As atividades da primeira Taça Infinity seguem até o próximo sábado dia 28 - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

As atividades da primeira Taça Infinity seguem até o próximo sábado dia 28Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Maricá

Publicado 23/11/2026 11:19 | Atualizado 23/11/2026 11:20

A Prefeitura de Maricá deu início, nesta segunda-feira (23), à primeira edição da Taça Infinity – Circuito Esportivo da Educação de Maricá. A cerimônia oficial de abertura foi realizada as 9h, na Arena Bananal, em Ponta Negra, dando início a uma programação de atividades esportivas que vai reunir estudantes da rede municipal de ensino até o próximo sábado (28).

A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre crianças e adolescentes, além de promover a integração entre as unidades escolares. Por meio das competições, a proposta também busca desenvolver valores importantes para a formação dos estudantes, como disciplina, respeito, cooperação e espírito coletivo.

Competições começam pelo futebol de campo

A primeira rodada será realizada nesta segunda-feira (23), com partidas de futebol de campo na categoria sub-20 masculina. A modalidade abre oficialmente o calendário de disputas da competição, que contará com equipes de diferentes faixas etárias e modalidades esportivas.

Na terça-feira (24), será a vez dos estudantes das categorias sub-9 masculina, no futsal, e sub-11 masculina, no futebol society, entrarem em campo para suas primeiras partidas.

Já na quarta-feira (25), a programação contará com a estreia das equipes femininas do futsal sub-9, ampliando a participação dos alunos nas atividades esportivas.

Torneio terá diferentes categorias

Ao longo da semana, o circuito dará continuidade aos confrontos das demais categorias, avançando também para as etapas decisivas da competição. As disputas envolverão estudantes das categorias sub-9, sub-11 e sub-13, além dos participantes da categoria sub-20.

A realização do evento representa uma oportunidade de ampliar a presença do esporte no cotidiano escolar, utilizando as competições como instrumento de aprendizagem, socialização e desenvolvimento pessoal.

Educação destaca importância do esporte

O secretário de Educação de Maricá, professor doutor Rodrigo Moura, ressaltou que a criação da Taça Infinity pretende fortalecer os vínculos entre as escolas municipais e incentivar experiências positivas por meio das atividades esportivas.

Segundo o secretário, a proposta vai além dos resultados obtidos nas partidas, priorizando valores fundamentais para a convivência e a formação dos jovens.

A expectativa é que o circuito contribua para aproximar estudantes de diferentes unidades de ensino, estimulando o respeito às diferenças, a colaboração e o trabalho em equipe.

Evento terá entrada gratuita

As atividades da primeira Taça Infinity seguem até sábado (28/11). A programação é gratuita e aberta ao público, permitindo que familiares, integrantes da comunidade escolar e moradores de Maricá acompanhem os jogos e prestigiem os participantes.

A Prefeitura convida a população a comparecer à Arena Bananal e prestigiar os jovens atletas durante os dias de competição, apoiando o esporte como ferramenta de educação, inclusão e integração social.