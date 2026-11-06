Maricá entrega casas reformadas pelo Programa Melhorias Habitacionais - Foto: Joyce Oliveira

Maricá entrega casas reformadas pelo Programa Melhorias HabitacionaisFoto: Joyce Oliveira

Publicado 06/11/2026 18:39

Quinze famílias de Maricá passaram a contar com moradias em melhores condições após a conclusão de obras de reforma realizadas por meio do Programa Melhorias Habitacionais. As residências foram entregues nesta sexta-feira (6/11), contemplando moradores dos bairros de Inoã, Jacaroá, Manu Manuela e Mumbuca

Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação, a iniciativa tem como finalidade melhorar a estrutura dos imóveis e oferecer mais conforto, higiene, salubridade e qualidade de vida às famílias beneficiadas. As intervenções são planejadas conforme as necessidades identificadas em cada residência.

Entre os trabalhos realizados estão a instalação de pisos e o rebaixamento dos tetos. As mudanças contribuem para tornar os ambientes mais adequados, proporcionando melhores condições de conforto térmico e higiene dentro das casas.

O secretário de Habitação de Maricá, Alexandre Coutinho, ressaltou a importância do programa para garantir mais dignidade e bem-estar aos moradores. Ele também destacou a satisfação de acompanhar pessoalmente a entrega dos imóveis e a reação das famílias diante das transformações realizadas.

Segundo o secretário, as intervenções representam mudanças significativas no cotidiano dos contemplados. Ele explicou que o rebaixamento dos tetos ajuda a melhorar a temperatura interna das residências, enquanto a colocação de pisos oferece condições mais adequadas de salubridade.

Coutinho também comentou sobre a receptividade dos moradores, observando que cada família demonstra satisfação com aspectos diferentes das reformas, desde a nova pintura até as melhorias estruturais. Para ele, participar desse processo e acompanhar a felicidade dos beneficiados é motivo de grande realização.

Entre as contempladas está Dilair dos Santos Alves, moradora de Inoã, que comemorou a reforma realizada em sua casa. Ela contou que não possuía recursos financeiros para executar as obras por conta própria e destacou a importância da iniciativa para transformar as condições de sua moradia.

A moradora demonstrou gratidão pelo resultado dos serviços e agradeceu aos profissionais envolvidos na realização das melhorias. Ela também ressaltou a satisfação com as mudanças promovidas no imóvel e afirmou estar muito feliz com a oportunidade de receber a residência reformada.

O Programa Melhorias Habitacionais é direcionado a famílias que necessitam de obras de reforma e adequação em suas casas. As intervenções são estabelecidas de acordo com as condições de cada imóvel e podem envolver serviços estruturais e adaptações destinadas a ampliar o conforto térmico, a salubridade e a segurança dos ambientes.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Maricá busca oferecer condições mais adequadas de moradia, contribuindo diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida da população.