FLIM - Foto: Bernardo Gomes

FLIMFoto: Bernardo Gomes

Publicado 20/10/2026 13:16

Literatura, música, educação e cultura pop vão ocupar a Orla do Parque Nanci durante a 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) . Entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, o evento reunirá escritores, jornalistas, educadores, artistas e criadores de conteúdo, com atividades para diferentes públicos e atrações gratuitas, conforme a programação divulgada pela organização.

Entre os nomes confirmados estão a jornalista Aline Midlej, a professora Bárbara Carine, o escritor Eduardo Spohr, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva e o dublador Guilherme Briggs. A programação também inclui apresentações musicais de Delacruz e Samuel Rosa, além do encontro “Criolo, Amaro e Dino”.

Debates sobre literatura, educação e sociedade

A abertura, na sexta-feira (30), terá Aline Midlej e Bárbara Carine na roda de conversa “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, com mediação do secretário municipal de Educação, professor Rodrigo Moura.

No sábado (31), o rapper Fábio Brazza e o coletivo RUASIA participam do debate “Da rima à revolução: o rap como literatura e voz da juventude”, mediado pela União Maricaense dos Estudantes (UMES).

Já no domingo (1º de novembro), a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva aborda o bullying na educação, em conversa mediada por Isabela Camargo. A programação prevê ainda a participação da professora Zara Figueiredo, no dia 3, com a mesa “Nem tudo é política, mas tudo é político”, e do escritor Eduardo Spohr, no dia 6. Ariane Castelo também está entre os convidados confirmados.

Shows e encontro musical reúnem artistas brasileiros

A programação musical ganha espaço no “Língua ao Mar — A arte que fala português”, que terá o encontro “Criolo, Amaro e Dino”, com o rapper Criolo, o pianista Amaro Freitas e o artista Dino d’Santiago, reunidos no projeto que dá nome ao álbum dos três.

Também estão previstos shows de Delacruz e Samuel Rosa, além de uma apresentação conjunta de André Abujamra e Marcos Suzano. A agenda inclui ainda o espetáculo “O Neguinho da Beija Flor — Musical”.

Dublagem, cosplay e cultura digital

A cultura digital também terá espaço na FLIM. No sábado (7 de novembro), o público poderá acompanhar a participação de Guilherme Briggs, conhecido por dar voz, nas versões brasileiras, a personagens como Mickey e Superman.

No domingo (8), será a vez de Feh Dubs, dublador associado a personagens como Shijima Mei, de Hanako-kun, e Sol, de O Incrível Circo Digital. Procrastinando TV, Canal Riff, Wirley Contaifer e Taís Feijó também estão entre os nomes confirmados.

A programação inclui concursos de cosplay e K-pop, além de debates sobre esportes eletrônicos, inteligência artificial, criação de conteúdo e oportunidades profissionais no setor. Entre os temas previstos estão “Além do cosplay: profissão, mercado e criatividade” e “De criador a profissional: os caminhos da economia dos criadores”.

FLIMzinha terá teatro e atrações para crianças

As crianças também terão programação própria na FLIMzinha, com teatro e apresentações de grupos e projetos como Violúdico, Guerreiras do K-pop, Mangueira do Amanhã, Lekolé, Ih, contei!, Brincantar, Aliens Ninjas e Passinho Carioca.

O espaço do evento contará ainda com Feira do Livro, área dedicada a escritores locais, Arena do Estudante e Rádio FLIM. Durante o período, a Orla do Parque Nanci também receberá o “Língua ao Mar — A arte que fala português” e o Maricá Games.

A FLIM é realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (Maré). A programação completa será divulgada posteriormente.