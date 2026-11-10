Maricá anuncia novidades do Natal Brasilidade 2026, com decoração ampliada e novas atrações - Foto: Bernardo Gomes

Maricá anuncia novidades do Natal Brasilidade 2026, com decoração ampliada e novas atraçõesFoto: Bernardo Gomes

Publicado 10/11/2026 21:20

Maricá já se prepara para transformar diferentes regiões do município em cenários de celebração durante o período natalino. A Prefeitura apresentou, nesta terça-feira (10/11), durante uma coletiva de imprensa, os detalhes e as novidades do Natal Brasilidade 2026. A edição deste ano contará com uma estrutura ampliada, novas experiências para o público e uma programação diversificada, reunindo música, espetáculos visuais, atividades recreativas e atrações voltadas especialmente às famílias e às crianças.

Entre os principais destaques estão um espetáculo musical exclusivo comandado pelo sambista Dudu Nobre, acompanhado por uma orquestra e artistas convidados, uma Vila de Neve com temperatura próxima de -20°C, apresentações de acrobacias aéreas e o Balé das Águas, que combinará iluminação, música e movimentos de água na orla de Araçatiba.

O projeto também prevê três Casas do Papai Noel, desfiles natalinos, apresentações musicais gratuitas e uma decoração temática mais abrangente e interativa, distribuída por diferentes localidades da cidade.

A programação será iniciada em duas etapas. No dia 21 de novembro, o público poderá conferir a inauguração da decoração natalina da Praça Orlando de Barros, no Centro. Já a partir de 28 de novembro, os demais espaços serão abertos e terá início oficialmente a programação geral do Natal Brasilidade, que ocupará diferentes pontos de Maricá.

Durante a apresentação do projeto, o prefeito Washington Quaquá destacou a intenção de consolidar o município como um dos principais destinos turísticos do período natalino, atraindo visitantes de diferentes regiões do país e também do exterior.

“Você que é do Rio de Janeiro ou de fora do Rio, de fora do Brasil, venha para Maricá, para ver que o melhor Natal do Brasil é o Natal de Maricá, o Natal Brasilidade. Estamos unificando o calendário turístico de Maricá, onde em cada mês do ano de 2027 vai acontecer um grande evento, movimentando o turismo e a economia da cidade, gerando emprego”, afirmou.

Dudu Nobre prepara espetáculo especial com orquestra

Uma das grandes apostas da edição de 2026 será o encontro entre a música popular brasileira e a música erudita. O cantor e compositor Dudu Nobre estará à frente de um espetáculo desenvolvido especialmente para o Natal Brasilidade, acompanhado por uma orquestra e por convidados de diferentes gerações e estilos musicais.

As apresentações acontecerão sempre às sextas-feiras, às 22h, na Praça Orlando de Barros, no Centro. A cada semana, um novo artista será recebido no palco, proporcionando encontros musicais exclusivos e ampliando a diversidade da programação.

Entre os nomes anunciados estão Tony Garrido, Fernanda Abreu, Arlindinho e Tiago Martins.

Dudu Nobre explicou que a proposta é aproximar diferentes linguagens musicais, promovendo uma combinação entre os arranjos orquestrais e a identidade da música popular brasileira.

“Vamos fazer um show que vai reunir o erudito e o popular, o erudito e o samba. E, junto com a orquestra, vamos receber grandes nomes da nossa música, como Tony Garrido e Fernanda Abreu, além da rapaziada mais nova, como o Arlindinho e o Tiago Martins”, contou.

Além de protagonizar o espetáculo, o artista também participou da elaboração da trilha sonora oficial do evento, que terá duração de duas horas e 20 minutos. A seleção reúne músicas brasileiras relacionadas ao Natal e composições clássicas interpretadas por grandes orquestras internacionais.

“Procuramos fazer uma seleção de músicas brasileiras natalinas, mas incluir alguns clássicos executados por grandes orquestras também de fora do Brasil. Ficou bem interessante, bem legal!”, acrescentou o sambista.

Vila de Neve terá temperatura de -20°C e novas atrações

O Parque Nanci será um dos principais polos de entretenimento do Natal Brasilidade 2026. A grande novidade do espaço será a Vila de Neve, uma estrutura de 600 metros quadrados que proporcionará aos visitantes uma experiência de inverno, mesmo durante o verão.

O ambiente contará com temperatura aproximada de -20°C, permitindo ao público vivenciar uma experiência diferente da realidade climática da cidade. Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes durante a permanência no espaço, serão disponibilizadas gratuitamente roupas térmicas.

A estrutura terá 11 brinquedos, sete a mais em comparação com a edição anterior. Entre as atrações estão um boneco de neve e um escorrega de gelo. A tradicional pista de patinação também continuará fazendo parte da programação.

A proposta é ampliar as opções de lazer e oferecer atividades para diferentes faixas etárias, tornando o Parque Nanci um dos pontos de maior movimentação durante a temporada natalina.

O presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi, ressaltou que a realização de grandes eventos também representa uma oportunidade de fortalecer a economia local, beneficiando trabalhadores, comerciantes, artesãos e empreendedores.

Segundo ele, o impacto econômico alcança desde pequenos vendedores que acompanham as atividades promovidas pelo município até empresas e profissionais de diferentes segmentos.

“Desde o Seu Carlinhos do algodão-doce, que participa vendendo algodão-doce em todos os eventos que fazemos, até os grandes empreendedores de várias áreas, incluindo ali o artesanato, a gastronomia, além de todos os aspectos da economia local. Enxergamos a festa não só como uma comemoração, uma celebração, mas também como um fator de desenvolvimento econômico, como potência cultural da cidade”, declarou.

Parque Nanci terá espetáculo de acrobacias aéreas

Outra atração que promete chamar a atenção dos moradores e visitantes será o Balé do Ar, que levará apresentações de acrobacias aéreas ao céu de Maricá.

O espetáculo está programado para os dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, sempre às 17h, no Parque Nanci. Uma esquadrilha de pilotos realizará manobras e movimentos acrobáticos, transformando o espaço aéreo em parte do cenário artístico da programação natalina.

A iniciativa acrescenta uma experiência visual diferenciada ao evento e amplia a variedade de atrações oferecidas ao público.

Desfile natalino reunirá 300 crianças e adolescentes em Araçatiba

A orla de Araçatiba também terá uma programação especial, com atividades que prometem reunir famílias e valorizar a participação da comunidade.

A partir de 28 de novembro, aos sábados e domingos, será realizado o Desfile Natalino, com a participação de aproximadamente 300 crianças e adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos. Os participantes integram a escola mirim Sementes de Maricá e estarão acompanhados por seus responsáveis.

A direção artística do Natal Brasilidade 2026 está sob o comando de Milton Cunha, reitor da Universidade do Carnaval de Maricá, que apresentou os conceitos criativos das fantasias, alegorias e demais elementos que irão compor o desfile.

Neste ano, o projeto artístico terá como inspiração o tema “Os meninos estão entre nós”, que estabelece uma relação entre o nascimento de Jesus, a infância, a cultura brasileira e os sonhos de construção de uma sociedade mais justa.

A proposta também faz referência a Darcy Ribeiro e à sua visão de um país mais igualitário, além de destacar as crianças e os adolescentes de Maricá como protagonistas da celebração.

“Que meninos? Jesus, na manjedoura, a ideia central do Natal, o nascimento do Salvador. Outro menino: Darcy Ribeiro, no folclore mineiro, sonhando a sua utopia de um país justo. E os nossos meninos, os maricaenseszinhos, as nossas crianças. Meninos e meninas do Sementes de Maricá, a nossa escola mirim, a nossa escola infantil, e fazer ‘Os meninos estão entre nós’ para as crianças. Então, 2026 é revestido de um sentimento infantil de olhar, de pureza que perpassa toda a magia do Natal. Vamos fazer uma parada de Natal com crianças e para as crianças”, explicou Milton Cunha.

A intenção é construir um desfile que valorize a imaginação infantil e a simbologia natalina, aproximando as tradições da data da identidade cultural do município.

Balé das Águas vai unir iluminação, música e movimento

Depois dos desfiles, a orla de Araçatiba continuará recebendo atrações especiais. O público poderá acompanhar o Balé das Águas, espetáculo que combina recursos de iluminação, música e movimentos de água em uma apresentação visual preparada para integrar a decoração e o ambiente natalino.

As sessões acontecerão de quinta-feira a domingo, sempre a partir das 20h, oferecendo mais uma opção de entretenimento para quem visitar o espaço durante a programação.

Três Casas do Papai Noel terão entrada gratuita

A experiência natalina também será ampliada com a instalação de três Casas do Papai Noel em diferentes pontos da cidade. Os espaços serão preparados para receber crianças, adultos e famílias, permitindo encontros com o personagem tradicional do Natal e a realização de fotografias.

O acesso será gratuito. As imagens serão produzidas por uma equipe de fotógrafos e disponibilizadas para download no site oficial do projeto, ao término de cada dia de programação.

A iniciativa busca facilitar o acesso das famílias aos registros fotográficos, permitindo que moradores e visitantes guardem lembranças da experiência sem precisar pagar pelo serviço.

Decoração terá 40 mil metros de iluminação e ônibus temáticos

A ambientação natalina será espalhada por diversas áreas de Maricá. Praças, canteiros centrais, prédios públicos e comunidades receberão elementos decorativos e iluminação especial, ampliando a presença do Natal Brasilidade para além dos principais espaços de eventos.

A previsão é instalar aproximadamente 40 mil metros lineares de iluminação em árvores e áreas públicas do município.

A frota dos ônibus Vermelhinhos também entrará no clima da celebração. Os veículos receberão iluminação natalina, com a meta de alcançar 100% da frota, levando a decoração para diferentes bairros e ampliando a visibilidade do projeto durante os deslocamentos pela cidade.

Além das apresentações especiais de Dudu Nobre às sextas-feiras, a programação musical contará com shows aos sábados e domingos, sempre às 22h, na Praça Orlando de Barros, ampliando as alternativas de lazer para moradores e turistas.

Evento também aposta na geração de emprego e renda

Durante a coletiva, o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Angelo Dutra, destacou a importância dos investimentos realizados na estruturação do Natal Brasilidade e os reflexos positivos esperados para a economia do município.

Ele ressaltou que a realização do evento envolve planejamento, valorização das famílias e oportunidades de trabalho, além de estimular a circulação de recursos no comércio e nos diferentes setores produtivos da cidade.

“A CODEMAR investe no maior evento da cidade: conectando planejamento, famílias unidas pela fé e principalmente geração de emprego. É dinheiro circulando na cidade, é oportunidade para o povo maricaense e principalmente para que as pessoas possam ter acesso gratuito a um Natal com muita brasilidade”, afirmou.

Com atrações distribuídas por diferentes regiões, o Natal Brasilidade 2026 pretende reunir tradição, cultura popular, tecnologia, entretenimento e participação comunitária em uma grande celebração de fim de ano.

A programação combina referências tradicionais do Natal com manifestações artísticas brasileiras e experiências inéditas, além de reforçar a estratégia municipal de utilizar grandes eventos como instrumentos de valorização cultural, incentivo ao turismo e movimentação econômica.

A expectativa é que a ampliação da decoração, a diversidade de espetáculos e a oferta de atividades gratuitas atraiam moradores de Maricá e visitantes de outras cidades, consolidando o município como um dos destinos de destaque no calendário natalino do estado do Rio de Janeiro.