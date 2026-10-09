Maricá oferece três filmes gratuitos no Cine Henfil neste fim de semanaFoto: Elsson Campos
Nesta sexta-feira (09/10), às 18h, será exibida a comédia “Rir pra Não Chorar”, protagonizada por Rafael Cortez e Fafy Siqueira. O longa acompanha Flávio, um comediante de sucesso que enfrenta um bloqueio criativo após a morte da mãe e precisa redescobrir o caminho para o humor.
No sábado (10/10), a programação começa às 16h com a animação “Thiago e Ísis e os Biomas do Brasil”, dedicada ao público infantil e às famílias. O filme acompanha Thiago e Ísis em uma aventura de descobertas pelo Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, reunindo músicas, animações, fantoches e encontros com animais brasileiros para falar sobre biodiversidade e preservação ambiental.
Às 18h, será exibido “Era Uma Vez Minha Primeira Vez”, baseado no livro da escritora Thalita Rebouças. A produção marca a estreia do filme no cinema público da cidade, trazendo uma história sobre adolescência, amizade, inseguranças e descobertas, acompanhando quatro amigas inseparáveis em uma fase de transição entre a infância e a vida adulta.
Ingressos: gratuitos e a retirada de ingressos através do site: https://www.sympla.com.br/produtor/cinehenfil
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