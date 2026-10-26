Caminhada noturna de conscientização pelo Outubro Rosa - Foto: Divulgação

Caminhada noturna de conscientização pelo Outubro Rosa Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2026 17:57 | Atualizado 26/10/2026 17:57





A concentração dos participantes acontece às 18h na Arena São José, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Orla do Marine. O trajeto contará com animação musical do DJ G-Vibe e atividades voltadas ao lazer e ao autocuidado.



Durante a atividade, as equipes oferecerão orientações sobre a importância da realização periódica de exames e da adoção de hábitos voltados ao bem-estar físico e mental. Não é necessário realizar inscrição para participar.



O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destaca que a iniciativa vai além do exercício físico ao promover a prevenção de doenças e estreitar os laços comunitários entre os participantes.



“Nesta edição especial do Outubro Rosa, ampliamos a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nosso compromisso é seguir promovendo ações que transformem vidas e levem mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para toda a população de Maricá”, pontua Reinaldo. Na próxima quinta-feira dia 29, a Prefeitura de Maricá realiza a 3ª Caminhada do Bem Noturna. A iniciativa do Programa Viver Bem, coordenada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, integra a programação do Outubro Rosa e busca unir atividade física à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.A concentração dos participantes acontece às 18h na Arena São José, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Orla do Marine. O trajeto contará com animação musical do DJ G-Vibe e atividades voltadas ao lazer e ao autocuidado.Durante a atividade, as equipes oferecerão orientações sobre a importância da realização periódica de exames e da adoção de hábitos voltados ao bem-estar físico e mental. Não é necessário realizar inscrição para participar.O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destaca que a iniciativa vai além do exercício físico ao promover a prevenção de doenças e estreitar os laços comunitários entre os participantes.“Nesta edição especial do Outubro Rosa, ampliamos a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nosso compromisso é seguir promovendo ações que transformem vidas e levem mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para toda a população de Maricá”, pontua Reinaldo.

Outras ações no Outubro Rosa

Na última quinta-feira (22), palestras de conscientização sobre o Outubro Rosa aconteceram nas Casas da Terceira Idade de Santa Paula e Itaipuaçu. A ação deu continuidade ao ciclo de atividades de prevenção ao câncer de mama e promoção da saúde, que também contemplou a unidade de Guaratiba na última quarta-feira (21) e a do Centro na última terça-feira (20).

As atividades são conduzidas pela enfermeira Rebeca Maria, especialista em oncologia. Durante os encontros, os frequentadores recebem orientações, esclarecem dúvidas sobre os sinais do corpo e conversam sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde em todas as fases da vida.