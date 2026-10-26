Caravana da Saúde retorna a Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Caravana da Saúde retorna a ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 26/10/2026 14:40 | Atualizado 26/10/2026 14:41





Durante a ação, os moradores têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A programação também inclui exames preventivos voltados à saúde da mulher, atendimento com equipe multiprofissional e ações de promoção da saúde. A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta segunda-feira (26/10), a Caravana da Saúde em Itaipuaçu . A ação da Secretaria de Saúde envolve as equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) São Bento da Lagoa e conta com uma estrutura móvel montada na Praça do Ferreirinha. O atendimento ao público é até esta quarta-feira (28), das 8h às 17h.Durante a ação, os moradores têm acesso a consultas médicas e de enfermagem, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A programação também inclui exames preventivos voltados à saúde da mulher, atendimento com equipe multiprofissional e ações de promoção da saúde.

O projeto reúne uma equipe multidisciplinar para atender demandas espontâneas da comunidade. No local, a população também tem acesso a testes rápidos para detecção de infecções, atualização da caderneta de vacinação e outras ações de promoção da saúde e do bem-estar.



O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a importância da ação itinerante para fortalecer a Atenção Primária. "A Caravana da Saúde é uma ferramenta fundamental para encurtar distâncias e levar o cuidado preventivo para mais perto da casa das pessoas. Levar essa estrutura para Itaipuaçu reforça nosso compromisso de acolher a população com agilidade e promover um atendimento humanizado para todos os moradores da região", destacou.

Para a enfermeira e responsável técnica pela Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Atlântico e pela Caravana da Saúde, Bárbara Oia Gomes, a iniciativa aproxima os serviços da população e amplia a atenção à saúde da mulher durante o Outubro Rosa, "Buscamos otimizar as agendas médicas trazendo o atendimento para perto da comunidade, assim conseguimos diminuir a fila de espera. O deslocamento dos usuários também fica mais fácil por estarmos próximo da USF. E, pelo mês de Outubro Rosa, estamos também com foco na saúde da mulher, realizando o exame preventivo e encaminhando para outros exames", destacou.

Para a moradora Vilma Medeiros, de 53 anos, a presença da ação itinerante reforça a importância da prevenção contínua. "Convido todos a participarem, porque aqui a saúde se renova. Na Caravana, podemos nos movimentar, envelhecendo com saúde", reforçou.