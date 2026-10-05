Suspeito preso por tráfico de drogas em Maricá - Foto: reprodução Programa de MEDINA / TV MAIS Brasil

Suspeito preso por tráfico de drogas em MaricáFoto: reprodução Programa de MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 05/10/2026 15:38

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (05), na comunidade da Linha, no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá.

De acordo com agentes da 82ª DP (Centro de Maricá), a ação foi realizada por volta das 11h por policias da distrital, sob coordenação do delegado titular Marcelo Machado e do delegado assistente Rafael Azevedo. A equipe entrou na comunidade pela Rua Anchieta durante uma ação de combate ao comércio de entorpecentes.

Suspeitos tentaram fugir

Segundo informações da ocorrência, durante a incursão na localidade, três homens foram flagrados em uma situação que, de acordo com a investigação, seria de comercialização de drogas.

Ao perceberem a aproximação dos agentes nas viaturas policiais, os suspeitos tentaram fugir, correndo. Dois conseguiram escapar, enquanto o terceiro caiu no chão durante a fuga e acabou detido pelos policiais.

Com ele, os agentes encontraram uma sacola com material entorpecente e um rádio comunicador ligado e sintonizado em uma frequência apontada pela polícia como utilizada por criminosos da região.

Prisão em flagrante

O homem foi identificado como Douglas Souza da Silva, de 28 anos e foi levado para a 82ª DP, juntamente com o todo o material ilegal apreendido.

O suspeito foi preso em Flagrante. O caso foi registrado sob o procedimento policial 082-11580/2026.

A dupla de suspeitos que conseguiram fugir não foram localizados durante a ação e, segundo a Polícia Civil, as investigações continuam.