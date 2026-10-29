União de Maricá realiza ensaio de canto aberto ao público nesta sexta-feira dia 30Foto: Divulgação
União de Maricá realiza ensaio aberto ao público nesta sexta-feira
O ensaio de canto será na quadra da escola e prepara a comunidade e os integrantes para o desfile no Carnaval de 2027
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Polícia prende quadrilha suspeita de exploração sexual de adolescentes
A Investigação aponta esquema de violência sexual, tortura e chantagem; um dos suspeitos foi preso em Itaipuaçu, Maricá
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O seminário abordou as ideias do antropólogo sobre educação, cultura e transformação social e como elas podem na prática mudar a vida das pessoas
Feira da Agricultura Familiar acontece no próximo sábado em Maricá
O evento será realizado na Rua dos Lírios, no Barroco em Itaipuaçu, das 8h às 13h, com alimentos frescos e produtos da agricultura familiar
Maricá terá caminhada noturna pelo Outubro Rosa nesta quinta-feira
Atividade gratuita terá percurso entre a Arena São José e a Orla do Marine, com música e orientações sobre saúde da mulher
Maricá leva atendimentos de saúde a Itaipuaçu
A Caravana da Saúde disponibiliza consultas, exames preventivos e atividades coletivas a população e acontece até a próxima quarta-feira na Praça do Ferreirinha
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