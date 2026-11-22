Começa o Natal Brasilidade 2026 de Maricá - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Começa o Natal Brasilidade 2026 de MaricáFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Publicado 22/11/2026 12:24

A cidade de Maricá deu início oficialmente às comemorações natalinas de 2026 neste sábado (21), com a inauguração do Natal Brasilidade , realizada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A abertura reuniu moradores e visitantes em uma noite marcada por decoração especial, atrações musicais e atividades voltadas para toda a família. Entre os destaques estiveram a abertura da Casa do Papai Noel, a apresentação de um presépio, o espetáculo de uma orquestra natalina e o show do cantor Dudu Nobre, que contou com participações especiais.

A programação marcou o começo de uma série de atividades que serão realizadas em diferentes espaços públicos do município durante o período natalino. A edição deste ano também apresenta novidades na cenografia e amplia a oferta de atrações culturais e recreativas.

Milton Cunha destaca significado da celebração

Após a cerimônia oficial de abertura, o cenógrafo e diretor artístico Milton Cunha falou sobre a proposta artística desenvolvida para a festividade. Ele ressaltou a importância da simbologia do Natal e da iluminação preparada para transformar os espaços públicos da cidade. Na ocasião, também convidou a população para acompanhar a Parada Iluminada, marcada para o próximo sábado.

Segundo Milton Cunha, a montagem foi concebida para transmitir mensagens de fé, solidariedade e esperança. O presépio, um dos elementos centrais da decoração, apresenta personagens como o povo da Judeia, habitantes do deserto, anjos e soldados, representando a diversidade de pessoas e a ideia de que a bondade pode estar presente em qualquer lugar, independentemente de dinheiro ou poder.

O diretor artístico também destacou as características de Maricá, mencionando as belezas naturais e a hospitalidade dos moradores como elementos que contribuem para a realização de uma festa dedicada à luz e ao espírito natalino.

Codemar aponta geração de emprego e renda

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Wenderson Monteiro, destacou a importância do Natal Brasilidade para movimentar a economia do município. De acordo com ele, o investimento em iniciativas desse porte contribui para fortalecer o turismo, atrair visitantes e ampliar as oportunidades de trabalho e geração de renda.

Monteiro explicou que o impacto econômico do evento pode ultrapassar o período das festividades, estimulando atividades comerciais e serviços e contribuindo para a construção de uma economia local mais independente.

O presidente também reafirmou o compromisso da companhia em apoiar projetos que incentivem o desenvolvimento econômico e valorizem as potencialidades de Maricá.

Dudu Nobre celebra abertura com orquestra de 40 anos

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o espetáculo de Dudu Nobre, acompanhado por uma orquestra que celebra quatro décadas de trajetória musical. O cantor comemorou a oportunidade de participar da abertura dos festejos natalinos e destacou o caráter especial da apresentação, preparada com músicas temáticas para o público.

O show também contou com a participação especial de Toni Garrido, além da presença da filha do sambista, que subiu ao palco para cantar. Dudu Nobre demonstrou entusiasmo com a apresentação e aproveitou a ocasião para desejar boas festas aos moradores e visitantes.

A combinação entre música, tradição e apresentações especiais contribuiu para marcar o início da programação natalina na cidade.

Vila de Neve e novas atrações ampliam programação

O Natal Brasilidade 2026 contará com atividades distribuídas por diferentes regiões de Maricá. Entre as opções estão desfiles temáticos, iluminação especial, pista de patinação, Casas do Papai Noel, áreas interativas e um parque temático instalado no Parque Nanci.

Uma das principais novidades desta edição é a Vila de Neve, montada dentro de um ginásio localizado na Orla do Parque Nanci. O espaço terá ambientação com temperaturas abaixo de zero, proporcionando aos visitantes uma experiência de clima invernal, além de uma pista de patinação no gelo e 11 brinquedos.

A decoração natalina também recebeu investimentos em novos elementos cenográficos. Entre as novidades estão painéis de LED instalados nas três passarelas, novos canteiros ornamentais e três Casas do Papai Noel distribuídas em diferentes pontos da cidade.

A proposta é ampliar a ocupação dos espaços públicos e oferecer opções de entretenimento para crianças, jovens e adultos durante todo o período de comemorações.

Moradores aprovam decoração e atrações

A estrutura preparada para o Natal Brasilidade já começou a atrair a atenção dos moradores. Ana Claudia, residente do bairro Ponte Preta, esteve na Praça Orlando de Barros Pimentel para acompanhar a abertura e assistir ao show de Dudu Nobre.

Ela elogiou a decoração, a organização do espaço e a beleza da praça, demonstrando entusiasmo com as atrações disponibilizadas pela Prefeitura.

A moradora contou ainda que já havia visitado o polo natalino de Araçatiba, onde aproveitou para registrar fotografias, antes de seguir para o Centro e conhecer a Casa do Papai Noel.

Com uma programação diversificada, novos espaços temáticos e atrações culturais, o Natal Brasilidade 2026 inicia sua temporada em Maricá ampliando as opções de lazer e convivência para moradores e visitantes. A celebração promete movimentar diferentes regiões do município e levar o clima natalino às famílias durante as próximas semanas.