Maricá encerra FLIM 2026 com Marina Sena, homenagem a Neguinho da Beija-Flor e recorde de público - Foto: Elsson Campus

Maricá encerra FLIM 2026 com Marina Sena, homenagem a Neguinho da Beija-Flor e recorde de públicoFoto: Elsson Campus

Publicado 09/11/2026 11:27

A 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) chegou ao fim neste domingo (8/11), na Orla do Parque Nanci, registrando um público recorde de 385.400 visitantes durante os dez dias de realização. O encerramento contou com um show da cantora Marina Sena no Palco Principal. Antes disso, o público acompanhou uma apresentação musical especial dedicada à trajetória de Neguinho da Beija-Flor, celebrando a contribuição do sambista para a cultura popular brasileira.

Durante sua apresentação, Marina Sena agradeceu a recepção e o carinho dos fãs maricaenses. “Estou muito feliz de estar aqui cantando para vocês. É uma honra, sei que vocês me esperaram muito e quero agradecer por todo o carinho e por sempre me chamarem. Muito obrigada por essa recepção tão linda”, declarou a artista.

O espetáculo também foi marcado pela emoção dos admiradores que aguardavam a oportunidade de assistir à cantora. Um deles foi Miguel Barbosa, morador do Parque Nanci, que esperava pelo show desde o início do ano e ainda teve a oportunidade de conseguir um autógrafo.

“Eu esperei por esse show desde o começo do ano. Estava sentindo que esse momento ia acontecer e é uma mistura de emoções. Fico muito feliz de poder viver isso em Maricá, minha cidade”, relatou.

Realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), a FLIM 2026 homenageou a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí. Ao longo de sua programação, o festival disponibilizou gratuitamente atividades literárias, apresentações musicais, teatro, cultura geek e experiências relacionadas à inovação tecnológica.

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, ressaltou a variedade de atrações e destacou a contribuição da festa para o desenvolvimento cultural e turístico do município.

“Uma festa como a FLIM mostra a força da cultura como instrumento de encontro, formação e transformação. Reunimos diferentes linguagens artísticas e públicos em uma programação gratuita, que valoriza a literatura, a música, o teatro e a cultura geek. É também uma oportunidade de apresentar Maricá como uma cidade que investe em cultura e amplia suas possibilidades como destino turístico”, afirmou.

Outro momento de destaque foi o tributo a Neguinho da Beija-Flor, que emocionou os admiradores do samba. José Ribeiro, morador de Inoã e torcedor da escola de Nilópolis, acompanhou a homenagem e ressaltou a importância de reconhecer artistas que contribuíram para a história da música brasileira.

“Foi muito emocionante. O Neguinho representa uma parte importante da história do nosso samba, e ver essa homenagem aqui, em Maricá, foi muito especial. É importante ter eventos que valorizem artistas que fazem parte da cultura brasileira”, comentou.

Atividades para crianças e estudantes

A programação de encerramento também contou com diversas atrações voltadas ao público infantil e educacional. Na Arena do Estudante, os visitantes puderam acompanhar o Show das Princesas e os concursos Cosplay Kids, Cospop e Cosplay.

O espaço também promoveu discussões sobre oportunidades profissionais e os novos segmentos da economia. Entre os destaques estiveram as mesas “Inteligência Artificial, Cultura Geek e as Profissões do Futuro”, com a participação de Galu Carvalho e Daniel Martins, e “Economia Geek Criativa de Maricá”.

A influenciadora Feh Dubs também integrou as atividades, participando de um painel e de um encontro com admiradores durante uma sessão de Meet & Greet.

O secretário municipal de Educação, professor Rodrigo Moura, destacou os resultados alcançados pela edição, especialmente a participação dos estudantes, o envolvimento da comunidade escolar e o crescimento do público e das vendas de livros.

“A FLIM bateu recordes de público e de vendas de livros, com a Educação e a cultura presentes em cada espaço desse grande evento. Preparamos uma programação com muito carinho, pensada para a nossa comunidade escolar e para toda a cidade. O resultado foi muito positivo. Estamos muito felizes com tudo o que vivemos nesta edição”, declarou.

Na Arena E-Sports, os apaixonados por jogos eletrônicos acompanharam as partidas decisivas do campeonato de Counter-Strike 2 (CS2), disputado nas categorias Universitário e Estadual.

Já a FLIMzinha foi dedicada aos pequenos visitantes, com atividades recreativas e pintura facial. Na área externa do evento, o público também teve acesso às intervenções artísticas da Cia. Títeres da Mageia, liderada por Sérgio Biff.

A diversidade da programação foi um dos aspectos mais elogiados pelos visitantes. Vivian Fernandes, moradora de Ubatiba, destacou a possibilidade de encontrar atrações para diferentes faixas etárias e interesses.

“Gostei muito da variedade de atrações. Tinha opção para todo mundo, desde quem gosta de livros até quem curte jogos e tecnologia. É muito bom ter um evento gratuito assim, que reúne diferentes gerações e movimenta a cidade”, afirmou.