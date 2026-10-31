Abertura da FLIM 2026, na Orla do Parque Nanci em Maricá - Foto: Elssson Campos

Abertura da FLIM 2026, na Orla do Parque Nanci em MaricáFoto: Elssson Campos

Publicado 31/10/2026 11:23 | Atualizado 31/10/2026 12:02

A Prefeitura de Maricá inaugurou, na sexta-feira (30), a 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) , realizada na Orla do Parque Nanci. A abertura homenageou a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí. Com entrada gratuita, o evento segue até 8 de novembro, reunindo atividades literárias, debates, apresentações culturais e ações voltadas a diferentes públicos.

A programação de abertura teve início às 17h, no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, com a participação remota de Marilena Chauí, seguida pela cerimônia oficial. Professora emérita da Universidade de São Paulo (USP), a homenageada construiu uma trajetória reconhecida nas áreas da filosofia e da educação, com trabalhos dedicados a temas como democracia, cultura, liberdade, conhecimento e cidadania. Durante sua participação, ela agradeceu o reconhecimento e destacou a importância dos livros.

“Obrigada por me darem essa alegria, diante disso que eu chamo ‘o esplendor do livro’”, declarou a filósofa.

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, ressaltou a importância de incentivar a leitura e a escrita entre moradores de diferentes idades. Segundo ele, a FLIM e o Maricá Games devem representar o resultado de um trabalho desenvolvido durante todo o ano, estimulando crianças, jovens e idosos a compartilharem suas produções literárias, poesias e histórias.

O secretário municipal de Educação, Rodrigo Moura, destacou a ampliação do vale-livro para R$ 300 nesta edição. Ele também enfatizou que garantir o acesso aos livros é uma maneira de promover a liberdade e ampliar as oportunidades de conhecimento.

Língua portuguesa em destaque

A iniciativa Língua ao Mar — A arte que fala português integra a programação com encontros que aproximam manifestações culturais do Brasil e de outros países de língua portuguesa. As atividades abrangem literatura, poesia, música e audiovisual, valorizando a diversidade cultural dos povos que compartilham o idioma.

O presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antônio Grassi, destacou a importância do projeto, desenvolvido desde o ano passado, e o compromisso de valorizar especialmente as expressões artísticas dos países africanos de língua portuguesa.

Primeiro dia registra venda de 15 mil livros

O balanço parcial do primeiro dia da FLIM apontou a comercialização de 15 mil livros, movimentando aproximadamente 600 mil mumbucas desde as primeiras horas da manhã. Os dados foram apresentados pela presidente do Banco Mumbuca, Manuella Mello, instituição responsável pela operação do FlimCard em 2026.

O cartão disponibiliza crédito de R$ 300 para estudantes e profissionais da educação contemplados pela iniciativa comprarem livros durante a festa. A proposta é facilitar o acesso à literatura e permitir que os beneficiários escolham obras de acordo com seus interesses.

Debate aborda literatura negra e empatia

Antes da abertura oficial, às 14h30, a jornalista Aline Midlej e a professora Bárbara Carine participaram do debate “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, mediado por Rodrigo Moura. O encontro ocorreu no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, que receberá escritores, jornalistas, educadores e artistas durante os dez dias de programação.

A conversa destacou o papel da leitura na construção da empatia e na compreensão de diferentes experiências humanas. Bárbara Carine explicou que os livros permitem refletir sobre os vários sentidos das palavras e compreender perspectivas distintas, inclusive diante das experiências de sofrimento retratadas em obras literárias e reportagens.

Aline Midlej, por sua vez, ressaltou a necessidade de criar espaços que acolham diferentes vozes e histórias, destacando o potencial das palavras para contribuir com a valorização humana e a transformação social.

Programação infantil e atividades culturais

A FLIMzinha também contou com atrações para crianças e famílias. As atividades incluíram pintura facial pela manhã, teatro infantil à tarde e apresentação das Guerreiras do K-pop. Já a Arena do Estudante recebeu uma apresentação de Muriquinho Pequenino.

A estrutura do evento reúne Feira do Livro, espaço destinado a escritores locais, FLIMzinha, Arena do Estudante, Rádio FLIM e Papo FLIM/Língua ao Mar. A programação também contempla o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).

Realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), a 11ª FLIM busca ampliar o acesso aos livros, incentivar a produção literária e promover atividades culturais e educativas para a população.