Maricá orienta idosos sobre prevenção do câncer de mama nas Casas da Terceira IdadeFoto: Renata Fernandes
Idosas são orientadas sobre prevenção do câncer de mama em Maricá
Palestras passaram pelas Casas da Terceira Idade do Centro, Guaratiba, Santa Paula e Itaipuaçu
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Maricá dialoga com motoboys, mototaxistas e entregadores de aplicativo
Encontro acontece na próxima segunda-feira, às 18h, no Cine Henfil, e será aberto aos profissionais do setor
Neguinho da Beija-Flor desfilará na União de Maricá no Carnaval 2027
O artista participará da quarta alegoria da escola, que homenageará o Sambódromo e o legado de Darcy Ribeiro, historiador, professor e antropólogo brasileiro
Darcy Ribeiro é celebrado no Cine Henfil, em Maricá
O legado do antropólogo e pensador da cultura e educação nacional será homenageado reunindo a União de Maricá no nos dias 26 e 27 de outubro
Projeto Mãos que Salvam capacita gratuitamente em primeiros socorros em Maricá
Atividade aberta ao público será realizada no dia 27 de outubro por alunos de Medicina, com participação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
FLIM 2026 terá Aline Midlej, Bárbara Carine e grandes nomes da música em Maricá
11ª Festa Literária acontece de 30 de outubro a 8 de novembro, no Parque Nanci, com debates, shows, atrações infantis e programação dedicada à cultura digital
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