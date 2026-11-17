Conserlimpi realiza remoção de entulhos e inservíveis em Ampliação e Nova Cidade - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaborai

Conserlimpi realiza remoção de entulhos e inservíveis em Ampliação e Nova CidadeFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaborai

Publicado 17/11/2026 16:36 | Atualizado 17/11/2026 16:53

A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) realizou, na tarde da última segunda-feira (16), uma operação de retirada de entulhos e materiais inservíveis em dois pontos do município. Os trabalhos aconteceram na Rua Eutaity Rodrigues, no bairro Ampliação, e na Rua 40, em Nova Cidade, com o propósito de melhorar as condições de higiene, organização e conservação das áreas públicas.

A iniciativa foi realizada após uma solicitação encaminhada pelo gabinete do vereador Rogério Filgueiras. A intervenção buscou eliminar resíduos acumulados nos locais, proporcionando ambientes mais limpos e adequados para a circulação e o convívio dos moradores.

A retirada de objetos descartados e materiais sem utilidade também contribui para a melhoria do aspecto visual das vias e para a conservação dos espaços urbanos. Além disso, ações dessa natureza atendem a uma demanda importante das comunidades, que dependem da manutenção periódica das ruas e demais áreas de uso coletivo.

Conserlimpi reforça a importância da participação popular

O presidente da companhia, Hédio Mataruna, destacou que os serviços de limpeza urbana precisam ser realizados continuamente para garantir melhores condições aos moradores. Entretanto, ressaltou que a participação da população é indispensável para evitar que os locais atendidos voltem a apresentar problemas relacionados ao acúmulo de resíduos.

Segundo ele, além de executar os trabalhos de conservação, é necessário que os cidadãos contribuam adotando atitudes responsáveis, principalmente no momento de descartar móveis, entulhos e outros materiais.

“Nosso trabalho é garantir que os espaços públicos estejam limpos e em boas condições para a população. Mas é fundamental que cada cidadão faça a sua parte, evitando o descarte irregular de entulhos e outros resíduos. A limpeza é um esforço conjunto, e a conservação desses espaços depende também da conscientização de todos”, ressaltou Hédio Mataruna.

Moradores destacam benefícios da limpeza

Em Nova Cidade, a advogada Priscila Bessa, que reside no bairro há aproximadamente três décadas, avaliou positivamente a realização do serviço. Para ela, a retirada dos materiais descartados irregularmente representa um avanço não apenas para a aparência das ruas, mas também para a valorização dos imóveis e a qualidade de vida da comunidade.

Apesar de reconhecer a importância da iniciativa, a moradora chamou a atenção para um problema recorrente: o descarte inadequado de resíduos em áreas que acabaram de receber serviços de limpeza. De acordo com Priscila, móveis usados, sofás e outros objetos voltam a ser abandonados pouco tempo depois da retirada dos materiais pelas equipes responsáveis.

“Essa limpeza traz valorização para os imóveis e melhora a vida de quem mora aqui. Mas minha preocupação é que, muitas vezes, o local é limpo e, no dia seguinte, já aparecem móveis, sofás e outros resíduos descartados irregularmente. É preciso que a população tenha consciência e ajude a preservar esses espaços”, afirmou.

A ação da Conserlimpi nos bairros Ampliação e Nova Cidade reforça a importância da manutenção dos espaços públicos e da responsabilidade compartilhada entre o poder público e os moradores para manter a cidade limpa, organizada e bem cuidada.