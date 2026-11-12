Maricá reúne artistas e profissionais de dança em nova edição do "Bate-papo com Mulheres da Cultura" - Foto: Eduarda Carlotto

Maricá reúne artistas e profissionais de dança em nova edição do "Bate-papo com Mulheres da Cultura"Foto: Eduarda Carlotto

Publicado 12/11/2026 16:24

A Prefeitura de Maricá realizou, nesta quarta-feira (11), a quinta edição do projeto “Bate-papo com Mulheres da Cultura”, iniciativa promovida pela Secretaria de Cultura e das Utopias para incentivar o diálogo, a valorização e o fortalecimento da participação feminina no cenário artístico do município. O encontro aconteceu às 14h, na Biblioteca Pública Municipal Professora Leonor Leite Bastos de Souza, localizada no Centro, e teve como tema central a atuação das mulheres no segmento da dança.

A atividade reuniu artistas, profissionais e representantes de escolas de dança que desenvolvem trabalhos na cidade. Durante a programação, as participantes tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências, apresentar suas trajetórias profissionais e conversar sobre os principais desafios enfrentados pelo setor, além de discutir caminhos e perspectivas para o desenvolvimento da dança em Maricá.

O encontro também proporcionou um ambiente de acolhimento e escuta coletiva, estimulando a aproximação entre as trabalhadoras da cultura e as representantes da gestão municipal. A proposta é criar espaços de diálogo que permitam conhecer melhor as demandas das profissionais, identificar dificuldades e construir possibilidades para ampliar as oportunidades no segmento artístico.

O secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, ressaltou a importância da iniciativa e destacou a dimensão social e comunitária das atividades desenvolvidas pelas escolas de dança no município.

Segundo ele, esta foi a quinta edição do projeto voltado às mulheres que atuam nas diferentes manifestações artísticas. As edições anteriores contemplaram profissionais dos segmentos de cinema, audiovisual e música, chegando agora às representantes da dança.

Sady também chamou atenção para o alcance das instituições presentes no encontro, destacando que as escolas de dança representadas atendem, direta ou indiretamente, aproximadamente 5 mil famílias maricaenses. Para o secretário, a iniciativa permite aproximar o poder público das diferentes realidades culturais existentes na cidade.

O titular da pasta explicou ainda que a proposta é começar com espaços menores de diálogo e acolhimento, nos quais as profissionais possam apresentar suas necessidades e experiências, criando condições para que essas iniciativas sejam posteriormente ampliadas e transformadas em ações de maior alcance para a cultura municipal.

A realização do encontro faz parte das diretrizes da política cultural desenvolvida pela administração municipal, que busca reconhecer e valorizar os agentes culturais, incentivar a ocupação dos equipamentos públicos e fortalecer as diferentes expressões artísticas presentes em Maricá.

Com a continuidade do projeto, a Secretaria de Cultura e das Utopias pretende ampliar os canais de participação e diálogo com as mulheres que movimentam a produção cultural da cidade, reconhecendo a contribuição dessas profissionais para a formação artística, a integração comunitária e o desenvolvimento cultural do município.