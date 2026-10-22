Maior vencedor da história do Carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor é mais um nome confirmado pela União de Maricá para o Carnaval 2027 - Foto: Emerson Pereira

Maior vencedor da história do Carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor é mais um nome confirmado pela União de Maricá para o Carnaval 2027Foto: Emerson Pereira

Publicado 22/10/2026 16:47 | Atualizado 22/10/2026 16:48

A União de Maricá, de olho em subir cada vez mais na elite do carnaval carioca , lança o bordão: “Olha o Darcy Ribeiro aí, gente!”. O professor, antropólogo, historiador e escritor, que sera homenageado pela escola no Carnaval 2027, ganha um reforço de peso: o maior vencedor da história do Carnaval carioca, Neguinho da Beija-Flor, é mais um nome confirmado pela União de Maricá para o Carnaval 2027.

O intérprete, que se despediu da Avenida em 2025, virá como destaque da quarta alegoria do desfile da escola, que apresentará o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.



Essa será a primeira vez que o artista desfilará como destaque de um carro alegórico na Sapucaí e por outra agremiação do Grupo Especial que não seja a Beija-Flor de Nilópolis, escola pela qual conquistou 15 títulos ao longo de quase cinco décadas. Dono de uma das vozes mais marcantes da história do samba, Neguinho comemorou o convite e demonstrou entusiasmo com a oportunidade de participar da homenagem a Darcy Ribeiro.



“É uma maravilha! Estou muito feliz com o convite da Maricá para vir, pela primeira vez, como destaque principal de um carro alegórico. Muito obrigado pelo convite e toda a felicidade do mundo para vocês. Espero estar à altura do Carnaval que a escola irá apresentar na Marquês de Sapucaí. Tenho certeza que será lindo”, afirmou Neguinho.



O carnavalesco Edson Pereira destacou que não haveria nome melhor para representar a proposta da quarta alegoria. O carro celebrará a construção do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, idealizado por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, além de prestar uma homenagem a grandes personalidades do Carnaval. A proposta é destacar o olhar visionário de Darcy, que ajudou a transformar o desfile das escolas de samba em um espetáculo com espaço próprio, valorizando uma das maiores manifestações da cultura popular brasileira.



“Neguinho é um patrimônio da nossa festa. São quase cinco décadas de uma trajetória vitoriosa, marcada por títulos, sambas inesquecíveis e uma identificação muito forte com a Sapucaí. Não poderia haver nome melhor para estar nessa alegoria, que celebra justamente a construção do Sambódromo e o olhar visionário de Darcy Ribeiro, que compreendeu a grandeza das escolas de samba e a importância de oferecer a elas um espaço à altura de sua história. Ter o Neguinho conosco, representando essa história e esse legado, é uma alegria enorme e torna esse momento ainda mais especial”, destacou Edson Pereira.



Campeã da Série Ouro em 2026, a União de Maricá fará sua estreia no Grupo Especial no Carnaval 2027. A escola será a primeira a desfilar no domingo, 7 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí, com o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, que apresentará as diferentes facetas do antropólogo, educador, escritor e homem público, destacando sua contribuição para a construção de um Brasil mais justo, plural e comprometido com a valorização de seu povo.