União de Maricá apresenta croquis aos destaques do Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

União de Maricá apresenta croquis aos destaques do Carnaval 2027Foto: Divulgação

Publicado 04/11/2026 09:08 | Atualizado 04/11/2026 11:48

A contagem regressiva para um dos momentos mais importantes da história da União de Maricá já movimenta os bastidores da agremiação. Em preparação para sua estreia no Grupo Especial do Carnaval carioca, em 2027, a escola promoveu, nesta terça-feira (3), um encontro especial para apresentar os projetos das fantasias aos destaques que estarão na Marquês de Sapucaí. A atividade marcou mais uma fase do planejamento artístico e organizacional da agremiação, com a entrega dos croquis elaborados pelo carnavalesco Edson Pereira.

A reunião proporcionou aos participantes um primeiro contato com os conceitos e as características dos figurinos que farão parte da apresentação da escola no próximo ano. O encontro contou com a presença de Edson Pereira, responsável pela concepção artística do desfile, do coordenador de destaques, Paulo Robbert, além de Claudio Fabri, Luis Tadeu, Nil de Yemanjá e Carla Close.

A iniciativa representa um avanço na construção do espetáculo que a União de Maricá pretende apresentar ao público na Avenida. Com os trabalhos em andamento na Cidade do Samba, a agremiação vem estruturando os diferentes segmentos que comporão seu desfile de estreia na principal divisão do Carnaval do Rio de Janeiro.

Durante a apresentação, o carnavalesco Edson Pereira ressaltou o papel dos destaques na realização do projeto e comemorou a oportunidade de compartilhar com os participantes mais uma etapa do desenvolvimento do Carnaval 2027. Segundo ele, a aproximação entre a equipe artística e os integrantes selecionados é importante para que todos compreendam a proposta e participem da construção do grande espetáculo.

Edson também destacou o empenho da escola em transformar o planejamento em realidade, com atenção aos detalhes que contribuirão para a grandiosidade da apresentação na Marquês de Sapucaí.

“Hoje estamos dando mais um passo muito importante para o nosso Carnaval 2027. Estou recebendo todos os destaques selecionados pela escola para fazer parte desse grande espetáculo que a União de Maricá vai apresentar na Avenida. Quero que todos acompanhem esse momento, que é tão importante para nós, e entendam como estamos trabalhando para fazer esse Carnaval acontecer da forma mais mágica e fabulosa possível”, afirmou.

Os destaques terão participação importante na identidade visual do desfile, contribuindo para dar vida à narrativa desenvolvida pela equipe carnavalesca. Os figurinos foram planejados de acordo com a proposta artística do enredo, reunindo elementos, cores e formas que ajudarão a representar o universo imaginado pela escola a partir do pensamento de Darcy Ribeiro.

Coordenador do segmento, Paulo Robbert também manifestou satisfação com a recepção proporcionada pela agremiação e com o andamento dos preparativos. Ele destacou o carinho recebido durante o encontro e a formação de um grupo de participantes que estará envolvido na apresentação de 2027.

Em seu pronunciamento, Paulo agradeceu à comunidade de Maricá, ao presidente da escola, aos integrantes da diretoria e, especialmente, ao carnavalesco Edson Pereira pela atenção dedicada aos destaques.

“Estou muito feliz por estar aqui na União de Maricá e receber meu figurino. Fiquei extremamente feliz com todo o carinho do Edson e da escola. Estamos reunindo um grupo seleto de amigos que vai participar desse Carnaval de 2027 conosco. Meu agradecimento a Maricá, ao presidente, a toda a diretoria e, especialmente, ao Edson por esse carinho”, declarou.

Enredo vai destacar a trajetória e o pensamento de Darcy Ribeiro

Para o Carnaval de 2027, a União de Maricá levará à Avenida o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. A proposta artística terá como inspiração a trajetória e as contribuições de um dos mais importantes intelectuais brasileiros, reconhecido por sua atuação como antropólogo, educador, escritor e defensor dos povos originários.

A apresentação pretende transformar em espetáculo o pensamento de Darcy Ribeiro, destacando suas ideias, sua dedicação à educação e sua defesa de um país mais igualitário e democrático. A narrativa também abordará a importância da cultura, da diversidade e da valorização da identidade nacional na construção de um Brasil mais justo.

A escola prepara uma homenagem que busca apresentar ao público não apenas a história de Darcy Ribeiro, mas também a atualidade de seu legado e de suas reflexões sobre o futuro do país. Por meio das fantasias, alegorias e demais elementos visuais, a agremiação pretende construir uma representação artística desse universo, conectando a trajetória do homenageado à proposta de um Brasil idealizado.

O desfile está marcado para o dia 7 de fevereiro de 2027, na Marquês de Sapucaí. A entrega dos croquis aos destaques reforça o avanço da preparação da União de Maricá para um momento histórico: sua primeira participação no Grupo Especial, levando para a principal passarela do samba carioca a identidade cultural de Maricá e uma homenagem à vida e à obra de Darcy Ribeiro.