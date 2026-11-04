Prefeitura de Maricá abre diálogo com artistas locais para orientações sobre a PNAB - Foto: Divulgação

Prefeitura de Maricá abre diálogo com artistas locais para orientações sobre a PNABFoto: Divulgação

Publicado 04/11/2026 16:28 | Atualizado 04/11/2026 16:28

Prefeitura de Maricá inicia, nesta semana, uma agenda de encontros com artistas, produtores e representantes de iniciativas culturais do município para discutir a implementação da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) no ciclo de 2027. A proposta é ampliar a participação dos fazedores de cultura na construção das diretrizes que irão orientar os futuros editais de financiamento.

Organizada pela Secretaria de Cultura e das Utopias, a programação será realizada em duas etapas. O primeiro encontro acontece de forma virtual nesta quinta-feira (5/11), às 18h. Já a segunda reunião está marcada para terça-feira (10/11), no mesmo horário, presencialmente, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Mumbuca.

A iniciativa pretende fortalecer o diálogo entre a administração municipal e os representantes da classe artística, criando oportunidades para apresentação de propostas, esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. Entre os assuntos previstos estão os mecanismos de financiamento, as modalidades de incentivo aos projetos comunitários e as ações para ampliar a presença das manifestações culturais nos quatro distritos de Maricá.

Outro objetivo dos encontros é assegurar que artistas e organizações culturais tenham voz ativa na definição das prioridades para utilização dos recursos, antes mesmo da divulgação dos editais. A participação dos representantes da Cultura Viva é considerada fundamental para que as políticas públicas atendam às características e necessidades de cada território.

O secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, ressaltou a importância de ouvir os coletivos e iniciativas que desenvolvem atividades culturais diretamente nas comunidades.

Segundo ele, a construção coletiva das diretrizes permite que os investimentos sejam direcionados de maneira mais eficiente, respeitando a identidade dos bairros e reconhecendo o trabalho de quem contribui para transformar a cidade por meio da arte.

Cultura Viva fortalece iniciativas comunitárias

A Rede Cultura Viva é formada por projetos, grupos e organizações comunitárias reconhecidos pelo Governo Federal por sua atuação na promoção e valorização da cultura nos territórios. As iniciativas desenvolvem atividades como oficinas artísticas, preservação de tradições populares e realização de eventos culturais, além de contar com entidades que articulam, conectam e oferecem suporte aos grupos locais.

Maricá possui atualmente 26 iniciativas certificadas pelo Ministério da Cultura (MinC), incluindo associações, Organizações Não Governamentais (ONGs) e coletivos independentes. Desse total, 12 conquistaram a certificação em 2025.

Com a rodada de reuniões, o município busca ampliar a participação desses representantes no planejamento das políticas de incentivo cultural e fortalecer a atuação dos agentes que movimentam a produção artística nas comunidades.