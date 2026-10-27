Maricá valoriza produtores e alimentos locais na Feira da Agricultura Familiar no próximo sábado dia 31 - Foto: Bernardo Gomes

Maricá valoriza produtores e alimentos locais na Feira da Agricultura Familiar no próximo sábado dia 31Foto: Bernardo Gomes

Publicado 27/10/2026 11:46





A feira é uma oportunidade para os moradores encontrarem uma variedade de produtos, conhecerem o trabalho dos agricultores do município e valorizarem a produção local. A iniciativa também aproxima produtores e consumidores, incentiva a agricultura familiar e contribui para a economia local. A Prefeitura de Maricá realiza, no próximo sábado (31), mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar , em Itaipuaçu. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, acontece das 8h às 13h, na Rua dos Lírios, no Barroco, reunindo produtores locais e oferecendo ao público alimentos frescos e produtos de qualidade.A feira é uma oportunidade para os moradores encontrarem uma variedade de produtos, conhecerem o trabalho dos agricultores do município e valorizarem a produção local. A iniciativa também aproxima produtores e consumidores, incentiva a agricultura familiar e contribui para a economia local.

As hortaliças, verduras, frutas, plantas medicinais, aromáticas e ornamentais sem uso de agrotóxicos são cultivadas no próprio município. A iniciativa incentiva a comercialização direta entre produtores e consumidores, fortalece a agricultura familiar e valoriza a produção rural do município, além de ampliar o acesso da população a alimentos saudáveis cultivados em Maricá



"A feira é, acima de tudo, um espaço de encontro e carinho. Convido todos os moradores de Itaipuaçu para passarem no Barroco neste sábado, 31 de outubro, para tomarem um café com a gente e levarem para casa o fruto do trabalho de famílias que cultivam a nossa terra com tanta dedicação. É comida de verdade feita por gente da nossa terra", destacou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

O Secretário ainda disse: "“Levem a família, os amigos, venham bater um papo com os nossos agricultores, tomar um café e garantir alimentos frescos e saudáveis para a casa de vocês. A feira estará linda e pronta para recebê-los de braços abertos”, ressaltou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Soares.

Durante o evento, o público poderá encontrar hortaliças, frutas, mel, plantas ornamentais, geleias, pães, biscoitos, massas artesanais e bebidas produzidas na região, além de peças de artesanato.