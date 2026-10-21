Projeto Mãos que Salvam acontece dia 27 de outubroFoto: Divyulgação
A atividade será realizada na terça-feira, 27 de outubro, às 16h, e contará com uma simulação de primeiros socorros extra-hospitalares. A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a informações sobre como agir diante de situações de emergência e aproximar os participantes das práticas de atendimento inicial.
A capacitação será realizada pelos alunos de Medicina e terá participação dos bombeiros, que contribuirão com orientações e demonstrações práticas.
A participação é gratuita e não será necessário realizar inscrição prévia. A atividade será aberta ao público, respeitando a capacidade do local.
Fique de olho na programação, local, data e horário:
• Evento: Projeto Mãos que Salvam — Simulação de Primeiros Socorros Extra-Hospitalares
• Data: 27 de outubro de 2026, terça-feira
• Horário: 16h
• Local: FACMAR — Faculdade de Ciências Médicas de Maricá
• Capacitação: Ministrada por alunos de Medicina, com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
• Participação: Gratuita e aberta ao público
• Inscrição: Não é necessária inscrição prévia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.