Maricá intensifica obras de pavimentação e drenagem no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu - Foto:Divulgação

Maricá intensifica obras de pavimentação e drenagem no Jardim Atlântico Leste, em ItaipuaçuFoto:Divulgação

Publicado 29/10/2026 12:57 | Atualizado 29/10/2026 12:59

A Prefeitura de Maricá avança com as frentes de urbanização no Jardim Atlântico Leste, em Itaipuaçu . Por meio da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), as intervenções abrangem o trecho das ruas 66 a 82. Os serviços em andamento incluem a implantação de um novo sistema de drenagem para melhorar o escoamento das águas da chuva, pavimentação asfáltica e calçadas adaptadas com piso tátil, promovendo acessibilidade e segurança. Já foram aplicados mais de sete quilômetros de asfalto nas ruas da região.

O projeto inclui a implantação e ampliação do sistema de drenagem da região, com a instalação de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os impactos causados pelas chuvas. Em alguns trechos, a estrutura de drenagem está sendo ampliada de 0,80 metro para 6 metros de extensão, aumentando a capacidade de vazão e contribuindo para minimizar os alagamentos registrados no bairro.



O presidente da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), Arlen Pereira, destacou o impacto das melhorias estruturais no dia a dia da população local: “Essas obras representam muito mais do que asfalto novo. Estamos facilitando os deslocamentos pelo bairro, promovendo mais conforto e segurança para os moradores em seus trajetos diários. O trabalho no Jardim Atlântico Leste foi planejado para transformar a infraestrutura da região e fazer com que a população sinta a melhoria na prática”, afirmou o presidente.



Moradora do bairro há 27 anos, Sandra Conceição aprova as transformações realizadas.

"Estamos achando uma maravilha. Durante muito tempo aguardamos esse trabalho. Para ir para a Cajueiros, ficávamos mais de uma hora no ônibus por causa dos buracos. Esse progresso é ótimo, principalmente para idosos e para as crianças brincarem. Agradeço muito por olharem para a gente aqui na altura da Rua 128", disse Sandra.