Maricá orienta idosos sobre prevenção do câncer de mama nas Casas da Terceira Idade - Foto: Renata Fernandes

Maricá orienta idosos sobre prevenção do câncer de mama nas Casas da Terceira IdadeFoto: Renata Fernandes

Publicado 23/10/2026 12:26

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quinta-feira (22), palestras de conscientização sobre o Outubro Rosa nas Casas da Terceira Idade de Santa Paula e Itaipuaçu. A ação, promovida pela Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, dá continuidade ao ciclo de atividades de prevenção ao câncer de mama e promoção da saúde, que também contemplou a unidade de Guaratiba nesta quarta-feira (21) e a do Centro na última terça-feira (20).

As atividades são conduzidas pela enfermeira Rebeca Maria, especialista em oncologia. Durante os encontros, os frequentadores recebem orientações, esclarecem dúvidas sobre os sinais do corpo e conversam sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde em todas as fases da vida.

O secretário de Políticas para a Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, destacou a importância de promover ações de informação e conscientização para o público idoso.

“É muito importante levar informação e conscientização aos nossos idosos. Essa parceria com a Secretaria de Saúde reforça nosso compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde da pessoa idosa, valorizando a qualidade de vida em todas as fases do envelhecimento”, afirmou.

