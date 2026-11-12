Maricá reúne artistas e profissionais de dança em nova edição do "Bate-papo com Mulheres da Cultura"Foto: Eduarda Carlotto
Maricá promove encontro com mulheres que atuam na dança
Quinta edição do projeto "Bate-papo com Mulheres da Cultura" reuniu artistas e profissionais do setor para compartilhar experiências, discutir desafios e fortalecer a produção cultural local
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Nova unidade de saúde de Ubatiba avança em Maricá
Obra já concluiu a etapa de fundação, o espaço terá mais de 709 metros quadrados e contará com consultórios, farmácia e áreas destinadas a atividades de promoção da saúde
Maricá amplia programação e anuncia atrações do Natal Brasilidade 2026
Evento terá show especial de Dudu Nobre, Vila de Neve, desfiles, acrobacias aéreas e decoração natalina em diversos bairros
Duda Ribeiro conquista prata nos Jogos Olímpicos da Juventude
Skatista de 16 anos, revelada em projetos esportivos de Maricá, alcançou o segundo lugar no skate street durante a competição realizada em Dakar, no Senegal
Bazar solidário do CAPS III movimenta o Centro de Maricá até sexta
Ação beneficente oferece roupas, calçados e acessórios a preços acessíveis e incentiva a inclusão social e a autonomia dos usuários do serviço
FLIM 2026 reúne 385 mil pessoas e termina com show de Marina Sena
Décima primeira edição da festa literária teve dez dias de atividades gratuitas, tributo a Neguinho da Beija-Flor e programação cultural para todas as idades
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