Atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, em Itaipuaçu Foto: Divulgação
Maricá oferece atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo
Programação de outubro inclui rodas de conversa, ações de conscientização, jogos inclusivos e visita à FLIM
Maricá oferece atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo
Programação de outubro inclui rodas de conversa, ações de conscientização, jogos inclusivos e visita à FLIM
Confira os filmes que serão exibidos no fim de semana no Cine Henfil
A programação reúne produções como comédia, animação infantil e uma estreia nacional
Prefeitura de Maricá instala placas solares em casas de famílias
Primeira etapa disponibiliza o benefício para 16 moradias residências em Pindobas, o programa tem como meta atender 8 mil famílias e reduzir os gastos com energia elétrica
Maricá reúne vozes de países de língua portuguesa na FLIM 2026
Língua ao Mar integra programação da Festa Literária sendo um espaço para aproximar diferentes culturas que têm a língua portuguesa como elo
Confronto entre policiais e criminosos termina com dupla presa
Ação conjunta da Polícia Civil e Militar aconteceu após denúncias sobre ponto de tráfico; drogas, simulacro de pistola e radiotransmissores foram apreendidos
Prefeitura de Maricá leva ações de saúde e bem-estar a Itaipuaçu
Caravana da Saúde reúne vacinação, atividades físicas, cuidados com a saúde mental e atendimento multiprofissional na região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.