ao pleito eleitoral de domingo
Suspeita é presa pela Guarda Municipal após roubo de celular em Maricá
A vítima relatou que foi ameaçada de morte com uma faca se ela não entregasse o aparelho
Homem é morto a facadas durante briga com o irmão em Maricá
O crime aconteceu no bairro da Mumbuca, e o suspeito fugiu antes da chegada da polícia
Alunos do Passaporte Universitário têm oportunidades de trabalho em Maricá
Os profissionais formados pelo programa recebem chance de empregos em empresa de aviação que se instala no município, reforçando a valorização da mão de obra local para a criação de um polo aeronáutico na cidade
Quadra da União de Maricá reúne multidão em festa de Cosme e Damião
Evento contou com atividades para as crianças, distribuição de doces, sorteios e marcou o lançamento oficial da escola mirim Sementes de Maricá
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.