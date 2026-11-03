Muita tecnologia e diversão na Maricá Games na FLIM 2026 - Foto: Thamyris Mello

Muita tecnologia e diversão na Maricá Games na FLIM 2026Foto: Thamyris Mello

Publicado 03/11/2026 11:01

A 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) movimentou mais uma vez a Orla do Parque Nanci nesta segunda-feira (02), com uma programação diversificada que marcou o quarto dia do evento. Ao longo do dia, moradores e visitantes participaram de debates sobre questões sociais, igualdade e desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos, além de acompanhar apresentações musicais, atividades culturais e atrações destinadas ao público infantil.

Promovida pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com a Secretaria de Educação, a FLIM 2026 presta homenagem à filósofa, escritora e professora Marilena Chauí. A iniciativa tem como proposta ampliar o acesso à literatura, incentivar o pensamento crítico e valorizar diferentes manifestações culturais.

Durante a programação, o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a importância de ampliar o conhecimento sobre o mercado de jogos eletrônicos e reconhecer o potencial desse segmento para o desenvolvimento econômico e cultural.

“Quando estive à frente da Funarte, no primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, os games já eram apontados como uma área de grande potencial e com impacto em diferentes setores do desenvolvimento. Naquele momento, falava-se muito sobre o tema, mas ainda se conhecia pouco. E reconheço que eu também fazia parte desse grupo que sabia da importância dos games, mas ainda precisava compreender melhor esse universo”, explicou.

Debates abordam transformação social e construção de direitos

No espaço Papo FLIM – Língua ao Mar, a programação teve início com a mesa de debates “Maricá em movimento: saberes interseccionais que transformam, direitos que se constroem”. O encontro promoveu uma reflexão sobre a importância do conhecimento, da diversidade de experiências e da participação social na construção de direitos e nas transformações da sociedade.

Participaram da conversa a professora universitária Tatiane Farias, Luciana Bittencourt e a diretora da Universidade de Vassouras – Campus Maricá, Denize Cardim. A mediação ficou sob responsabilidade de Victor Silveira.

Ao longo da tarde, o espaço também recebeu apresentações musicais que atraíram a atenção do público. Os pocket shows de Agnes Nunes, João Camarero e Chico Chico fizeram parte da programação artística, proporcionando momentos de música e entretenimento aos visitantes da festa.

Cultura gamer ganha destaque com discussão sobre oportunidades no setor

Outro momento importante do quarto dia da FLIM aconteceu na Arena do Estudante, onde foi realizado o debate “Maricá e a cultura gamer e geek”. A mesa reuniu o deputado federal eleito Diego Quaquá, o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Cláudio Gimenez, e o secretário de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, Matheus Gaúcho. A mediação foi conduzida por Vinícius Verly, diretor da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (FERJEE).

Durante a discussão, foram abordadas as possibilidades de crescimento da indústria de games no município, o incentivo à criação de novos projetos e a abertura de oportunidades para profissionais e empresas locais.

Diego Quaquá ressaltou a importância de apoiar iniciativas independentes e estimular a formação de novos talentos, criando condições para que Maricá também se desenvolva nesse segmento.

“O edital busca apoiar novos projetos e, principalmente, dar oportunidades às empresas independentes sediadas em Maricá. A proposta é fomentar essas iniciativas e também contribuir para o crescimento dos negócios, por meio de um processo de incubação e desenvolvimento. Já estamos formando profissionais para atuar nesse mercado, que tem um enorme potencial econômico, e queremos criar condições para que esse potencial também gere oportunidades, empregos e desenvolvimento para os profissionais e as empresas de Maricá”, destacou.

A programação na Arena do Estudante foi encerrada com o lançamento do Edital nº 4, voltado ao incentivo à criação de protótipos de jogos eletrônicos. A iniciativa pretende estimular a criatividade, apoiar desenvolvedores e fortalecer o ambiente de inovação tecnológica no município.

Moradora de Caxito, Yasmin Couto avaliou positivamente o lançamento e destacou a importância de iniciativas que incentivem a participação de novos profissionais no setor de desenvolvimento de jogos.

“É muito importante ver iniciativas que incentivam o setor de games e abrem oportunidades para novos talentos. Maricá tem potencial para crescer nessa área, e um edital como esse pode ajudar a estimular a criatividade, apoiar projetos e aproximar mais pessoas desse universo”, afirmou.

Crianças e famílias também aproveitam as atrações culturais

Além dos debates e das apresentações musicais, a FLIM manteve uma programação especial voltada às crianças e às famílias que visitaram a Orla do Parque Nanci. No espaço FLIMzinha, o público acompanhou apresentações de teatro infantil e o espetáculo “Guerreiras do K-pop”, ampliando as opções de entretenimento para diferentes faixas etárias.

A estrutura do evento também oferece Feira do Livro, espaço dedicado à valorização de escritores locais e atividades interativas relacionadas à tecnologia. A diversidade de atrações reforça a proposta de aproximar a população da literatura, da educação, da inovação e das diferentes expressões artísticas.

Para Marcel Queiroz, a festa representa uma oportunidade de ampliar conhecimentos e conhecer novas manifestações culturais, especialmente em áreas que despertam o interesse das novas gerações, como o universo dos jogos eletrônicos.

“A FLIM permite conhecer coisas novas e ter contato com diferentes áreas da cultura. Hoje pude acompanhar debates sobre temas importantes, aprender mais sobre o universo gamer e aproveitar as apresentações musicais. É muito bom ter um evento gratuito como esse em Maricá, com atrações para diferentes idades e interesses”, concluiu.

Com entrada gratuita, a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá continua até o próximo domingo (8/11), na Orla do Parque Nanci. A programação reúne literatura, música, atividades educativas, debates e experiências culturais, consolidando o evento como um importante espaço de encontro entre conhecimento, arte e participação popular.