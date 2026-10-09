Maricá oferece três filmes gratuitos no Cine Henfil neste fim de semana - Foto: Elsson Campos

Maricá oferece três filmes gratuitos no Cine Henfil neste fim de semanaFoto: Elsson Campos

Publicado 09/10/2026 17:16 | Atualizado 09/10/2026 17:16

A Prefeitura de Maricá oferece três filmes neste fim de semana que começa nesta sexta-feira (09) e vai até o próximo domingo, serão exibidos produções brasileiras no Cine Henfi l, no centro da cidade, e a população e visitantes podem assistir a programação de forma cem por cento gratuita.

Confira a programação:

Nesta sexta-feira (09/10) e sábado (10/10), a programação reúne os filmes “Rir pra Não Chorar”, “Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil” e “Era Uma Vez Minha Primeira Vez”. A iniciativa é da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).



Nesta sexta-feira (09/10), às 18h, será exibida a comédia “Rir pra Não Chorar”, protagonizada por Rafael Cortez e Fafy Siqueira. O longa acompanha Flávio, um comediante de sucesso que enfrenta um bloqueio criativo após a morte da mãe e precisa redescobrir o caminho para o humor.



No sábado (10/10), a programação começa às 16h com a animação “Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil”, dedicada ao público infantil e às famílias. O filme acompanha Thiago e Ísis em uma aventura de descobertas pelo Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, reunindo músicas, animações, fantoches e encontros com animais brasileiros para falar sobre biodiversidade e preservação ambiental.



Às 18h, será exibido “Era Uma Vez Minha Primeira Vez”, baseado no livro da escritora Thalita Rebouças. A produção marca a estreia do filme no cinema público da cidade, trazendo uma história sobre adolescência, amizade, inseguranças e descobertas, acompanhando quatro amigas inseparáveis em uma fase de transição entre a infância e a vida adulta.

Como garantir seu ingresso e o endereço do cinema Cine Henfil: