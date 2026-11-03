Maricá recebe Baco Exu do Blues e BK em noite de rap na FLIM - Foto: Divulgação

Maricá recebe Baco Exu do Blues e BK em noite de rap na FLIMFoto: Divulgação

Publicado 03/11/2026 11:54

A 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) também mostrou sua força como espaço de valorização da música brasileira e da diversidade cultural. Na segunda-feira (02), a Orla do Parque Nanci foi palco de uma noite dedicada ao rap nacional, com apresentações dos artistas Baco Exu do Blues e BK, que atraíram uma multidão ao Palco Principal. Com acesso gratuito, os shows reuniram moradores de Maricá e visitantes de municípios vizinhos, consolidando a proposta da festa de oferecer atividades culturais para diferentes públicos e faixas etárias.

Responsável por abrir a programação musical, Baco Exu do Blues levou ao público um repertório marcado por sucessos de sua trajetória artística. Entre as músicas apresentadas estavam “Sinto Tanta Raiva”, “Abre Caminho” e “Flamingo”, que foram acompanhadas com entusiasmo pelos fãs. A apresentação transformou o espaço em um grande encontro entre o artista e seus admiradores, que aproveitaram a oportunidade para cantar e celebrar a presença do rapper na cidade.

Dando continuidade à programação, BK assumiu o palco e encerrou a noite com um espetáculo marcado pela energia e pela proximidade com a plateia. O artista apresentou canções conhecidas de seu repertório, como “Música de Amor Nunca Mais”, “Amanhecer” e “Planos”. A participação do público, que acompanhou as músicas em coro, foi um dos destaques da apresentação.

Para BK, participar da festa representou uma oportunidade especial de conhecer a cidade e integrar um dos principais eventos culturais do município. “É uma satisfação estar pela primeira vez em Maricá e participar de um evento tão importante como a FLIM”, declarou o rapper.

A movimentação na Orla do Parque Nanci começou muito antes dos shows. Durante o dia, o espaço recebeu moradores e turistas interessados em aproveitar as diferentes atividades oferecidas pela feira. A programação incluiu visitas à Feira do Livro, participação em debates e circulação pelas áreas gastronômicas, demonstrando que a FLIM vai além das apresentações musicais e proporciona uma experiência cultural diversificada aos visitantes.

A presença de fãs vindos de outros municípios também reforçou o alcance regional da programação. Moradora de São Gonçalo, Jhenipher Costa contou que aguardava com expectativa a apresentação de Baco Exu do Blues e organizou sua participação no evento desde o anúncio da atração. “O show do Baco foi maravilhoso. Quando ele foi anunciado na FLIM, fiquei muito animada e me programei para vir prestigiar o evento. Foi uma experiência incrível”, relatou.

O mesmo entusiasmo foi compartilhado por João Pedro Teixeira, também morador de São Gonçalo, que se deslocou especialmente para acompanhar o espetáculo de BK. Satisfeito com a experiência, ele destacou a qualidade da programação preparada para esta edição da festa. “Vim especialmente para assistir ao show do BK e valeu muito a pena! A FLIM está de parabéns pela programação”, comemorou.

As apresentações de Baco Exu do Blues e BK fazem parte do projeto artístico “Língua ao Mar — A arte que fala português”, iniciativa da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) que promove o diálogo entre diferentes expressões artísticas, aproximando música, literatura e poesia. A proposta amplia as possibilidades de acesso à cultura e reforça a presença de diferentes linguagens na programação da festa literária.

Com atividades gratuitas até o dia 8 de novembro, a FLIM 2026 segue ocupando a Orla do Parque Nanci com uma agenda que reúne debates, oficinas, Feira do Livro, apresentações musicais e diversas manifestações culturais. Nesta edição, o evento presta homenagem à filósofa, escritora e professora Marilena Chauí, reconhecendo sua contribuição para o pensamento, a educação e a cultura brasileira.

Realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá reafirma a proposta de democratizar o acesso à cultura, reunindo literatura, conhecimento, música e entretenimento em uma programação aberta à população.