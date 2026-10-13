Atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Atividades de saúde, cultura e inclusão na Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, em Itaipuaçu Foto: Divulgação

Publicado 13/10/2026 10:01 | Atualizado 13/10/2026 10:02

A Prefeitura de Maricá preparou uma programação de saúde, cultura, lazer e convivência para as pessoas acolhidas na Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, em Itaipuaçu, durante o mês de outubro. A iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania busca fortalecer a rede de proteção, estimular a autonomia e ampliar as possibilidades de reinserção social e reconstrução das trajetórias pessoais dos usuários em situação de vulnerabilidade.

A unidade oferece acolhimento, proteção, segurança, higiene e acesso às políticas públicas do município. Neste mês, a programação inclui ações de conscientização sobre o Outubro Rosa e o Outubro Verde, voltadas à prevenção do câncer de mama, do colo do útero e da sífilis, além de debates sobre saúde mental, atividades de socialização e ações culturais fora da unidade.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares, destacou que as atividades fazem parte do trabalho de acolhimento e fortalecimento da autonomia das pessoas atendidas.

“O trabalho realizado na Casa Abrigo vai muito além do acolhimento. É um trabalho diário de cuidado, escuta e construção de novas possibilidades. Cada atividade desenvolvida pela equipe representa uma oportunidade de fortalecer vínculos, cuidar da saúde física e mental, ampliar o acesso à cultura e às políticas públicas e, principalmente, contribuir para que cada usuário possa recuperar sua autonomia e reconstruir seu projeto de vida”, declarou.

Entre os destaques da programação está a atividade “Que saúde mental é possível quando faltam direitos”, marcada para o dia 19/10. O encontro contará com a exibição do documentário “Estamira”, seguida de um debate sobre a importância do acesso à rede de atendimento.

No dia 22/10, as psicólogas da unidade conduzirão uma roda de conversa sobre saúde mental e proteção da vida. Já no dia 27/10, os usuários participarão de jogos inclusivos, como UNO e Bingo Solidário, com foco no fortalecimento de vínculos e no bem-estar emocional.

A programação termina no dia 31/10, com uma visita coletiva das pessoas acolhidas à Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), ampliando o acesso à cultura e proporcionando momentos de integração fora do espaço institucional.