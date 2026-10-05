Flávio Bolsonaro teve maioria de votos para presidente em Maricá: 49,82% já o atual presidente Lula (PT) teve 43,18% - Foto: Jornal O Dia

Flávio Bolsonaro teve maioria de votos para presidente em Maricá: 49,82% já o atual presidente Lula (PT) teve 43,18% Foto: Jornal O Dia

Publicado 05/10/2026 00:52 | Atualizado 05/10/2026 01:29

Maricá teve 144.516 eleitores nas urnas neste domingo (04), em uma eleição marcada pela liderança do PL nas três principais disputas majoritárias no município. Dos 185.609 eleitores aptos, 41.093 não compareceram às seções, o que representa uma abstenção de aproximadamente 22,1%. Ao todo, Maricá contou com 521 seções eleitorais.

Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na primeira colocação em Maricá, com 69.193 votos, o equivalente a 49,82%. Lula (PT) ficou em segundo, com 59.972 votos (43,18%). A diferença entre os dois foi de 9.221 votos.

Augusto Cury apareceu na terceira colocação, com 3.567 votos (2,57%), enquanto Renan Santos ficou em quarto, com 3.120 votos (2,25%).

Os votos brancos somaram 2.414 (1,67%) e os nulos, 3.228 (2,23%).

Douglas Ruas também liderou, na corrida pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) recebeu 63.771 votos (49,69%) no município.

Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 52.690 votos (41,06%). Os dois candidatos avançaram para o segundo turno da disputa pelo Governo do Rio.

Portinho fica à frente na disputa pelo Senado, o PL também ocupou as primeiras posições na votação para o Senado em Maricá.

Carlos Portinho (PL) recebeu 59.646 votos (24,57%), seguido por Carlos Jordy (PL), que teve 56.697 votos (23,36%).

Disputa para deputados tem nomes de Maricá entre os eleitos

Na eleição para deputado federal, a votação estadual garantiu a eleição de nomes com forte atuação política do município.

O ex-prefeito Fabiano Horta foi eleito deputado federal com 82.902 votos, enquanto Diego Quaquá, filho do atual prefeito, que faz seu terceiro mandato, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados com 68.798 votos.

Para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Allyson Elias foi eleito deputado estadual com 51.145 votos.

Renato Machado recebeu 48.300 votos e Zeidan, 43.013 votos, em votações que os colocaram na disputa por cadeiras na Alerj.

Como funciona a eleição para deputados

Diferentemente da Presidência, do Governo do Estado e do Senado, a eleição para deputado federal e estadual ocorre pelo sistema proporcional.

Isso significa que a quantidade de votos recebida pelo candidato em Maricá não determina, sozinha, sua eleição. A distribuição das cadeiras considera a votação dos candidatos e dos partidos ou federações em todo o estado, além dos critérios previstos na legislação eleitoral.

Os resultados oficiais podem ser consultados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que permite verificar a votação por estado, município, cargo e candidato. (Tribunal Superior Eleitoral⁠)