Maricá entrega casas reformadas pelo Programa Melhorias HabitacionaisFoto: Joyce Oliveira
Maricá beneficia 15 famílias com reformas em suas residências
Programa municipal promove melhorias estruturais em quatro bairros da cidade
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Gloria Groove agita a FLIM e divide programação com nomes do samba
Cantora apresentou a turnê "Serenata da GG" na Orla do Parque Nanci, enquanto Dudu Nobre e Ademir Batera participaram de bate-papo musical na Arena do Estudante
FLIM destaca educação, tecnologia e cultura geek em Maricá
Quinto dia da festa reuniu olimpíada escolar, debates sobre gamificação e saúde pública, campeonato de inglês, games e atrações culturais para crianças e adolescentes
Polícia Civil prende seis por tráfico e apreende enorme quantidadede drogas no Risca Faca, em Maricá
Operação da 82ª DP mobilizou equipes de investigação em diferentes acessos da comunidade, em Inoã além de entorpecentes, rádios transmissores e simulacros de pistola foram apreendidos
Maricá promove encontros com artistas para discutir investimentos da PNAB em 2027
Reuniões organizadas pela Secretaria de Cultura vão aproximar o poder público dos agentes culturais e apresentar diretrizes para a aplicação dos recursos federais
União de Maricá avança nos preparativos para o Carnaval 2027 e apresenta figurinos aos destaques do desfile
Encontro marcou mais uma etapa da da escola para chegada ao Grupo Especial e revelou as propostas assinadas pelo carnavalesco Edson Pereira para a apresentação na Marquês de Sapucaí
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