Polícia Civil prende oito em operação contra rede de exploração sexual de adolescentes em Maricá e Niterói - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Polícia Civil prende oito em operação contra rede de exploração sexual de adolescentes em Maricá e NiteróiFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 28/10/2026 12:59





O suspeito que foi preso em Itaipuaçu (que é distrito de Maricá), também teve apreendido pelos agentes um notebook e um celular. A ação é realizada por policiais da 74ª DP (Alcântara), com apoio de outras unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.



A operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá.



Segundo a Polícia Civil, o homem preso em Itaipuaçu também é investigado por envolvimento no esquema. A participação dele e dos demais alvos é apurada pelos agentes.



De acordo com a investigação, o grupo seria responsável pela produção de vídeos de violência sexual envolvendo adolescentes.



Os suspeitos utilizariam as imagens para ameaçar e chantagear as vítimas, mantendo-as sob controle e submetendo-as a novos abusos.



Os investigadores também apuram relatos de estupros coletivos, tortura, agressões físicas e psicológicas. Segundo a Polícia Civil, os integrantes do grupo se autodenominavam “senhores” e tratavam as vítimas como “escravas”.



Caso chegou à delegacia após denúncia Agentes da Polícia Civil prenderam no fim da manhã desta quarta-feira (28) eu seis pessoas durante a Operação NXIVM, que investiga uma rede criminosa suspeita de explorar sexualmente adolescentes na Região Metropolitana do Rio, um deles foi preso em Itaipuaçu O suspeito que foi preso em Itaipuaçu (que é distrito de Maricá), também teve apreendido pelos agentes um notebook e um celular. A ação é realizada por policiais da 74ª DP (Alcântara), com apoio de outras unidades do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.A operação tem como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo e Maricá.Segundo a Polícia Civil, o homem preso em Itaipuaçu também é investigado por envolvimento no esquema. A participação dele e dos demais alvos é apurada pelos agentes.De acordo com a investigação, o grupo seria responsável pela produção de vídeos de violência sexual envolvendo adolescentes.Os suspeitos utilizariam as imagens para ameaçar e chantagear as vítimas, mantendo-as sob controle e submetendo-as a novos abusos.Os investigadores também apuram relatos de estupros coletivos, tortura, agressões físicas e psicológicas. Segundo a Polícia Civil, os integrantes do grupo se autodenominavam “senhores” e tratavam as vítimas como “escravas”.

O caso foi levado à 74ª DP depois que uma adolescente procurou a unidade policial acompanhada dos pais para denunciar as violências sofridas.



A partir do relato da vítima e da análise das provas reunidas durante a investigação, os policiais passaram a apurar a participação de outros envolvidos e a possível existência de novas vítimas.



A Operação NXIVM busca aprofundar a coleta de provas, esclarecer a atuação de cada investigado e identificar outras adolescentes que possam ter sido vítimas do esquema.



As investigações continuam, nossa redação tentou entrar em contato com a defesa do suspeito pelo ligando para a unidade policial, porém naõ tivemos sucesso até a publicação desta reportagem.