Maricá reúne debates, tecnologia, olimpíada de inglês e cultura geek em quinto dia da FLIM - Foto: Julios Costa

Maricá reúne debates, tecnologia, olimpíada de inglês e cultura geek em quinto dia da FLIMFoto: Julios Costa

Publicado 05/11/2026 12:21

A Orla do Parque Nanci recebeu, nesta quarta-feira (4/11), uma programação diversificada durante o quinto dia da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM 2026) . Promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com a Secretaria de Educação, o evento reuniu atividades voltadas à literatura, tecnologia, inclusão escolar, conhecimento e manifestações culturais. Nesta edição, a festa homenageia a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí.

Um dos destaques da programação aconteceu na Arena do Estudante, que abriu as atividades pela manhã com a Olimpíada de Matemática, envolvendo alunos da rede municipal de ensino. Durante a tarde, o espaço recebeu um debate sobre gamificação na educação, com discussões sobre a utilização de ferramentas lúdicas e virtuais como recursos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem.

O professor Miguel Lucena, articulador de tecnologias educacionais e robótica da rede municipal, ressaltou a importância do acompanhamento dos responsáveis na relação dos jovens com o ambiente digital.

“Participamos de uma mesa fundamental sobre gamificação no ensino e na educação. Deixo um recado para que os responsáveis joguem e brinquem com seus filhos, observando os conteúdos que acessam para impulsionar talentos voltados ao futuro acadêmico e profissional. As tecnologias vieram para ficar e exigem atualização constante, aliando memória tecnológica e memória afetiva”, destacou.

Ainda na Arena do Estudante, o público acompanhou a roda de conversa “A potência do SUS: ciência, tecnologia, saúde mental e soberania nacional”. O encontro reuniu especialistas para debater a contribuição da saúde pública para o desenvolvimento científico e socioeconômico do Brasil.

Outro momento importante foi a grande final do “Papo FLIM – Spelling Bee”, tradicional campeonato de soletração em língua inglesa promovido pela rede pública municipal. A competição reuniu estudantes de quatro categorias, avaliados por uma banca externa, em uma disputa que estimula a ampliação do vocabulário, o desenvolvimento da pronúncia e a autoconfiança dos participantes na comunicação em público.

O secretário de Educação, professor Dr. Rodrigo Moura, destacou que a iniciativa integra as ações do município para ampliar o acesso ao ensino de idiomas e fortalecer a internacionalização da rede pública.

“A realização do nosso Campeonato de Inglês reflete o trabalho que desenvolvemos para ampliar o acesso a idiomas e fortalecer a internacionalização da rede pública de Maricá. Com programas como Educação Trilíngue e Maricá Interfronteiras, expandimos os horizontes dos estudantes e os preparamos para o futuro e para um mundo conectado”, afirmou.

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, também ressaltou a importância da programação multidisciplinar e da integração entre diferentes áreas do conhecimento, destacando os reflexos das atividades para a população.

“A programação desta quarta-feira traduz essa proposta ao reunir estudantes, educadores, artistas e famílias em atividades que estimulam a criatividade, o pensamento crítico e a troca de experiências. Iniciativas como o Língua ao Mar também ampliam esse diálogo, aproximando Maricá de outras culturas e promovendo o intercâmbio entre diferentes territórios e expressões artísticas. Queremos que a festa seja um espaço de descobertas, onde públicos de todas as idades tenham acesso a novas ideias e possibilidades”, declarou Grassi.

FLIMzinha oferece atividades para o público infantil

A programação dedicada às crianças também movimentou a festa. Durante a manhã, o espaço FLIMzinha promoveu sessões de contação de histórias e apresentações de teatro infantil. No período da tarde, as atividades continuaram com oficina de pintura facial, espetáculo teatral da Barbie e apresentação rítmica das Guerreiras do K-Pop, que animaram crianças e adolescentes.

A agenda cultural contou ainda com a encenação de “Super Cidadãozinho” e intervenções artísticas itinerantes realizadas pelo Circo da Silva e pelo grupo de dança Carimborinas, ampliando as opções de entretenimento para os visitantes.

Arena E-Sports atrai fãs de tecnologia e games

O universo dos jogos eletrônicos também teve espaço garantido na programação. A Arena E-Sports recebeu visitantes interessados em tecnologia e competições digitais, com acesso gratuito no formato free-to-play.

O ambiente disponibilizou estações equipadas com computadores de alta performance, permitindo que os participantes jogassem e disputassem partidas de Free Fire. A iniciativa reforçou a proposta da FLIM de reunir diferentes linguagens, experiências culturais e formas de entretenimento voltadas principalmente ao público jovem.

Estrutura da FLIM recebe elogios dos visitantes

A dimensão da estrutura e a variedade dos espaços temáticos chamaram a atenção de quem passou pela Orla do Parque Nanci. Moradora de Cordeirinho, Thaiane Mendes elogiou a organização e a ampliação das atividades oferecidas nesta edição.

“A cada ano temos uma novidade. O evento do ano passado já tinha sido muito bom, mas este ano a estrutura oferece muito mais opções e variedade de espaços. A FLIM ficou parecendo uma verdadeira cidadezinha, muito diferente e cheia de inovações. A organização está de parabéns, o evento se supera a cada edição”, avaliou.