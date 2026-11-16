Itaipuaçu recebe a 3ª Corrida e Caminhada SEST SENAT em MaricáFoto: Julios Costa
Itaipuaçu promove corrida com foco na inclusão e no esporte
Terceira edição da Corrida e Caminhada SEST SENAT reuniu participantes de diferentes municípios, com provas de 5 km, caminhada, Corrida Kids e percurso adaptado para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida
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Maricá projeta mais de 18 mil postos de trabalho
Empreendimentos e obras públicas impulsionam a geração de empregos, movimentam diversos setores da economia e ampliam investimentos em infraestrutura, turismo e lazer no município
Maricá amplia tecnologia e moderniza fiscalização sanitária
Novos equipamentos permitem consultas digitais durante vistorias, agilizam procedimentos e fortalecem o trabalho de orientação e fiscalização nos estabelecimentos comerciais
Maricá promove encontro com mulheres que atuam na dança
Quinta edição do projeto "Bate-papo com Mulheres da Cultura" reuniu artistas e profissionais do setor para compartilhar experiências, discutir desafios e fortalecer a produção cultural local
Nova unidade de saúde de Ubatiba avança em Maricá
Obra já concluiu a etapa de fundação, o espaço terá mais de 709 metros quadrados e contará com consultórios, farmácia e áreas destinadas a atividades de promoção da saúde
Maricá amplia programação e anuncia atrações do Natal Brasilidade 2026
Evento terá show especial de Dudu Nobre, Vila de Neve, desfiles, acrobacias aéreas e decoração natalina em diversos bairros
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