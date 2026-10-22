Maricá celebra legado de Darcy Ribeiro em seminário no Cine HenfilFoto: Bernardo Gomes

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Fabiano Medina
Nos dias 26 e 27 de outubro a Prefeitura de Maricá realiizará, o 2º Seminário "Darcy Ribeiro, Intérprete das Utopias", o evento acontece no Cine Henfil, no centro da cidade. O encontro marca o início das celebrações pelos 104 anos de nascimento do historiador, antropólogo, educador e pesquisador, que viveu seus últimos e segundo ele mesmo dizia, "os melhoras ano" no município. A ação é organizada Secretaria de Cultura e conta com a parceria da MARÉ (Companhia de Cultura e Turismo de Maricá).

O seminário tem como um dos objetivos propor um passeio por toda a trajetória e contribuições de Darcy Ribeiro para a formação cultural e educacional do país, além de destacar o protagonismo do município na preservação da memória histórica e no fomento às políticas públicas do setor.

A programação contará com palestras de autoridades municipais e personalidades do meio acadêmico, com a mediação do secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, e da professora Rita Rosa. O evento também terá a participação especial da escola de samba União de Maricá, que levará a história de Darcy como enredo para a sua estreia no Grupo Especial do Carnaval carioca.

“É fundamental manter viva a memória de Darcy Ribeiro, sobretudo para os estudantes da cidade, onde temos um museu em homenagem a essa grande personalidade. Em comunhão com o enredo para o carnaval 2027 da União de Maricá, o seminário pretende ter dois dias de reflexão, debate e troca de experiência”, pontuou o secretário Sady Bianchin.

As inscrições podem ser feitas previamente ou no início do evento. Confirma como realizar a inscrição prévia e toda a programação do evento:
Programação

Dia 26/10 (segunda-feira) - Darcy Ribeiro e o Carnaval

Mesa de abertura

Palestrantes

Milton Cunha, Reitor da Universidade do Carnaval de Maricá

Matheus Santos, Presidente da União de Maricá

Thai Rodrigues, Musa da União de Maricá

Mediação

Sady Bianchin, secretário de Cultura e Utopias

Encerramento com a Bateria da União de Maricá

Dia 27/10 (terça-feira) - Darcy Ribeiro e a Educação

Palestrantes:

Carol Pronner, professora da UFRJ

Lia Faria, professora aposentada da UFRJ

Rodrigo Moura, secretário de Educação de Maricá

Francisco Carlos Teixeira, professor aposentado da UFRJ

Anibal Júnior, diretor do CIEP nº 1

Mediação do 2º Seminário “Darcy Ribeiro - Intérprete das Utopias”: Rita Rosa

Datas e horários: 26 de outubro (segunda-feira), às 15h, e 27 de outubro (terça-feira), às 18h

Endereço do Cine Henfil - Rua Alferes Gomes, nº 390, no Centro

Inscrição prévia:

Dia 26/10: https://www.sympla.com.br/evento/ii-seminario-em-homenagem-a-darcy-ribeiro-26-10-cine-henfil/3625731?share_id=copiarlink
Dia 27/10: https://www.sympla.com.br/evento/ii-seminario-em-homenagem-a-darcy-ribeiro-27-10-cine-henfil/3625770?share_id=copiarlink