Maricá terá encontro com motoboys, mototaxistas e entregadores de aplicativo no dia 26/10 - Foto: Divulgação

Maricá terá encontro com motoboys, mototaxistas e entregadores de aplicativo no dia 26/10Foto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 12:11 | Atualizado 23/10/2026 13:30





O encontro é gratuito e não exige inscrição prévia, sendo aberto a todos os trabalhadores do setor de entregas e transporte por motocicleta da cidade. A atividade tem como proposta construir soluções em conjunto para melhorar as condições de trabalho, fortalecer o empreendedorismo e valorizar a atuação da categoria na economia de Maricá.



“É muito importante promovermos essa conversa sobre os trabalhadores da nossa cidade, especialmente os entregadores, mototaxistas e entregadores por aplicativo. Esses profissionais são fundamentais para movimentar a economia de Maricá e fazem parte do dia a dia da nossa população”, destaca o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho.



O secretário reforçou que a pasta permanece à disposição da categoria para ouvir as reivindicações e buscar alternativas voltadas à valorização do setor e à melhoria das condições de trabalho. A Prefeitura de Maricá promove, na próxima segunda-feira (26), às 18h, uma reunião com motoboys, mototaxistas e entregadores de aplicativos no Cine Henfil , no Centro. A iniciativa da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social busca abrir um canal direto de diálogo com a categoria para ouvir as principais demandas e necessidades dos profissionais que atuam no município.O encontro é gratuito e não exige inscrição prévia, sendo aberto a todos os trabalhadores do setor de entregas e transporte por motocicleta da cidade. A atividade tem como proposta construir soluções em conjunto para melhorar as condições de trabalho, fortalecer o empreendedorismo e valorizar a atuação da categoria na economia de Maricá.“É muito importante promovermos essa conversa sobre os trabalhadores da nossa cidade, especialmente os entregadores, mototaxistas e entregadores por aplicativo. Esses profissionais são fundamentais para movimentar a economia de Maricá e fazem parte do dia a dia da nossa população”, destaca o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho.O secretário reforçou que a pasta permanece à disposição da categoria para ouvir as reivindicações e buscar alternativas voltadas à valorização do setor e à melhoria das condições de trabalho.

Vale destacar que o prefeito Washington Quaquá recebeu, no início do ano, o jovem João Vitor, de 19 anos, morador do município, que apresentou uma proposta de aplicativo voltado para motoboys. A reunião foi destacada pelo chefe do Executivo como exemplo do potencial criativo da juventude maricaense e da importância de transformar ideias em oportunidades reais de inovação.

Quaquá afirmou que a gestão busca não apenas atender demandas sociais, mas também estimular soluções inovadoras criadas pela própria população, incentivando jovens empreendedores a participarem da construção do futuro do município. A iniciativa reforça a estratégia de posicionar Maricá como referência em tecnologia, educação e oportunidades para novas gerações. Esse encontro que acontece na próxima segunda-feira (26), que é aberto a todos esses profissionais, visa o diálogo através de implementação de ideias para o desenvolvimento do setor na cidade.