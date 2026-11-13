Mais de 18 mil postos de trabalho em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Mais de 18 mil postos de trabalho em Maricá Foto: Clarildo Menezes

Publicado 13/11/2026 17:42

Maricá registra a perspectiva de 18.634 postos de trabalho relacionados a grandes empreendimentos e intervenções de infraestrutura em diferentes pontos da cidade. Os dados, reunidos pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), incluem oportunidades previstas ou já geradas durante as etapas de construção, implantação e funcionamento de projetos como o Plaza Maricá Shopping, o Hotel Maricá e a Fábrica de Tratores, além de seis frentes de obras em execução no município.

Entre os projetos, o Plaza Maricá Shopping concentra 3.390 oportunidades, sendo 390 durante o período de maior atividade nas obras e outras 3 mil vagas diretas após o início das operações. O Hotel Maricá tem previsão de 235 postos, divididos entre 160 na construção e 75 no funcionamento. Já a Fábrica de Tratores deverá reunir 380 oportunidades, com 220 na implantação e 160 na fase operacional.

O presidente da Codemar, Júlio Urdangarin, destacou que a soma dos projetos em andamento e das futuras etapas de implantação e funcionamento demonstra o potencial de geração de empregos na cidade. Segundo ele, os investimentos movimentam áreas como construção civil, turismo, comércio e outros segmentos fundamentais para o crescimento econômico de Maricá.

Obras de infraestrutura movimentam o mercado de trabalho

As seis principais frentes de infraestrutura atualmente em andamento contabilizam 1.129 postos de trabalho. Desse total, 105 estão vinculados às intervenções no Jardim Atlântico Leste, 464 aos dois lotes do Jardim Atlântico Central, 217 à Morada das Águias, 263 ao Parque Vera Cruz, 41 à Passarela de Ponta Grossa e 39 à Passarela de São José.

Somadas, as intervenções de urbanização representam mais de 80 quilômetros de obras e abrangem mais de 175 ruas. Além de melhorar as condições dos bairros, os serviços contribuem para aquecer a economia e criar oportunidades profissionais em diferentes regiões da cidade.

O secretário de Grandes Obras, Honorato Fernandes, ressaltou que os investimentos contemplam serviços de drenagem, pavimentação e mobilidade, com reflexos na qualidade de vida da população. Ele também destacou que as intervenções em mais de 175 vias demonstram como os investimentos públicos em infraestrutura podem gerar empregos e fortalecer o desenvolvimento municipal.

No Jardim Atlântico Leste, os trabalhos incluem as ruas 119 a 129, além de trechos da Avenida Itaipuaçu e das ruas Van Lerbergue e 35. No Jardim Atlântico Central, as intervenções dos dois lotes contemplam vias como as ruas 40, 41, 42 e 43, John Lennon e Professor Cardoso de Menezes.

Na Morada das Águias, uma das vias atendidas é a Avenida das Esmeraldas. Já no Parque Vera Cruz, os serviços alcançam a Rua Tietê e a Alameda Iguaçu.

A relação de intervenções em andamento também reúne a construção da Piscina da Mumbuca, das pontes das ruas Chico Mendes e Cecília Ana Ferreira e da Ponte do Bosque Fundo. Estão incluídas ainda as passarelas de Ponta Grossa, do Condado e de São José, a recuperação da Casa Colaço e a reforma da Ponte do Boqueirão.

Outras obras estão programadas para Santa Paula, Jardim Atlântico Oeste, Barroco, nas segunda e terceira fases, e nas proximidades da Estrada do Parapente. O planejamento prevê também intervenções na Estrada Henfil, em ruas do entorno e a construção de uma travessia na RJ-106.

Investimentos avançam na área de saneamento

Outro importante conjunto de investimentos envolve a ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Atualmente, estão em execução a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Itaipuaçu e os emissários terrestre e submarino.

O sistema foi dimensionado para atender mais da metade dos moradores de Maricá, recebendo o esgoto coletado nas bacias do Jardim Atlântico, Vigário, Inoã Sul, Manu Manoela e São José do Imbassaí.

As redes coletoras do Jardim Atlântico Leste e de São José do Imbassaí já apresentam estágio avançado de execução. Nas regiões do Vigário e de Inoã Sul, os trabalhos seguem nas fases de elaboração dos projetos e dos processos de licitação.

Intervenções devem melhorar a qualidade de vida

Além dos empregos gerados durante a execução dos projetos, as obras também representam benefícios diretos para os moradores. Os serviços de drenagem e pavimentação devem ajudar a diminuir os pontos de alagamento, melhorar os acessos aos bairros e proporcionar mais segurança e facilidade no deslocamento de pedestres e motoristas.

Na área ambiental, a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto deverá reduzir o lançamento irregular de resíduos no solo e nas lagoas do município.

Os empreendimentos comerciais e turísticos também devem contribuir para fortalecer o comércio, ampliar a demanda por serviços e oferecer novas alternativas de lazer, criando oportunidades em diferentes segmentos da economia local.

Novos projetos ampliam estrutura turística e de lazer

Paralelamente às obras de infraestrutura, Maricá desenvolve projetos destinados a fortalecer o turismo, ampliar as opções de entretenimento e atrair eventos. Entre as iniciativas estão o Centro de Convenções e um hotel planejados para integrar o conjunto arquitetônico idealizado por Oscar Niemeyer.

O Centro de Convenções já está em fase de construção. O hotel, por sua vez, avança nos preparativos técnicos e orçamentários, com previsão de novas etapas de contratação a partir de 2027.

Em Araçatiba, o Hotel Maricá contará com 166 quartos, restaurante, centro empresarial e auditório com capacidade aproximada para 250 pessoas. A estrutura pretende ampliar a oferta de hospedagem e criar condições para receber encontros empresariais, eventos e visitantes.

Outro investimento planejado para impulsionar o turismo é o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha, concebido como um resort temático cinco estrelas, com aproximadamente 70 mil metros quadrados de área construída.

A proposta apresentada em 2025 prevê 505 suítes, 21 unidades de apart-hotel e capacidade para receber até 1.254 hóspedes. O empreendimento também deverá contar com restaurantes, bares temáticos, piscinas, spa, estruturas esportivas, espaços destinados às crianças e ambientes para conferências.

O projeto inclui ainda a criação da Universidade do Samba e de um Museu da Cachaça, que deverá funcionar na sede de uma antiga fazenda. A iniciativa busca integrar cultura, entretenimento e turismo, diversificando as atrações disponíveis e ampliando a capacidade de Maricá de receber visitantes com diferentes interesses.