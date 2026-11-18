Dupla sendo levada a 82ª DP após ação policial - ?Foto; Reprodução programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Dupla sendo levada a 82ª DP após ação policial?Foto; Reprodução programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 18/11/2026 18:47 | Atualizado 18/11/2026 18:48





A ofensiva resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, totalizando 797 pinos de cocaína, trouxas de maconha e demais envólucros de crack, além de três rádios transmissores e R$ 202,00 em dinheiro. Segundo informações, a região é apontada como área de atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla o comércio ilegal de entorpecentes na localidade.



A operação foi realizada após um episódio de violência registrado no último sábado (14), quando uma equipe do PATAMO da 6ª Companhia da Polícia Militar foi cercada por criminosos na mesma comunidade e recebeu diversos disparos de arma de fogo.



Ataque contra policiais motivou reforço das ações



O planejamento da operação desta quarta-feira ocorreu em meio às preocupações provocadas pelo ataque sofrido pelos policiais militares dias antes. Na ocasião, agentes do PATAMO realizavam uma atividade na comunidade do Risca Faca quando foram encurralados por criminosos armados, que efetuaram vários disparos contra a equipe.



Diante da gravidade da ocorrência, as forças de segurança organizaram uma atuação integrada, reunindo policiais civis e militares em uma ofensiva voltada ao reforço da presença policial em Itaipuaçu e à intensificação do combate ao tráfico de drogas.



A mobilização também teve como objetivo reprimir a atuação de grupos criminosos envolvidos em ataques contra agentes de segurança pública.



Suspeitos tentaram fugir durante cerco policial



Durante o avanço das equipes pela comunidade, os policiais visualizaram indivíduos que tentavam deixar a região ao perceberem a presença das forças de segurança.



Segundo o registro policial, durante a movimentação dos suspeitos, os agentes observaram que sacolas estavam sendo descartadas no trajeto utilizado pelos envolvidos. As equipes conseguiram interceptar dois deles e realizar a abordagem.



Na sequência, os policiais recuperaram o material dispensado durante a tentativa de fuga. A verificação das sacolas revelou uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de equipamentos utilizados na comunicação entre integrantes do tráfico.



Drogas, rádios transmissores e dinheiro foram apreendidos



Ao todo, foram contabilizadas 797 porções de substâncias com características semelhantes a crack, maconha e cocaína. Também foram recolhidos três rádios transmissores e R$ 202 em espécie.



Um detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a condição de funcionamento dos equipamentos de comunicação. De acordo com as informações da ocorrência, os três rádios estavam ligados e sintonizados em uma frequência supostamente utilizada pelo tráfico de drogas da comunidade.



Durante a ação, os agentes conseguiram ouvir mensagens transmitidas pelo sistema de comunicação, nas quais havia alertas sobre a presença das equipes policiais na localidade.



Esse tipo de equipamento é utilizado por integrantes de organizações criminosas para acompanhar a movimentação das forças de segurança e transmitir informações entre diferentes pontos da comunidade.



Localidade é apontada como área de atuação do Comando Vermelho



Informações de inteligência reunidas pelas forças policiais indicam que a comunidade do Risca Faca está sob domínio de integrantes da facção criminosa, segundo relatos de moradores, o clima na região é tenso. Uma operação conjunta entre policiais civis da 82ª Delegacia de Polícia (Centro de Maricá) e policiais militares do PATAMO da 6ª Companhia do 12º BPM terminou com dois envolvidos com o tráfico de drogas presos no fim da tarde desta quarta-feira (18), na comunidade do Risca Faca, em Inoã. Entre os detidos está um homem adulto e um adolescente de 17 anos, apreendido durante a ação.A ofensiva resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, totalizando 797 pinos de cocaína, trouxas de maconha e demais envólucros de crack, além de três rádios transmissores e R$ 202,00 em dinheiro. Segundo informações, a região é apontada como área de atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que controla o comércio ilegal de entorpecentes na localidade.A operação foi realizada após um episódio de violência registrado no último sábado (14), quando uma equipe do PATAMO da 6ª Companhia da Polícia Militar foi cercada por criminosos na mesma comunidade e recebeu diversos disparos de arma de fogo.O planejamento da operação desta quarta-feira ocorreu em meio às preocupações provocadas pelo ataque sofrido pelos policiais militares dias antes. Na ocasião, agentes do PATAMO realizavam uma atividade na comunidade do Risca Faca quando foram encurralados por criminosos armados, que efetuaram vários disparos contra a equipe.Diante da gravidade da ocorrência, as forças de segurança organizaram uma atuação integrada, reunindo policiais civis e militares em uma ofensiva voltada ao reforço da presença policial em Itaipuaçu e à intensificação do combate ao tráfico de drogas.A mobilização também teve como objetivo reprimir a atuação de grupos criminosos envolvidos em ataques contra agentes de segurança pública.Durante o avanço das equipes pela comunidade, os policiais visualizaram indivíduos que tentavam deixar a região ao perceberem a presença das forças de segurança.Segundo o registro policial, durante a movimentação dos suspeitos, os agentes observaram que sacolas estavam sendo descartadas no trajeto utilizado pelos envolvidos. As equipes conseguiram interceptar dois deles e realizar a abordagem.Na sequência, os policiais recuperaram o material dispensado durante a tentativa de fuga. A verificação das sacolas revelou uma quantidade expressiva de entorpecentes, além de equipamentos utilizados na comunicação entre integrantes do tráfico.Ao todo, foram contabilizadas 797 porções de substâncias com características semelhantes a crack, maconha e cocaína. Também foram recolhidos três rádios transmissores e R$ 202 em espécie.Um detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a condição de funcionamento dos equipamentos de comunicação. De acordo com as informações da ocorrência, os três rádios estavam ligados e sintonizados em uma frequência supostamente utilizada pelo tráfico de drogas da comunidade.Durante a ação, os agentes conseguiram ouvir mensagens transmitidas pelo sistema de comunicação, nas quais havia alertas sobre a presença das equipes policiais na localidade.Esse tipo de equipamento é utilizado por integrantes de organizações criminosas para acompanhar a movimentação das forças de segurança e transmitir informações entre diferentes pontos da comunidade.Informações de inteligência reunidas pelas forças policiais indicam que a comunidade do Risca Faca está sob domínio de integrantes da facção criminosa, segundo relatos de moradores, o clima na região é tenso.

Envolvidos foram encaminhados à 82ª DP

Após a abordagem, a dupla foi conduzida à 82ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado.