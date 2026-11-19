Espaço climatizado da Vila de Neve levará inverno a Maricá - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Espaço climatizado da Vila de Neve levará inverno a MaricáFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Publicado 19/11/2026 17:19

A prefeitura de Maricá prepara para a população e turistas, um experiência de inverno em pleno verão, no Natal Brasilidade 2026 . Isso será possível graças a implantação de uma Vila de Neve no bairro do Parque Nanci.

A atração será um dos principais destaques do Natal Brasilidade 2026 e começará a funcionar no dia 28 de novembro, oferecendo ao público uma estrutura climatizada com 600 metros quadrados e temperatura aproximada de -20°C. O espaço contará com neve de verdade, simulação de nevasca, boneco de neve e escorrega de gelo. A entrada será gratuita, assim como o empréstimo das roupas térmicas necessárias para a visitação.



A iniciativa é realizada pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), e integra o conjunto de atrações preparadas para ampliar as opções de lazer durante o período natalino.



Parque Nanci terá novas atrações



Além da Vila de Neve, o Parque Nanci terá uma pista de patinação e 11 brinquedos destinados a diferentes idades. A estrutura representa uma ampliação em relação à edição anterior, com sete atrações a mais. Entre as novidades estão uma torre e um barco pirata.



Para organizar a circulação dos visitantes e diminuir o tempo de espera nas filas, o acesso aos brinquedos será realizado por meio de agendamento em um aplicativo. Segundo a organização, as informações sobre a ferramenta serão divulgadas antes do início das atividades.



O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou que a proposta é proporcionar às famílias e aos turistas uma experiência diferenciada, com características típicas do inverno, mesmo durante o verão. Ele também ressaltou que a ampliação da estrutura do Parque Nanci busca tornar o lazer mais acessível, impulsionar o turismo e movimentar a economia do município.



Programação natalina começa neste sábado, dia 21



A abertura oficial do Natal Brasilidade 2026 acontece neste sábado (21), com a inauguração da decoração natalina na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Já no dia 28 de novembro, as atividades serão estendidas aos demais espaços da cidade.



Na programação do Centro, o cantor Dudu Nobre estará à frente de uma Orquestra Natalina, com convidados especiais, nas sextas-feiras, às 22h. Aos sábados e domingos, o mesmo palco receberá outras apresentações musicais, também às 22h.



Desfiles e espetáculos movimentam Araçatiba



Na orla de Araçatiba, uma das atrações será o Desfile Natalino, realizado aos sábados e domingos, a partir das 20h. O espetáculo contará com crianças e adolescentes da escola mirim Sementes de Maricá, sob direção artística de Milton Cunha.



No mesmo local, o público poderá acompanhar o Balé das Águas, de quinta-feira a domingo, às 20h, ampliando as opções de entretenimento para moradores e visitantes.



Iluminação especial e atrações gratuitas



O circuito natalino também terá três Casas do Papai Noel, com atendimento gratuito e fotografias disponibilizadas para download no site oficial do evento. A decoração contará ainda com aproximadamente 40 mil metros lineares de iluminação distribuídos por praças e ruas.



Os ônibus Vermelhinhos também receberão iluminação especial, enquanto o Balé do Ar completará as atrações com apresentações aéreas.



Confira a programação do Natal Brasilidade 2026



Abertura oficial:



21 de novembro: inauguração da decoração na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

28 de novembro: início das atividades nos demais espaços.



Casas do Papai Noel e Parque Nanci



De quinta-feira a domingo, das 14h às 22h.



Vila de Neve e pista de patinação



Local: Parque Nanci.

Funcionamento conforme o horário da programação natalina.



Balé do Ar



Local: Parque Nanci.

Dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, às 17h.



Desfile Natalino



Local: Orla de Araçatiba.

Sábados e domingos, a partir de 28 de novembro, às 20h.



Balé das Águas



Local: Orla de Araçatiba.

De quinta-feira a domingo, às 20h.



Dudu Nobre e Orquestra Natalina



Local: Praça Orlando de Barros Pimentel.

Sextas-feiras, às 22h, com convidados especiais.



Shows Natal Brasilidade



Local: Praça Orlando de Barros Pimentel.

Sábados e domingos, às 22h.