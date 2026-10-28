Maricá reúne educadores para discutir legado de Darcy RibeiroFoto: Clarildo Menezes
Promovido pela Secretaria de Cultura e das Utopias, em parceria com a Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), o seminário integra uma programação de debates e atividades culturais que segue até sábado (31). A iniciativa aproxima a população da trajetória de Darcy Ribeiro e de suas ideias sobre educação, cultura e sociedade.
“Darcy Ribeiro é uma inspiração para acreditarmos na cultura como caminho para o desenvolvimento social. Maricá mantém esse legado vivo ao promover encontros entre arte, educação e conhecimento. Nosso objetivo é aproximar as novas gerações da história e das ideias de Darcy, mostrando que suas utopias continuam presentes na construção do futuro”, afirmou o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.
A mesa de debates foi composta pela professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lia Faria; por Angélica do Amaral, representante da Secretaria de Educação de Maricá; pelo diretor do CIEP nº 11, Aníbal Júnior; e pelo pesquisador André Lemos. A mediação foi conduzida por Rita Rosa.
“Darcy enxergava a possibilidade de construir uma sociedade melhor a partir da diversidade do povo brasileiro. Seu legado continua vivo e inspira novas gerações a lutar por um mundo mais justo. Como ele, precisamos observar os sinais de transformação da sociedade e manter viva a esperança de mudança”, afirmou Lia Faria.
Para a moradora do Marques, Andreia Santana, a atividade foi uma oportunidade de conhecer melhor a história e as ideias do antropólogo. “Participar desse encontro foi muito importante para conhecer melhor a história e as ideias de Darcy Ribeiro. A educação tem um papel fundamental na transformação da sociedade, e momentos como esse ajudam a manter vivo o pensamento de pessoas que contribuíram tanto para o Brasil. Como moradora de Maricá, fico feliz em ver a cidade promovendo atividades que valorizam a cultura, o conhecimento e a nossa história”, afirmou.
Programação cultural
A programação continua nesta quinta-feira (29), com oficina de samba no pé, conduzida pela rainha de bateria Rayane Dumont, e oficina de percussão, com a bateria Maricadência, na Casa de Cultura, no Centro. Na sexta-feira (30/10), as atividades serão realizadas no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, com oficinas de samba no pé, percussão e artes.
No sábado (31), último dia do seminário, haverá aulas de capoeira e de mestre-sala e porta-bandeira. A programação também contará com duas mesas de debate na Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM): “Darcy Ribeiro e o Carnaval da União de Maricá” e “Um legado para todas as gerações”.
Confira a programação
Oficinas na Casa de Cultura
Data: quinta-feira (29)
Horários: samba no pé, às 15h; percussão com a bateria Maricadência, às 16h
Local: Casa de Cultura
Endereço: Rua Álvares de Castro, 154, Centro
Oficinas no Museu Casa Darcy Ribeiro
Data: sexta-feira (30)
Horários: samba no pé e percussão, às 15h; oficina de artes, das 15h às 17h
Local: Museu Casa Darcy Ribeiro
Endereço: Rua Darcy Ribeiro, s/n, lado praia, Cordeirinho
Aulas e mesas de debate
Data: sábado (31)
Horários: capoeira, às 10h; mestre-sala e porta-bandeira, às 11h
Local das aulas: Museu Casa Darcy Ribeiro, Rua Darcy Ribeiro, s/n, lado praia, Cordeirinho
Mesas na FLIM, na Orla do Parque Nanci:
- “Darcy Ribeiro e o Carnaval da União de Maricá”, das 17h às 19h
- “Um legado para todas as gerações”, das 19h às 21hA Prefeitura de Maricá realizou, nesta terça-feira (27/10), o segundo dia do II Seminário em homenagem ao antropólogo e escritor Darcy Ribeiro, que completaria 104 anos na segunda-feira (26/10). Com o tema “Darcy Ribeiro, intérprete das utopias: Darcy e a Educação”, o encontro aconteceu no Cine Henfil, no Centro, e reuniu professores e representantes da área para discutir a contribuição do intelectual para a educação brasileira.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.