Prefeitura de Maricá abre diálogo com artistas locais para orientações sobre a PNABFoto: Divulgação
Maricá promove encontros com artistas para discutir investimentos da PNAB em 2027
Reuniões organizadas pela Secretaria de Cultura vão aproximar o poder público dos agentes culturais e apresentar diretrizes para a aplicação dos recursos federais
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União de Maricá avança nos preparativos para o Carnaval 2027 e apresenta figurinos aos destaques do desfile
Encontro marcou mais uma etapa da da escola para chegada ao Grupo Especial e revelou as propostas assinadas pelo carnavalesco Edson Pereira para a apresentação na Marquês de Sapucaí
Maricá recebe Baco Exu do Blues e BK em noite de rap na FLIM
Artistas reuniram grande público no Palco Principal da Festa Literária, que segue até 8 de novembro com atrações gratuitas
Quarto dia da FLIM contou com debates sobre games e apresentações
Moradores e visitantes participaram de debates sobre questões sociais, igualdade e desenvolvimento da indústria de jogos eletrônicos, além de acompanhar apresentações musicais, atividades culturais para o público infantil
FLIM 2026 é aberta em Marica com recorde de visitantes
A filosofa Marilena Chauí é homenageada e um encontro entre Aline Midlej e Bárbara Carine iniciaram a programaçao que segue até 8 de novembro
FLIM começa nesta sexta em Maricá com homenagem à filósofa Marilena Chauí
A 11ª Festa Literária Internacional de Maricá vai até 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci com programação gratuita que reúne literatura, música, tecnologia e atividades para todas as idades
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