A Prefeitura de Maricá realiza, neste sábado (17), das 8h às 13h, a Feira da Agricultura Familiar, na Praça Agroecológica de Araçatiba. A iniciativa, organizada pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, reúne produtores rurais, artesãos e empreendedores locais, oferecendo opções de alimentos frescos, produtos orgânicos, gastronomia e artesanato. A Praça Agroecológica de Araçatiba, batizada de Praça Emilton Santos é o primeiro espaço público com foco em sustentabilidade e produção de alimentos da cidade de Maricá, localizado no bairro de Araçatiba que é um bairro na região central do município. A praça possui cerca de 2.000 metros quadrados e conta com 36 canteiros de cultivo (incluindo um canteiro inclusivo adaptado para pessoas com deficiência) com sistema de irrigação por gotejamento.
São cultivadas hortaliças, verduras, frutas, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais sem uso de agrotóxicos. A iniciativa do próximo sábado incentiva a comercialização direta entre produtores e consumidores, fortalece a agricultura familiar e valoriza a produção rural do município, além de ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis cultivados em Maricá.
“Levem a família, os amigos, venham bater um papo com os nossos agricultores, tomar um café e garantir alimentos frescos e saudáveis para a casa de vocês. A feira estará linda e pronta para recebê-los de braços abertos”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.
Durante o evento, o público poderá encontrar hortaliças, frutas, mel, plantas ornamentais, geleias, pães, biscoitos, massas artesanais e bebidas produzidas na região, além de peças de artesanato.
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