Consciência Negra com muita feijoada e samba no próximo sábado, na União de MaricáFoto: Diego Mendes
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Caravana da Saúde amplia atendimentos no bairro Pindobal
Ação da Prefeitura de Maricá oferece consultas, vacinação, exames e serviços preventivos e acontece na praça do bairro e acontece até quinta-feira
União de Maricá promove Feijoada Rei Zumbi neste sábado
Evento em homenagem à Consciência Negra terá enfaixamento das musas, atrações musicais e presença de compositores do samba-enredo para o Carnaval 2027
Maricá abre renovação de matrículas para o ano letivo de 2027
Responsáveis e estudantes devem procurar as unidades escolares até 30 de novembro, as inscrições para novos alunos serão realizadas pela internet a partir de dezembro
Teatro de Maricá leva alunos para assistir à ópera Turandot
Atividade promovida pela Prefeitura proporcionou a 45 participantes do Programa Viver Bem Sem Fronteiras uma experiência cultural no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Itaipuaçu promove corrida com foco na inclusão e no esporte
Terceira edição da Corrida e Caminhada SEST SENAT reuniu participantes de diferentes municípios, com provas de 5 km, caminhada, Corrida Kids e percurso adaptado para pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida
Maricá projeta mais de 18 mil postos de trabalho
Empreendimentos e obras públicas impulsionam a geração de empregos, movimentam diversos setores da economia e ampliam investimentos em infraestrutura, turismo e lazer no município
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