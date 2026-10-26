Na próxima quinta-feira dia 29, a Prefeitura de Maricá realiza a 3ª Caminhada do Bem Noturna. A iniciativa do Programa Viver Bem, coordenada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, integra a programação do Outubro Rosa e busca unir atividade física à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
A concentração dos participantes acontece às 18h na Arena São José, de onde os participantes seguirão em caminhada até a Orla do Marine. O trajeto contará com animação musical do DJ G-Vibe e atividades voltadas ao lazer e ao autocuidado.
Durante a atividade, as equipes oferecerão orientações sobre a importância da realização periódica de exames e da adoção de hábitos voltados ao bem-estar físico e mental. Não é necessário realizar inscrição para participar.
O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destaca que a iniciativa vai além do exercício físico ao promover a prevenção de doenças e estreitar os laços comunitários entre os participantes.
“Nesta edição especial do Outubro Rosa, ampliamos a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Nosso compromisso é seguir promovendo ações que transformem vidas e levem mais saúde, bem-estar e qualidade de vida para toda a população de Maricá”, pontua Reinaldo.
Outras ações no Outubro Rosa
Na última quinta-feira (22), palestras de conscientização sobre o Outubro Rosa aconteceram nas Casas da Terceira Idade de Santa Paula e Itaipuaçu. A ação deu continuidade ao ciclo de atividades de prevenção ao câncer de mama e promoção da saúde, que também contemplou a unidade de Guaratiba na última quarta-feira (21) e a do Centro na última terça-feira (20).
As atividades são conduzidas pela enfermeira Rebeca Maria, especialista em oncologia. Durante os encontros, os frequentadores recebem orientações, esclarecem dúvidas sobre os sinais do corpo e conversam sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde em todas as fases da vida.
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