Projeto Mãos que Salvam acontece dia 27 de outubro - Foto: Divyulgação

Projeto Mãos que Salvam acontece dia 27 de outubroFoto: Divyulgação

Publicado 21/10/2026 14:00 | Atualizado 21/10/2026 17:10





A atividade será realizada na terça-feira, 27 de outubro, às 16h, e contará com uma simulação de primeiros socorros extra-hospitalares. A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a informações sobre como agir diante de situações de emergência e aproximar os participantes das práticas de atendimento inicial.



A capacitação será realizada pelos alunos de Medicina e terá participação dos bombeiros, que contribuirão com orientações e demonstrações práticas. Aprender primeiros socorros pode fazer a diferença em situações de emergência e ajudar a salvar vidas. Com essa proposta, o projeto de extensão Mãos que Salvam, desenvolvido por alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá (FACMAR), promoverá uma capacitação gratuita com a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e é um Projeto coordenado pela Doutora Ivana Picone.A atividade será realizada na terça-feira, 27 de outubro, às 16h, e contará com uma simulação de primeiros socorros extra-hospitalares. A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a informações sobre como agir diante de situações de emergência e aproximar os participantes das práticas de atendimento inicial.A capacitação será realizada pelos alunos de Medicina e terá participação dos bombeiros, que contribuirão com orientações e demonstrações práticas.

Qualquer pessoa pode passar por situações de emergência:

Eventualmente qualquer um pode passar por situações de emergência por motivos de lesões, acidentes, ou condições de saúde, seja em casa, no trabalho ou no trânsito. É nesse momento que entra a importância dos Primeiros Socorros, e ter algum conhecimento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Porém, é importante saber como proceder antes de querer ajudar alguém, para não piorar a situação. Essa atividade aberta ao público fará o participante aprender técnicas que podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

Atividade aberta ao público



A participação é gratuita e não será necessário realizar inscrição prévia. A atividade será aberta ao público, respeitando a capacidade do local.



Fique de olho na programação, local, data e horário:



• Evento: Projeto Mãos que Salvam — Simulação de Primeiros Socorros Extra-Hospitalares

• Data: 27 de outubro de 2026, terça-feira

• Horário: 16h

• Local: FACMAR — Faculdade de Ciências Médicas de Maricá

• Capacitação: Ministrada por alunos de Medicina, com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

• Participação: Gratuita e aberta ao público

• Inscrição: Não é necessária inscrição prévia