Suspeito preso por tráfico de drogas em MaricáFoto: reprodução Programa de MEDINA / TV MAIS Brasil
Homem é preso por tráfico durante ação da Polícia Civil em Maricá
O suspeito foi detido após tentar fugir de agentes na comunidade da Linha, no bairro de São José do Imbassaí
Homem é preso por tráfico durante ação da Polícia Civil em Maricá
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RioFilme e Maricá Film Commission promovem encontro áudio visual
Encontro com a RioFilme acontece na terça-feira dia 13 de outubro no Cine Henfil, e busca preparar a cidade para receber novas produções
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Maricá com 49,82% dos votos
Douglas Ruas também ficou à frente de Eduardo Paes na corrida pelo Governo do Estado, o município elegeu dois deputados federais e três deputados estaduais
Renato Machado segue na disputa para a reeleição
O Deputado está autorizado a continuar e está apto para concorrer ao pleito eleitoral de domingo
Suspeita é presa pela Guarda Municipal após roubo de celular em Maricá
A vítima relatou que foi ameaçada de morte com uma faca se ela não entregasse o aparelho
Homem é morto a facadas durante briga com o irmão em Maricá
O crime aconteceu no bairro da Mumbuca, e o suspeito fugiu antes da chegada da polícia
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