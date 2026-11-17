Consciência Negra com muita feijoada e samba no próximo sábado, na União de Maricá - Foto: Diego Mendes

Consciência Negra com muita feijoada e samba no próximo sábado, na União de MaricáFoto: Diego Mendes

Publicado 17/11/2026 12:41

A escola de samba União de Maricá prepara uma programação especial para o próximo sábado (21), com a realização da Feijoada Rei Zumbi, evento dedicado às celebrações do Dia da Consciência Negra. A festa acontecerá a partir das 13h, na quadra da agremiação, no Centro de Maricá, reunindo música, samba e representantes da comunidade carnavalesca. A entrada custa R$ 10.

A iniciativa contará com diversas apresentações musicais e momentos importantes para a preparação da escola rumo ao Carnaval de 2027. Entre os destaques da programação estão o enfaixamento oficial do grupo de musas da União de Maricá e a participação de compositores responsáveis pelo samba-enredo que será levado à avenida no próximo desfile.

Time de musas receberá faixas durante a festa

Um dos momentos aguardados da Feijoada Rei Zumbi será a cerimônia de enfaixamento das musas da escola. O grupo é formado por Mari Mola, Lorena Maria, Vanessa Alves, Maryanne Hipólito, Aninha Estrela e Thai Rodrigues.

A homenagem integra a programação especial da agremiação e marca a participação das representantes da escola na preparação para o próximo Carnaval, valorizando a presença das musas nas atividades e celebrações da comunidade carnavalesca.

Compositores do samba de 2027 estarão presentes

A festa também terá a participação especial de Moacyr Luz e Wanderley Monteiro, autores do samba-enredo escolhido pela União de Maricá para embalar o desfile de 2027.

Os compositores vencedores estarão entre as atrações do encontro, que também contará com apresentações de Ju Diniz, Os Puxadores do Samba, Babby e Fruta do Pé.

O elenco show da própria agremiação também subirá ao palco para uma apresentação especial. Na sequência, será realizado um ensaio de canto, dando continuidade aos preparativos da escola para o Carnaval do próximo ano.

Ingressos custam R$ 10

Os interessados em participar da Feijoada Rei Zumbi podem adquirir os ingressos antecipadamente pela plataforma Guichê Web. O valor da entrada é de R$ 10.

A programação terá início às 13h, na quadra da União de Maricá, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, número 29.024, no Centro da cidade.

Ingressos antecipados:

www.guicheweb.com.br/feijoada-rei-zumbi_56392