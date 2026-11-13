Maricá moderniza fiscalização sanitária com entrega de novos tablets para equipes - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Maricá moderniza fiscalização sanitária com entrega de novos tablets para equipesFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Publicado 13/11/2026 14:01

A Prefeitura de Maricá está investindo na modernização dos serviços de Vigilância Sanitária com a distribuição de novos tablets para os profissionais responsáveis pelas fiscalizações no município. A iniciativa, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde , busca tornar os procedimentos mais rápidos e eficientes, facilitando o acesso a documentos, a realização de vistorias e o atendimento às demandas de moradores e comerciantes.

Com os equipamentos, os fiscais passam a contar com ferramentas digitais que permitem consultar sistemas, verificar legislações e elaborar relatórios diretamente nos locais inspecionados. A utilização dos dispositivos também reduz a necessidade de documentos impressos, otimiza o registro das informações e amplia as possibilidades de orientação aos responsáveis pelos estabelecimentos.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Velho, destacou que a iniciativa integra o planejamento da administração para investir em inovação e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais. Segundo ele, a informatização da Vigilância Sanitária representa um avanço importante para agilizar as atividades realizadas pelas equipes nas ruas e fortalecer a modernização dos serviços públicos de saúde.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Daiana Carvalho, também enfatizou os benefícios da transformação digital para a população. Ela explicou que o setor está passando por um processo de informatização e que os novos aparelhos permitirão reduzir o tempo de tramitação dos procedimentos, além de proporcionar mais eficiência e segurança nas inspeções realizadas em estabelecimentos frequentados pelos moradores, especialmente aqueles que comercializam e manipulam alimentos.

A fiscal Fabiana Faria ressaltou que os tablets serão importantes aliados durante as visitas técnicas realizadas em diferentes regiões da cidade. De acordo com ela, os profissionais frequentemente encontram dificuldades para acessar documentos físicos durante as inspeções, principalmente em determinados locais do município.

Com a nova tecnologia, será possível consultar informações e apresentar esclarecimentos aos comerciantes no próprio momento da fiscalização. A medida também deve fortalecer o caráter educativo do trabalho desenvolvido pelas equipes, facilitar a comunicação com os responsáveis pelos estabelecimentos e contribuir para respostas mais rápidas às demandas identificadas durante as vistorias.

A iniciativa representa mais um passo na modernização da estrutura municipal de saúde, utilizando recursos tecnológicos para aprimorar os serviços de fiscalização, ampliar a eficiência dos procedimentos e reforçar a proteção da saúde dos consumidores e de toda a população de Maricá.