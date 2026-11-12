Maricá avança nas obras da nova Unidade de Saúde da Família de Ubatiba - Foto: Matheus Couto

Maricá avança nas obras da nova Unidade de Saúde da Família de UbatibaFoto: Matheus Couto

Publicado 12/11/2026 09:50 | Atualizado 12/11/2026 13:50

A construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) de Ubatiba, em Maricá, segue avançando e alcançou uma importante etapa do cronograma. As equipes responsáveis pelos serviços finalizaram a concretagem da base de fundação do edifício, fase essencial para garantir a sustentação da estrutura e permitir o início da instalação dos painéis que formarão as paredes e a divisão dos ambientes internos.

O novo equipamento público está sendo planejado para ampliar a oferta de atendimentos médicos e qualificar os serviços de Atenção Primária à Saúde oferecidos aos moradores da região. A unidade terá instalações modernas, acessíveis e adequadas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O projeto prevê sete consultórios, dos quais três serão destinados exclusivamente aos atendimentos odontológicos. A estrutura também contará com espaços específicos para vacinação, realização de curativos, administração de medicamentos, reidratação e coleta de exames. Entre os demais ambientes estão uma farmácia, um espaço de acolhimento à amamentação e uma brinquedoteca.

Na parte externa, os moradores terão à disposição uma área voltada às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), uma horta destinada ao cultivo de plantas medicinais e um ambiente preparado para atividades coletivas e ações de integração com a comunidade.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Velho, destacou que a conclusão da fundação representa um avanço importante para a realização do projeto e ressaltou os benefícios que a futura unidade proporcionará à população de Ubatiba.

Segundo ele, o andamento dos trabalhos demonstra a evolução de uma intervenção que pretende fortalecer a assistência na região, oferecendo aos moradores um equipamento completo, próximo de suas residências e preparado para desenvolver um atendimento humanizado, com atenção especial à prevenção de doenças.

O fiscal técnico da construção, Luis Felipe, também comentou sobre o andamento dos serviços e explicou que a próxima fase será dedicada à elevação dos painéis que compõem a estrutura do prédio. Ele afirmou que o planejamento da obra continua sendo cumprido, com o objetivo de entregar um espaço moderno, seguro e acessível para atender às necessidades de toda a comunidade.

A futura Unidade de Saúde da Família está sendo construída na Rua Nova Friburgo, em Ubatiba, e terá mais de 709 metros quadrados de área construída.

A iniciativa integra o planejamento da Prefeitura de Maricá para ampliar e fortalecer a rede municipal de Atenção Básica. O programa prevê investimentos tanto na construção de novos equipamentos quanto na reforma das unidades já existentes, com o propósito de melhorar a infraestrutura e ampliar a qualidade dos serviços públicos de saúde oferecidos à população.