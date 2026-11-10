Bazar beneficente vai até a próxima sexta-feira - Foto: Clarildo Menezes

Bazar beneficente vai até a próxima sexta-feiraFoto: Clarildo Menezes

Publicado 10/11/2026 12:00

Prefeitura de Maricá deu início, nesta segunda-feira (9/11), à segunda edição do Bazar Beneficente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), no Centro da cidade. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa reúne usuários da unidade, profissionais e moradores em uma atividade que combina solidariedade, convivência e inclusão social. O evento acontece na área externa do equipamento público e disponibiliza roupas, calçados e acessórios com preços acessíveis à população.

Os produtos colocados à venda são resultado de doações realizadas pelos próprios usuários do serviço, familiares e funcionários da unidade. Além de oferecer à comunidade a oportunidade de adquirir peças por valores mais baixos, o bazar também representa uma iniciativa de aproximação entre o CAPS III e os moradores da região.

Um dos principais diferenciais da atividade é o envolvimento direto dos usuários, que assumem o protagonismo na organização, no atendimento ao público e na comercialização dos produtos. A experiência faz parte de uma estratégia terapêutica que busca estimular a autonomia, desenvolver habilidades de convivência e ampliar as possibilidades de reinserção social, utilizando o trabalho e os princípios da economia solidária como instrumentos de transformação.

A assistente social do CAPS III, Anne Freitas, ressaltou que a realização do bazar contribui para aproximar a unidade da população, criando oportunidades para que os moradores conheçam melhor o funcionamento do serviço e o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Segundo ela, a convivência em espaços coletivos é importante para promover o respeito às diferenças e fortalecer a compreensão sobre a diversidade. A proposta também permite que os visitantes tenham contato com a rotina da unidade e conheçam de perto as práticas de acolhimento e cuidado oferecidas aos usuários.

“Aprendemos a lidar com as diferenças convivendo nos espaços onde a diversidade se manifesta. A proposta do bazar é justamente essa: convidar a comunidade para estar aqui conosco, nem que seja por alguns minutos enquanto faz suas compras. Esse contato permite que as pessoas conheçam de perto nossa rotina, o trabalho de cuidado e a forma como acolhemos cada usuário no CAPS”, explicou Anne Freitas.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Velho, também destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas de saúde mental em Maricá. Para ele, ações como essa contribuem para ampliar a integração comunitária, incentivar a inclusão e reconhecer a importância da participação dos usuários nos processos de cuidado.

O secretário acrescentou que o apoio ao bazar reforça o compromisso da administração municipal com a construção de um atendimento humanizado e com a promoção da autonomia das pessoas acompanhadas pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), contemplando diferentes aspectos da vida social.

“O bazar do CAPS III é um momento fundamental de integração, que promove cuidado em liberdade, inclusão e valorização dos usuários da unidade. Apoiar essa iniciativa demonstra que o município está comprometido com a autonomia das pessoas atendidas na Rede de Atenção Psicossocial, em diferentes esferas”, ressaltou Dr. Marcelo Velho.

A segunda edição do Bazar Beneficente do CAPS III permanece aberta à visitação até sexta-feira (13/11). Os interessados podem comparecer ao pátio externo da unidade, localizada no Centro de Maricá, das 9h às 17h. A população está convidada a participar da ação, contribuir com a iniciativa e conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo serviço de saúde mental do município.