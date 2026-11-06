Gloria Groove encerra noite da FLIM em dia de encontro com Dudu Nobre e Ademir Batera - Foto: Elsson Campos

Gloria Groove encerra noite da FLIM em dia de encontro com Dudu Nobre e Ademir BateraFoto: Elsson Campos

Publicado 06/11/2026 11:09 | Atualizado 06/11/2026 11:09

A diversidade musical marcou a programação da 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) nesta quinta-feira (5/11). O destaque da noite ficou por conta da cantora Gloria Groove, que subiu ao Palco Principal, na Orla do Parque Nanci, para uma apresentação gratuita que reuniu fãs e admiradores. Mais cedo, o público também acompanhou um encontro especial com os sambistas Dudu Nobre e Ademir Batera, integrante do grupo Fundo de Quintal, na Arena do Estudante.

Realizado pela Prefeitura de Maricá, o espetáculo de Gloria Groove integrou as atividades culturais do projeto “Língua ao Mar — A arte que fala português”, promovido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).

Durante a apresentação, a artista levou ao palco a turnê “Serenata da GG”, interpretando músicas conhecidas de seu repertório, entre elas “Nosso Primeiro Beijo”, “Bonekinha” e “Vermelho”. As canções animaram os espectadores e encerraram a programação musical do dia em clima de celebração.

A cantora também ressaltou a importância da leitura e da literatura em sua formação artística, especialmente no desenvolvimento de seu trabalho como compositora. Gloria Groove aproveitou a ocasião para elogiar a iniciativa da Prefeitura de disponibilizar vale-livros aos estudantes da rede municipal.

“Principalmente no começo do meu processo de composição, a literatura e a leitura foram muito importantes. Então, se você é um artista que escreve ou quer escrever, não se esqueça de se alimentar de boas referências. Quero parabenizar a Prefeitura pela iniciativa de oferecer vale-livro aos estudantes. É uma ação muito bonita”, afirmou.

O evento também recebeu admiradores vindos de outras cidades, que escolheram Maricá para acompanhar a apresentação. Entre eles estava Maria Clara Duarte, moradora de Niterói, que destacou a proximidade com a cantora e a variedade de atrações oferecidas pela festa literária.

“Foi muito bom! Eu não esperava ver a Gloria Groove de tão perto, ainda mais aqui em Maricá. Cantei, me diverti e aproveitei cada momento. Acho muito legal essa diversidade da FLIM, que tem literatura, música, shows e atrações para todos os gostos. É um evento que consegue agradar a todo mundo”, comemorou.

Encontro musical valorizou a história do samba

Antes do show principal, a Arena do Estudante foi palco de uma programação dedicada à música brasileira. O sambista Dudu Nobre e Ademir Batera, músico do Fundo de Quintal, participaram do talk show “Conversa e Canção”, conduzido por Maurício Pacheco.

A atividade reuniu relatos, experiências e apresentações musicais, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória dos convidados e suas contribuições para o samba.

Dudu Nobre demonstrou satisfação em retornar ao município e participar da iniciativa, destacando a importância do convite e da proposta cultural do evento.

“É uma satisfação estar de volta a Maricá. Vim participar deste belo evento literário e prestigiar uma programação tão especial. Fico muito feliz com o convite e com a oportunidade de estar aqui”, declarou o artista.

A programação de quinta-feira evidenciou a proposta da FLIM de aproximar diferentes manifestações culturais, reunindo artistas de estilos e gerações distintas. Ao longo do dia, também foram realizadas mesas de debates com escritores brasileiros e representantes de países africanos de língua portuguesa, atividades pedagógicas e atrações voltadas ao público infantil e às famílias.

O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, destacou a dimensão da festa e seu papel na integração entre conhecimento, cultura e participação popular.

“A Festa Literária Internacional de Maricá é um grande encontro entre Educação, cultura e cidadania. Preparamos uma programação diversificada, que contempla diferentes públicos e faixas etárias. Os primeiros dias já mostram a dimensão desta edição, que ficará marcada na história da FLIM. É um espaço de aprendizado e troca, onde estudantes têm voz, artistas compartilham suas experiências e as famílias são acolhidas. Uma celebração da Educação Integral e da democracia”, explicou.

Festa literária continua até domingo

A 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá permanece aberta ao público até o dia 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci, com acesso gratuito.

Durante o evento, os visitantes podem conhecer a Feira do Livro, conferir trabalhos de escritores locais e participar das atividades distribuídas pelos diferentes espaços temáticos, como a FLIMzinha, a Arena do Estudante, o Papo FLIM/Língua ao Mar e o Maricá Games.

A realização é da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ).