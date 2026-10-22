Maricá celebra legado de Darcy Ribeiro em seminário no Cine HenfilFoto: Bernardo Gomes
O seminário tem como um dos objetivos propor um passeio por toda a trajetória e contribuições de Darcy Ribeiro para a formação cultural e educacional do país, além de destacar o protagonismo do município na preservação da memória histórica e no fomento às políticas públicas do setor.
A programação contará com palestras de autoridades municipais e personalidades do meio acadêmico, com a mediação do secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, e da professora Rita Rosa. O evento também terá a participação especial da escola de samba União de Maricá, que levará a história de Darcy como enredo para a sua estreia no Grupo Especial do Carnaval carioca.
“É fundamental manter viva a memória de Darcy Ribeiro, sobretudo para os estudantes da cidade, onde temos um museu em homenagem a essa grande personalidade. Em comunhão com o enredo para o carnaval 2027 da União de Maricá, o seminário pretende ter dois dias de reflexão, debate e troca de experiência”, pontuou o secretário Sady Bianchin.
As inscrições podem ser feitas previamente ou no início do evento. Confirma como realizar a inscrição prévia e toda a programação do evento:
Dia 26/10 (segunda-feira) - Darcy Ribeiro e o Carnaval
Mesa de abertura
Palestrantes
Milton Cunha, Reitor da Universidade do Carnaval de Maricá
Matheus Santos, Presidente da União de Maricá
Thai Rodrigues, Musa da União de Maricá
Mediação
Sady Bianchin, secretário de Cultura e Utopias
Encerramento com a Bateria da União de Maricá
Dia 27/10 (terça-feira) - Darcy Ribeiro e a Educação
Palestrantes:
Carol Pronner, professora da UFRJ
Lia Faria, professora aposentada da UFRJ
Rodrigo Moura, secretário de Educação de Maricá
Francisco Carlos Teixeira, professor aposentado da UFRJ
Anibal Júnior, diretor do CIEP nº 1
Mediação do 2º Seminário “Darcy Ribeiro - Intérprete das Utopias”: Rita Rosa
Datas e horários: 26 de outubro (segunda-feira), às 15h, e 27 de outubro (terça-feira), às 18h
Endereço do Cine Henfil - Rua Alferes Gomes, nº 390, no Centro
Inscrição prévia:
Dia 26/10: https://www.sympla.com.br/evento/ii-seminario-em-homenagem-a-darcy-ribeiro-26-10-cine-henfil/3625731?share_id=copiarlink
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