Itaipuaçu recebe a 3ª Corrida e Caminhada SEST SENAT em Maricá - Foto: Julios Costa

Itaipuaçu recebe a 3ª Corrida e Caminhada SEST SENAT em MaricáFoto: Julios Costa

Publicado 16/11/2026 10:17

Orla de Itaipuaçu foi palco, na manhã deste domingo (15), de uma iniciativa que uniu atividade física, saúde, lazer e inclusão social. A Prefeitura de Maricá realizou a terceira edição da Corrida e Caminhada SEST SENAT, evento que movimentou a Avenida Beira-Mar e reuniu atletas, famílias e moradores em uma programação esportiva diversificada.

A concentração aconteceu nas proximidades do Quiosque Sobre as Ondas, onde os participantes se reuniram para a largada, realizada às 8h. A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, em parceria com o SEST SENAT, e marcou a primeira realização da atividade no município.

A programação foi planejada para contemplar diferentes públicos e níveis de condicionamento físico. Entre as opções oferecidas estavam a corrida de rua, com percurso de 5 quilômetros, a caminhada de 2 quilômetros e a Corrida Kids, voltada ao público infantil.

Um dos principais destaques da iniciativa foi a preocupação em garantir a participação de todos. Para isso, o evento disponibilizou estrutura adaptada e trajeto acessível, permitindo que pessoas com deficiência (PCD), idosos e cidadãos com mobilidade reduzida também pudessem integrar a programação.

Inclusão e qualidade de vida por meio do esporte

A realização do evento reforçou a importância de ampliar as oportunidades de acesso às atividades esportivas, garantindo que espaços públicos sejam cada vez mais democráticos e acolhedores. A proposta também buscou incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a convivência entre pessoas de diferentes idades e condições físicas.

A secretária de Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor, destacou que iniciativas realizadas em espaços públicos contribuem para aproximar a população do esporte e consolidar uma cultura de respeito, acessibilidade e atenção à saúde.

“Cada ação que levamos para a rua é um passo importante para consolidar uma cultura de inclusão e cuidado com a saúde. Nosso papel é viabilizar o acesso gratuito ao esporte e fazer com que todas as pessoas se sintam convidadas a ocupar cada vez mais esses espaços”, afirmou.

Participantes de outros municípios prestigiaram a programação

Além dos moradores de Maricá, a atividade também atraiu atletas de diferentes cidades, demonstrando o alcance da iniciativa e o interesse pela prática esportiva na região.

Entre os participantes estava a professora de Educação Física Stephany Antunes, moradora de São Gonçalo, que compareceu ao evento acompanhada de um grupo de corredoras. Ela contou que costuma participar de provas de rua e que a equipe está sempre em busca de novas oportunidades para praticar a modalidade.

Para Stephany, a estreia em Itaipuaçu foi uma experiência especial, tanto pela oportunidade de conhecer um novo percurso quanto pelo ambiente proporcionado pela programação.

“A gente está sempre correndo e procurando corridas para participar. Atividade física é vida, e está sendo um prazer estar aqui em Itaipuaçu, é a primeira vez que a gente corre na cidade”, relatou.

A terceira Corrida e Caminhada SEST SENAT reafirmou, assim, a importância de iniciativas que associam esporte, participação comunitária e acessibilidade, estimulando a ocupação dos espaços públicos e garantindo que pessoas com diferentes necessidades tenham a oportunidade de participar de atividades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida.