Maricá leva Caravana da Saúde ao Pindobal até quinta-feira, DIA 19 - Foto: Katito Carvalho

Maricá leva Caravana da Saúde ao Pindobal até quinta-feira, DIA 19Foto: Katito Carvalho

Publicado 17/11/2026 17:11 | Atualizado 17/11/2026 17:14

A Prefeitura de Maricá está levando uma série de serviços de saúde aos moradores do bairro Pindobal por meio da Caravana da Saúde . A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, teve continuidade nesta terça-feira (17), na praça da comunidade, e permanecerá no local até a quinta-feira (19), com uma estrutura preparada para facilitar o acesso da população a atendimentos médicos, procedimentos preventivos e outros serviços da Atenção Primária.

A ação conta com a participação de equipes multiprofissionais, que oferecem acolhimento e assistência diretamente aos moradores da região. A proposta é descentralizar os atendimentos, aproximando os serviços públicos de saúde das comunidades e proporcionando mais comodidade, especialmente para quem vive em áreas mais afastadas do Centro e das unidades de referência do município.

Diversidade de serviços disponíveis à população

Durante os dias de funcionamento da Caravana, os moradores têm acesso a consultas médicas, avaliações odontológicas e análise dos resultados de exames. A programação também contempla a coleta de exames preventivos, vacinação e testes rápidos para identificar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Outro destaque são os procedimentos de acompanhamento das condições de saúde dos pacientes, como aferição da pressão arterial, medição dos níveis de glicemia e pesagem dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

A variedade de serviços disponibilizados permite que os moradores aproveitem a presença das equipes no próprio bairro para realizar avaliações, atualizar a situação vacinal e buscar orientações sobre cuidados com a saúde. A iniciativa também contribui para fortalecer as ações de prevenção e identificação antecipada de possíveis problemas de saúde.

Atendimento sem agendamento prévio

Um dos diferenciais da Caravana da Saúde é a possibilidade de atendimento por demanda espontânea. Dessa forma, os moradores podem procurar a estrutura montada na praça do Pindobal sem precisar realizar agendamento antecipado.

Além de receber a população que procura espontaneamente os serviços, as equipes também trabalham na antecipação de consultas para pacientes da região, ampliando as oportunidades de atendimento e contribuindo para reduzir o tempo de espera.

A estratégia busca facilitar o acesso aos cuidados básicos e garantir que os serviços cheguem a diferentes localidades, respeitando as necessidades de cada comunidade.

Estratégia para alcançar regiões mais afastadas

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou a relevância da iniciativa para ampliar a presença dos serviços públicos nas regiões mais distantes da área central da cidade.

Segundo ele, a realização da Caravana no Pindobal representa uma oportunidade para que os moradores atualizem consultas, recebam vacinas de rotina e tenham acesso a diferentes procedimentos sem precisar se deslocar até a unidade de saúde responsável pelo atendimento da localidade.

O secretário destacou ainda que a ação é especialmente importante por contemplar uma região de características mais rurais, onde a proximidade dos serviços pode fazer diferença na rotina da população.

A Caravana da Saúde permanece na Praça do Pindobal até quinta-feira (19/11), oferecendo atendimento, prevenção e assistência aos moradores do bairro e das comunidades próximas.