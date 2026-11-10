Maricá celebra medalha de prata de Duda Ribeiro nos Jogos - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Maricá celebra medalha de prata de Duda Ribeiro nos JogosFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Publicado 10/11/2026 14:53 | Atualizado 10/11/2026 15:54

Maricá tem mais um motivo para comemorar no cenário esportivo internacional. A jovem skatista Duda Ribeiro, de apenas 16 anos, conquistou a medalha de prata na modalidade skate street dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, realizados no Senegal. A conquista aconteceu na última quinta-feira (5/11) e representa um importante reconhecimento para a atleta, que iniciou sua trajetória esportiva no município e vem acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais.

A Prefeitura de Maricá destacou o desempenho da jovem e comemorou o resultado, ressaltando a importância dos investimentos em projetos esportivos voltados à descoberta, formação e desenvolvimento de novos talentos. A trajetória de Duda é apontada como um exemplo dos resultados alcançados por iniciativas municipais que oferecem oportunidades para crianças e adolescentes ingressarem no esporte e avançarem até o alto rendimento.

Na disputa decisiva do skate street, Duda demonstrou habilidade e regularidade nas manobras, garantindo a segunda colocação com a pontuação de 138,28 pontos. Antes de chegar à final, a maricaense já havia apresentado um desempenho de destaque nas classificatórias, quando terminou na liderança, somando 134,74 pontos.

O primeiro lugar ficou com a chinesa Zhu Yuanling, que alcançou 149,82 pontos e garantiu a medalha de ouro. Já a canadense Evie Pritchard terminou na terceira posição, ficando com o bronze. Mesmo diante de adversárias de diferentes países, Duda conseguiu assegurar um lugar no pódio e representar o Brasil em uma das principais competições internacionais destinadas a jovens atletas.

Após a confirmação do resultado, a skatista comemorou a conquista e destacou a satisfação por conseguir executar as manobras planejadas durante a apresentação.

“Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor”, declarou a atleta, ao celebrar a medalha de prata.

Da iniciação esportiva ao cenário internacional

A história de Duda Ribeiro com o skate começou quando ela tinha aproximadamente 10 anos. No início, a modalidade era praticada de maneira recreativa, principalmente nos momentos de diversão ao lado de um primo. Com o passar do tempo, o interesse pelo esporte cresceu e a jovem passou a desenvolver suas habilidades com acompanhamento técnico por meio do projeto Maricá Esporte Presente.

A participação na iniciativa municipal foi um passo importante para transformar uma atividade de lazer em uma oportunidade de desenvolvimento esportivo. Com a evolução nos treinamentos e os resultados obtidos, Duda avançou para uma nova etapa de preparação, passando a integrar o programa Maricá Cidade Olímpica, voltado à formação e ao aperfeiçoamento de atletas com potencial para disputar competições de alto rendimento.

O secretário municipal de Esportes, Filipe Bittencourt, destacou a importância dos programas públicos na formação da skatista e lembrou que a atleta participa das iniciativas esportivas da cidade desde o início de sua caminhada.

“Duda está com a gente desde o Projeto Maricá Esporte Presente. É uma alegria imensa ver uma atleta revelada no projeto socioesportivo chegando ao nível em que ela está. O futuro do esporte está em Maricá e isso é prova do quanto políticas públicas sérias mudam a vida das pessoas. Hoje a Duda é inspiração para os mais jovens assim como a Rayssa Leal é pra ela. Seguiremos na torcida e comemorando pódios cada vez mais importantes”, afirmou o secretário.

Resultados expressivos e presença na Seleção Brasileira

O crescimento da atleta também foi acompanhado por conquistas importantes em competições do calendário nacional e internacional. Em 2024, depois de alcançar resultados expressivos no SLS Circuit Series e no STU On Tour, Duda passou a integrar a Seleção Brasileira de Skate por meio do Grupo de Suporte ao Desenvolvimento (GSD), iniciativa destinada ao acompanhamento e à preparação de atletas em desenvolvimento.

Já na temporada de 2026, a skatista ampliou seu currículo de conquistas. Entre os resultados mais importantes estão a vitória no Circuito Brasileiro de Skate Street e a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026. As performances reforçaram sua presença entre os jovens nomes em destaque na modalidade e contribuíram para sua evolução no cenário competitivo.

A medalha de prata conquistada em Dakar representa mais um capítulo importante nessa trajetória e fortalece as expectativas em torno do futuro da atleta. Com apenas 16 anos, Duda segue acumulando experiência em competições de alto nível e avançando no caminho de preparação para novos desafios.

O desempenho também coloca Maricá em evidência no esporte internacional, especialmente pela participação de uma atleta que começou a praticar skate no município e encontrou nos projetos esportivos públicos uma oportunidade para desenvolver seu talento.

Agora, com os resultados alcançados no Brasil, na América do Sul e nos Jogos Olímpicos da Juventude, Duda Ribeiro segue em busca de novos objetivos, tendo como uma das grandes metas a preparação para o ciclo olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028.