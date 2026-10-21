Projeto Mãos que Salvam acontece dia 27 de outubroFoto: Divyulgação

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Fabiano Medina
Aprender primeiros socorros pode fazer a diferença em situações de emergência e ajudar a salvar vidas. Com essa proposta, o projeto de extensão Mãos que Salvam, desenvolvido por alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá (FACMAR), promoverá uma capacitação gratuita com a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e é um Projeto coordenado pela Doutora Ivana Picone.

A atividade será realizada na terça-feira, 27 de outubro, às 16h, e contará com uma simulação de primeiros socorros extra-hospitalares. A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a informações sobre como agir diante de situações de emergência e aproximar os participantes das práticas de atendimento inicial.

A capacitação será realizada pelos alunos de Medicina e terá participação dos bombeiros, que contribuirão com orientações e demonstrações práticas.
Qualquer pessoa pode passar por situações de emergência:
Eventualmente qualquer um pode passar por situações de emergência por motivos de lesões, acidentes, ou condições de saúde, seja em casa, no trabalho ou no trânsito. É nesse momento que entra a importância dos Primeiros Socorros, e ter algum conhecimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Porém, é importante saber como proceder antes de querer ajudar alguém, para não piorar a situação. Essa atividade aberta ao público fará o participante aprender técnicas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte.
Atividade aberta ao público

A participação é gratuita e não será necessário realizar inscrição prévia. A atividade será aberta ao público, respeitando a capacidade do local.

Fique de olho na programação, local, data e horário:

• Evento: Projeto Mãos que Salvam — Simulação de Primeiros Socorros Extra-Hospitalares
• Data: 27 de outubro de 2026, terça-feira
• Horário: 16h
• Local: FACMAR — Faculdade de Ciências Médicas de Maricá
• Capacitação: Ministrada por alunos de Medicina, com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
• Participação: Gratuita e aberta ao público
• Inscrição: Não é necessária inscrição prévia