Seis homens presos por tráfico de drogas e grande quantidade de entorpecentes apreendida - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Seis homens presos por tráfico de drogas e grande quantidade de entorpecentes apreendidaFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 04/11/2026 17:34 | Atualizado 04/11/2026 17:39

Uma operação realizada por policiais civis da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), por meio do Grupo de Investigação Complementar (GIC), resultou na prisão de seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Risca Faca, no bairro de Inoã, em Maricá. A ação policial também terminou com a apreensão de 1.665 unidades de entorpecentes e substâncias associadas ao comércio ilegal, além de equipamentos de comunicação, aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo e outros materiais.

A operação foi coordenada pelo delegado titular da 82ª DP, Marcelo Machado, e pelo delegado assistente, Rafael Carvalho Azevedo. Segundo informações da Polícia Civil, a comunidade é apontada como área de atuação da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Foram presos Ana Carla Lopes Silva Barouco, Eliseu Ferreira de Paula Souza, Daniel da Silva Tucano, Lucas Lemos de Souza, Carlos Alberto Silva da Rosa e Alexandre Ferreira dos Santos. Os seis foram conduzidos à unidade policial, juntamente com todo o material arrecadado, para a realização dos procedimentos legais.

Inteligência policial identificou movimentação de drogas

De acordo com a ocorrência policial, a operação foi desencadeada após informações levantadas pelo setor de inteligência da 82ª DP indicarem que dois indivíduos apontados como lideranças do tráfico na comunidade, conhecidos pelos apelidos de “Ciclone” e “John Lennon”, estariam promovendo a distribuição de uma grande quantidade de drogas destinada à comercialização.

Ainda conforme a Polícia Civil, os dois investigados possuem mandados de prisão pendentes de cumprimento. As ordens judiciais são relacionadas, respectivamente, aos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Diante das informações obtidas, a autoridade policial determinou a realização de uma ação estratégica na comunidade. Para aumentar a possibilidade de surpreender os envolvidos e evitar que fossem alertados antecipadamente, os agentes foram divididos em três equipes, que realizaram incursões por diferentes acessos da localidade.

O planejamento também teve como objetivo garantir a segurança dos policiais e dos moradores durante a operação.

Suspeitos foram surpreendidos em ponto de venda de drogas

Durante a incursão pela Rua Fernando Mendes, uma das equipes policiais localizou um grupo de suspeitos reunidos ao redor de uma mesa que, segundo a investigação, era utilizada para a comercialização de entorpecentes.

Os agentes realizaram a abordagem sem que houvesse resistência. No local, foram encontradas mochilas contendo cargas de drogas já preparadas para a venda. Os policiais também localizaram rádios comunicadores em funcionamento e um simulacro de pistola, que teria sido dispensado por um dos suspeitos durante a ação.

No decorrer da abordagem, uma das mulheres detidas admitiu que desempenhava a função de “vapor”, denominação utilizada no tráfico para identificar a pessoa responsável pela venda direta dos entorpecentes aos consumidores.

Outro envolvido informou aos policiais que sua função era realizar a entrega das cargas de drogas aos responsáveis pela comercialização.

Olheiro tentava alertar criminosos sobre a presença dos policiais

Enquanto uma equipe atuava na Rua Fernando Mendes, outra guarnição realizou uma abordagem em um dos acessos da comunidade e conseguiu deter um indivíduo que portava um rádio comunicador.

Segundo a ocorrência, o suspeito tentava avisar os demais integrantes do grupo criminoso sobre a presença dos policiais na localidade. Ele exerceria a função de “olheiro”, responsável por monitorar a movimentação nas entradas e saídas da comunidade e alertar os demais integrantes sobre possíveis operações policiais.

Os agentes também arrecadaram, no ponto de venda de drogas, uma folha plastificada contendo uma chave PIX. O material, segundo a Polícia Civil, seria supostamente utilizado para receber valores provenientes da comercialização de entorpecentes.

Mais de 1,6 mil unidades de drogas foram apreendidas

Ao término da operação, os policiais contabilizaram 1.665 unidades de entorpecentes e substâncias associadas ao comércio ilegal, distribuídas entre diferentes tipos de drogas. Também foram recolhidos equipamentos e objetos que, segundo a investigação, estariam relacionados à atividade criminosa.

Confira o material apreendido:

* 1.510 unidades de maconha;

* 89 unidades de cocaína;

* 46 unidades de LSD;

* 9 unidades de crack;

* 11 unidades de “cheirinho da loló”;

* 1 simulacro de pistola;

* 5 aparelhos celulares;

* 4 rádios comunicadores;

* 1 folha plastificada contendo uma chave PIX.

Somente em drogas e substâncias associadas ao comércio ilícito foram contabilizadas 1.665 unidades.

Seis presos foram encaminhados à 82ª DP

Após as prisões e a apreensão dos materiais, os seis envolvidos foram levados para a 82ª DP, em Maricá, onde foram apresentados à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis.

A ocorrência foi registrada sob o número APF 082-12921/2026, referente ao crime de tráfico de drogas.

A Polícia Civil informou que a operação faz parte do trabalho permanente de inteligência e repressão qualificada desenvolvido pela 82ª DP. O objetivo é combater a comercialização de entorpecentes, enfraquecer a atuação de organizações criminosas e avançar na identificação de pessoas apontadas como lideranças do tráfico de drogas no município.

A ação foi conduzida pela equipe do Grupo de Investigação Complementar (GIC), sob a coordenação do delegado titular Marcelo Machado e do delegado assistente Rafael Carvalho Azevedo.