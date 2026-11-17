Conserlimpi realiza remoção de entulhos e inservíveis em Ampliação e Nova CidadeFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaborai
Itaboraí intensifica limpeza urbana em dois bairros do município
Serviço da Conserlimpi retirou entulhos e objetos sem utilidade em Ampliação e Nova Cidade; moradores ressaltam os benefícios da iniciativa e cobram conscientização contra o descarte irregular
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Itaboraí conclui formação voltada à equidade racial nas escolas
Curso promovido pela Secretaria Municipal de Educação incentivou práticas antirracistas, valorização da diversidade e troca de experiências entre profissionais da rede pública
Deputado Guilherme Delaroli avança com projeto que amplia sinais de socorro
Proposta de autoria do vice-presidente da Alerj foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e amplia a proteção a idosos, crianças e adolescentes, fortalecendo prevenção e combate à violência
Itaboraí conquista destaque nacional com projeto pedagógico
Iniciativa desenvolvida por professora da rede municipal foi escolhida entre as 25 melhores práticas educacionais do Brasil e recebeu reconhecimento durante evento no Rio de Janeiro
Temporal provoca destruição em igreja histórica de Itaboraí
Ventania derrubou paredes e parte do telhado de templo que completaria 29 anos; ninguém se feriu, mas móveis e equipamentos foram danificados
Polícia Civil prende dois homens por tráfico em Itaboraí
Suspeitos foram detidos na comunidade Rato Molhado com drogas, dinheiro e equipamentos usados no comércio de entorpecentes
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