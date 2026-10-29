Chauí é referência nacional no pensamento filosófico e político - Foto: Divulgação

Chauí é referência nacional no pensamento filosófico e políticoFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 20:01





Neste ano, a festa presta homenagem à filósofa, escritora e professora Marilena Chauí, referência nacional no pensamento filosófico e político. A programação inclui mesas literárias, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil, apresentações musicais, experiências tecnológicas e ações de incentivo à leitura.



Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Aline Midlej, Bárbara Carine, Eduardo Spohr, Ana Beatriz Barbosa Silva e Gregorio Duvivier. Na área musical, o projeto Língua ao Mar traz atrações como Marina Sena, Gloria Groove, Baco Exu do Blues, BK, Criolo, Samuel Rosa, Delacruz e Os Garotin. Também estão previstos o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).



“Queremos que a FLIM seja um lugar onde as pessoas se sintam à vontade para conhecer um livro, conversar com um autor e descobrir novas ideias. Para uma criança ou um jovem, esse encontro pode despertar um interesse que vai acompanhá-los por toda a vida. Homenagear Marilena Chauí também é valorizar uma pensadora que nos convida a perguntar, refletir e compreender melhor a sociedade”, afirmou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.



Marilena Chauí abre programação literária



A abertura oficial contará com a participação de Marilena Chauí, nesta sexta-feira (30), às 17h. Professora emérita e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), a homenageada construiu uma trajetória dedicada à filosofia e à educação. Seus trabalhos abordam temas como ética, política, liberdade, cultura, democracia, conhecimento e cidadania.



Ainda na sexta-feira, Aline Midlej e Bárbara Carine participam da mesa “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, com mediação de Rodrigo Moura. A literatura, a música e a cultura vão ocupar a Orla do Parque Nanci a partir desta sexta-feira (30), com a abertura da 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) . Realizado pela Prefeitura, o evento segue até 8 de novembro e terá uma programação gratuita que reúne escritores, artistas, educadores e representantes da cultura brasileira e de países de língua portuguesa.Neste ano, a festa presta homenagem à filósofa, escritora e professora Marilena Chauí, referência nacional no pensamento filosófico e político. A programação inclui mesas literárias, encontros com autores, atividades voltadas ao público infantil, apresentações musicais, experiências tecnológicas e ações de incentivo à leitura.Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Aline Midlej, Bárbara Carine, Eduardo Spohr, Ana Beatriz Barbosa Silva e Gregorio Duvivier. Na área musical, o projeto Língua ao Mar traz atrações como Marina Sena, Gloria Groove, Baco Exu do Blues, BK, Criolo, Samuel Rosa, Delacruz e Os Garotin. Também estão previstos o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).“Queremos que a FLIM seja um lugar onde as pessoas se sintam à vontade para conhecer um livro, conversar com um autor e descobrir novas ideias. Para uma criança ou um jovem, esse encontro pode despertar um interesse que vai acompanhá-los por toda a vida. Homenagear Marilena Chauí também é valorizar uma pensadora que nos convida a perguntar, refletir e compreender melhor a sociedade”, afirmou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.A abertura oficial contará com a participação de Marilena Chauí, nesta sexta-feira (30), às 17h. Professora emérita e professora sênior da Universidade de São Paulo (USP), a homenageada construiu uma trajetória dedicada à filosofia e à educação. Seus trabalhos abordam temas como ética, política, liberdade, cultura, democracia, conhecimento e cidadania.Ainda na sexta-feira, Aline Midlej e Bárbara Carine participam da mesa “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, com mediação de Rodrigo Moura.

Confira a programação:



No sábado (31), o debate “Da rima à revolução: o rap como literatura e voz da juventude” reunirá Fábio Brazza e RUASIA, com mediação da UMES.



Já no domingo (1º de novembro), a programação terá uma conversa com Ana Beatriz Barbosa Silva sobre bullying no ambiente escolar. Gregorio Duvivier também estará presente com duas sessões de “Aos pés da Letra”, às 15h e às 18h.



A agenda literária continua no dia 6 de novembro, com Eduardo Spohr e a mesa “Escreviventes”, que reunirá Eliana Alves Cruz e Conceição Evaristo. O encontro será seguido pela avant-première do filme de mesmo nome.



Marina Sena, Gloria Groove e Criolo estão entre os shows



A programação musical ficará por conta do projeto “Língua ao Mar — A arte que fala português”, que terá apresentações de artistas de diferentes estilos e gerações.



Os Garotin abrem a agenda de shows nesta sexta-feira (30). No sábado (31), será a vez do encontro “Criolo, Amaro e Dino”, com Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago.



A programação segue em 1º de novembro, com Edu Lobo e Boca Livre. No dia 2, sobem ao palco Chico Chico, Baco Exu do Blues e BK. Gloria Groove se apresenta em 5 de novembro, às 21h; Delacruz, no dia 6; Samuel Rosa, no dia 7; e Marina Sena encerra a programação musical em 8 de novembro.



Além dos shows, o público poderá acompanhar encontros que aproximam música e literatura. O projeto “Conversa & Canção”, conduzido por Maurício Pacheco, receberá Fundo de Quintal e Dudu Nobre em 5 de novembro, às 15h.



No dia 7, Zélia Duncan participa do encontro “Música, poesia e memória”, às 13h. Na mesma data, Zeca e Moreno Veloso se apresentam às 16h.



Língua ao Mar amplia intercâmbio entre países de língua portuguesa



Um dos destaques da FLIM, o projeto “Língua ao Mar — A arte que fala português” terá entrada gratuita e promoverá encontros entre escritores, artistas, jornalistas e pensadores do Brasil e de países africanos de língua portuguesa.



Com curadoria da escritora e jornalista Eliana Alves Cruz e do escritor, ilustrador e diretor audiovisual Estevão Ribeiro, a iniciativa busca aproximar diferentes expressões culturais por meio da literatura, da poesia, da música e do audiovisual.



A programação contempla produções de Angola, Cabo Verde e Moçambique. No dia 5 de novembro, às 19h, a mesa “A Novíssima África” reunirá Énia Lipanga, Kalaf Epalanga e Vanessa Yetu, com mediação de Aza Njeri. Às 20h, Vera Duarte e Elisa Lucinda participam de “A Poesia Transatlântica”, mediada por Ludmilla Lis.



“O Língua ao Mar cria, dentro da FLIM, um espaço para aproximar diferentes culturas que têm a língua portuguesa como elo, mostrando que esse idioma é vivido de maneiras muito diversas. É uma oportunidade de trazer outras vozes para Maricá e ampliar o intercâmbio cultural a partir da literatura, do pensamento e da cultura”, destacou o presidente da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), Antônio Grassi.



Estudantes e profissionais da Educação terão vale-livro de R$ 300



A edição de 2026 também contará com o Flim Card, benefício de R$ 300 destinado à compra de livros durante a festa. O crédito será disponibilizado por meio da moeda social Mumbuca, em cartão magnético, permitindo que cada beneficiário escolha as obras de sua preferência.



Terão direito ao benefício professores, alunos e funcionários da rede pública municipal; estudantes das redes públicas estadual e federal; professores da rede estadual; aposentados da Secretaria de Educação; e estudantes do programa Passaporte Universitário.



A Feira do Livro reunirá editoras, livrarias e leitores, além de contar com um espaço reservado para a divulgação e comercialização de obras de escritores locais.



FLIMzinha terá atrações para o público infantil



As crianças também terão espaço garantido na programação. A FLIMzinha contará com teatro, atividades recreativas, pintura facial e apresentações culturais.



Entre as atrações estão Guerreiras do K-pop, Mangueira do Amanhã, Lekolé, Ih, contei!, Brincantar e Passinho Carioca, além de apresentações de Violúdico e Aliens Ninjas.



A Arena do Estudante, por sua vez, será dedicada a debates e atividades voltadas aos jovens e à comunidade escolar. O Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES) está previsto para 6 de novembro, das 8h às 11h30, com atividades na Arena do Estudante e no Palco Principal. A programação abordará temas relacionados à educação e à participação estudantil.



Maricá Games aposta na integração entre educação e tecnologia



Com o tema “A educação entra no jogo”, a quarta edição do Maricá Games será realizada simultaneamente à FLIM, no mesmo espaço, com atividades gratuitas das 8h às 20h.



O evento reunirá competições de esportes eletrônicos, concursos de K-pop e cosplay, além de encontros com influenciadores digitais, dubladores, streamers e cosplayers.



Entre as disputas estão as finais dos campeonatos estaduais e universitários de esportes eletrônicos, com modalidades como Free Fire, VALORANT, League of Legends, Brawl Stars e Counter-Strike 2. Também serão realizadas as finais do torneio de Free Fire Maricaense.



O público poderá participar de experiências interativas com jogos em computadores e consoles, realidade virtual, simuladores de corrida e fliperamas. A estrutura contará ainda com Museu do Game, mesas de RPG e oficinas de ciência e tecnologia, aproximando o universo dos jogos de atividades educativas e de inovação.



A programação terá a presença de dubladores conhecidos do público. Raphael Rossato participa em 31 de outubro; Taís Feijó, em 1º de novembro; Guilherme Briggs, em 7 de novembro; e Feh Dubs, em 8 de novembro.



Também estão confirmados Procrastinando TV, Canal RIFF, Derik Diniosio, Jujuba, Jinx Carioca e outros influenciadores e criadores de conteúdo ligados ao universo gamer e à cultura geek.



O Maricá Games é realizado pela Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (FERJEE), em parceria com a Leste Telecom.



Estrutura terá diferentes espaços temáticos



Para receber o público, a FLIM contará com uma estrutura distribuída em diferentes ambientes, entre eles o espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, a Rádio FLIM, o Palco Principal e a Arena do Estudante.



A 11ª Festa Literária Internacional de Maricá é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), com programação gratuita até 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci.