Alunos de teatro de Maricá assistem à ópera Turandot no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Foto: Wesley Martins

Alunos de teatro de Maricá assistem à ópera Turandot no Theatro Municipal do Rio de JaneiroFoto: Wesley Martins

Publicado 16/11/2026 11:57

A Prefeitura de Maricá proporcionou uma experiência especial de contato com a arte e a cultura a 45 alunos da turma de teatro do Programa Viver Bem Sem Fronteiras. Na noite de sexta-feira (13), os participantes tiveram a oportunidade de assistir à ópera Turandot, apresentada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais importantes espaços culturais do país. A iniciativa foi organizada pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a partir de um convite feito pela direção do próprio teatro.

A atividade teve como objetivo ampliar as oportunidades de acesso à cultura, permitindo que os integrantes do programa conhecessem de perto uma produção artística de grande relevância e vivenciassem uma apresentação em um dos principais palcos brasileiros. Para muitos dos participantes, a visita também representou a primeira oportunidade de conhecer pessoalmente o Theatro Municipal, reconhecido por sua importância histórica e por sua contribuição à valorização das artes.

Além de acompanhar o espetáculo, os alunos puderam vivenciar um momento de integração e aprendizado fora do ambiente habitual das atividades oferecidas pelo município. A experiência reforça a importância de iniciativas que aproximam a população de diferentes manifestações culturais e estimulam o interesse pela produção artística.

Acesso à cultura como instrumento de transformação

O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, ressaltou que a participação no espetáculo representa mais uma oportunidade de ampliar os horizontes dos usuários e colaboradores envolvidos no Programa Viver Bem Sem Fronteiras. Segundo ele, proporcionar experiências culturais também faz parte das ações voltadas à promoção do bem-estar e da qualidade de vida da população.

“Para muitos colaboradores e usuários do Programa, essa foi a primeira oportunidade de conhecer o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, uma experiência cultural única, que ficará marcada na memória de cada um. Nosso compromisso é cuidar das pessoas, ampliar oportunidades e proporcionar experiências que transformam vidas. Afinal, qualidade de vida também é acesso à cultura, ao conhecimento e a novas experiências”, declarou o secretário.

A iniciativa evidencia a proposta de desenvolver atividades que vão além das aulas e práticas oferecidas regularmente pelo programa. Ao possibilitar o contato direto com espetáculos de diferentes linguagens artísticas, a administração municipal busca incentivar a formação cultural dos participantes, ampliar seus conhecimentos e estimular novas vivências.

Theatro Municipal destaca importância da democratização

O diretor artístico do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Eric Herrero, também destacou a relevância de receber grupos de diferentes localidades e promover a participação de novos públicos na programação cultural da instituição.

Para ele, democratizar o acesso aos equipamentos públicos de cultura é uma das responsabilidades fundamentais da gestão pública. Herrero ressaltou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer o sentimento de pertencimento da população e aproximar as pessoas das produções artísticas realizadas no espaço.

“Uma das missões mais importantes de um gestor público é justamente democratizar o acesso ao equipamento público, trazer a consciência de pertencimento e, respeitando o DNA deste equipamento, proporcionar uma programação que agrade ao grande público. Receber grupos para as nossas óperas, balés e concertos é um prazer enorme que nos dá o senso de dever cumprido, mas traz também a responsabilidade de manter e ampliar esse trabalho para que mais vidas sejam impactadas pelas nossas produções”, comentou o diretor artístico.

Programa oferece diferentes atividades gratuitas

Desenvolvido pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, o Programa Viver Bem Sem Fronteiras disponibiliza gratuitamente diversas atividades voltadas à cultura, à expressão artística e ao desenvolvimento dos participantes.

Além das aulas de teatro, iniciativa que reuniu os 45 alunos na visita ao Theatro Municipal, o programa também oferece modalidades como ginástica rítmica, ballet, capoeira e dança.

A participação na apresentação de Turandot reforça a proposta de ampliar o acesso dos alunos a experiências culturais e artísticas, valorizando a convivência, o aprendizado e a inclusão. A ação também demonstra a importância de estabelecer parcerias e aproveitar oportunidades que permitam à população conhecer diferentes manifestações culturais e ocupar espaços públicos dedicados à arte.

Com atividades gratuitas e experiências que ultrapassam os limites das salas de aula, o programa busca contribuir para a qualidade de vida dos participantes, oferecendo oportunidades de aprendizado, integração e contato com novas expressões artísticas.