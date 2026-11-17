Maricá inicia período de renovação de matrículas na rede municipal de ensino para 2027 - Foto: Katito Carvalho

Maricá inicia período de renovação de matrículas na rede municipal de ensino para 2027Foto: Katito Carvalho

Publicado 17/11/2026 12:26





Nesta primeira fase, o procedimento é destinado aos alunos que já fazem parte da rede municipal e desejam garantir a continuidade dos estudos na mesma unidade escolar ou confirmar o encaminhamento para outra escola, nos casos em que a instituição atual não disponibiliza a série seguinte. A exceção fica para os estudantes do Ensino Médio.



Renovação deve ser feita até o dia 30 de novembro



Para assegurar a vaga no próximo ano, os responsáveis legais ou os próprios estudantes maiores de idade precisam comparecer presencialmente à unidade escolar onde estão matriculados, até o dia 30 de novembro. No atendimento, será necessário apresentar documento oficial de identificação com fotografia e comprovante de residência atualizado.



A Secretaria de Educação alerta que o cumprimento do prazo é fundamental para garantir a reserva da vaga. Quem deixar de realizar a renovação ou confirmar o redirecionamento dentro do período estabelecido perderá a garantia de continuidade na rede e terá que participar posteriormente do processo de pré-matrícula, concorrendo às vagas disponíveis.



Inscrições para novos estudantes começam em dezembro



A próxima etapa do calendário será voltada aos novos alunos e àqueles que pretendem mudar de unidade escolar. A pré-matrícula online estará disponível entre os dias 1º e 13 de dezembro de 2026, por meio da plataforma Matrícula Inteligente, no endereço:



https://edu.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/ A Prefeitura de Maricá deu início, nesta segunda-feira (16), ao processo de renovação de matrículas e transferência interna automática dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2027. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, contempla diferentes etapas e modalidades de ensino, incluindo Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI).Nesta primeira fase, o procedimento é destinado aos alunos que já fazem parte da rede municipal e desejam garantir a continuidade dos estudos na mesma unidade escolar ou confirmar o encaminhamento para outra escola, nos casos em que a instituição atual não disponibiliza a série seguinte. A exceção fica para os estudantes do Ensino Médio.Para assegurar a vaga no próximo ano, os responsáveis legais ou os próprios estudantes maiores de idade precisam comparecer presencialmente à unidade escolar onde estão matriculados, até o dia 30 de novembro. No atendimento, será necessário apresentar documento oficial de identificação com fotografia e comprovante de residência atualizado.A Secretaria de Educação alerta que o cumprimento do prazo é fundamental para garantir a reserva da vaga. Quem deixar de realizar a renovação ou confirmar o redirecionamento dentro do período estabelecido perderá a garantia de continuidade na rede e terá que participar posteriormente do processo de pré-matrícula, concorrendo às vagas disponíveis.A próxima etapa do calendário será voltada aos novos alunos e àqueles que pretendem mudar de unidade escolar. A pré-matrícula online estará disponível entre os dias 1º e 13 de dezembro de 2026, por meio da plataforma Matrícula Inteligente, no endereço:

O procedimento também contempla os estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e desejam ingressar no Ensino Médio oferecido pela rede municipal.



Para as famílias que não possuem acesso à internet ou encontram dificuldades para utilizar a plataforma digital, a Prefeitura disponibilizará atendimento presencial nas próprias escolas e na sede da Secretaria Municipal de Educação, oferecendo suporte durante o período de inscrições.



Critérios de seleção e divulgação dos resultados



A distribuição das vagas seguirá critérios estabelecidos para organizar o atendimento aos estudantes. Entre os fatores considerados estão a proximidade entre a residência do aluno e a unidade escolar pretendida, além das prioridades previstas na legislação.



Terão preferência, conforme os critérios definidos, pessoas com deficiência, estudantes menores de 18 anos, idosos, dependentes de responsáveis atípicos ou com deficiência locomotora, irmãos que já estudam na mesma instituição e beneficiários de programas sociais que buscam vagas em unidades de tempo integral.



A Secretaria ressalta que a ordem em que as inscrições forem realizadas não será utilizada como critério de classificação. Portanto, o preenchimento antecipado do formulário não garante vantagem na distribuição das vagas.



A previsão é que os resultados da pré-matrícula sejam divulgados a partir de 15 de janeiro de 2027. Posteriormente, em 22 de janeiro, será aberta uma nova etapa de inscrições, com alocação contínua dos estudantes, conforme a disponibilidade de vagas na rede municipal.



Documentação necessária para confirmar a vaga



Após a divulgação do resultado, os responsáveis deverão comparecer à unidade escolar indicada para concluir a matrícula, apresentando os documentos originais e suas respectivas cópias.



A relação inclui certidão de nascimento ou documento de identidade e CPF do estudante, carteira de vacinação, comprovante de residência atualizado, documento de identificação do responsável e protocolo de inscrição da pré-matrícula.



Também poderão ser solicitados comprovantes de recebimento de benefícios sociais, documentos de guarda ou laudo médico com indicação do CID, quando aplicáveis. Será necessário apresentar ainda o histórico escolar original. Caso o documento definitivo não esteja disponível, poderá ser entregue uma declaração provisória, com validade de 30 dias.



Entre as exigências complementares estão o atestado médico para a prática de atividades físicas nas aulas de Educação Física e, quando necessário, o documento que comprove restrições alimentares do estudante.



Educação pública como prioridade



O secretário municipal de Educação, professor Dr. Rodrigo Moura, ressaltou a importância do novo ciclo de matrículas e reafirmou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do ensino público.



Segundo ele, a expectativa para 2027 é ampliar os avanços alcançados, investir na educação integral e desenvolver projetos que contribuam para melhorar a aprendizagem, promover a inclusão e ampliar as oportunidades oferecidas aos estudantes.



O secretário também destacou que a rede municipal pretende dar continuidade aos resultados positivos conquistados ao longo deste ano, enfrentando novos desafios e trabalhando para oferecer um ensino de qualidade, capaz de acolher os alunos, transformar realidades e contribuir para a construção de um futuro com mais oportunidades.