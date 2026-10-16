Obras avançam em Itaipuaçu Foto. Thamyris Mello
Obras de Infraestrutura em Itaipuaçu
As obras de pavimentação e acessibilidade já começam a mudar a rotina dos moradores, que relatam melhorias nas condições de circulação pelo bairro. Moradora da região, Elisângela Paula destacou os benefícios esperados com a conclusão dos serviços.
"Eles estão asfaltando ainda e, quando terminar, vai ficar excelente. Antes era só aquela lama, rua de chão, um aguaceiro. Já fizeram o esgoto e agora estão fazendo a melhoria para a água da chuva, porque alagava tudo aqui. Chega de furar pneu em rua de pedra", afirmou Elisângela.
Moradora do bairro há 27 anos, Sandra Conceição aprova as transformações realizadas.
"Estamos achando uma maravilha. Durante muito tempo aguardamos esse trabalho. Para ir para a Cajueiros, ficávamos mais de uma hora no ônibus por causa dos buracos. Esse progresso é ótimo, principalmente para idosos e para as crianças brincarem. Agradeço muito por olharem para a gente aqui na altura da Rua 128", disse Sandra.
Morador da região e trabalhador da construção civil, Valdemir Costa ressaltou que as melhorias trouxeram valorização ao bairro e segurança no trajeto até o trabalho.
"A calçada que fizeram dá muito mais segurança para as pessoas andarem. O asfalto e o encanamento ficaram ótimos. Trabalho na Rua 127, que também recebeu asfalto, e isso trouxe uma valorização muito grande para essa parte do bairro", afirmou Valdemir.
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